Великолепный дебют от «Балтики». Застали врасплох «Динамо» Карпина и набрали первый балл

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18 июля 2025, 23:15

Отличный матч.

Карпину очень не хватает лидеров

Кадровая ситуация «Динамо» – никакой не сюрприз. Главный бомбардир москвичей Константин Тюкавин выбыл с «крестами» ещё по ходу минувшего сезона, Луис Чавес в прошлом месяце отправился в лазарет, играя за сборную Мексики, а Милан Майсторович – вечно травмированный молодой центральный защитник, который до сих пор не залечил колено.

При этом важно понимать, что каждый из них имеет огромное значение для команды. По Тюкавину любые слова излишни – воспитанник клуба, выросший в лидера атаки, который уже вёл «бело-голубых» к титулу в сезоне-23/24 (не довёл). Вся игра в финальной трети была завязана на нём. Чавес – связующее звено в центре поля, без него крен в сторону атаки бросается в глаза ещё сильнее. Милан – универсальный центрбек, который в оптимальной форме был лидером москвичей.

Понятно, что «Динамо» в межсезонье провело качественную трансферную кампанию – но, во-первых, по факту она лишь перекрыла потери. А во-вторых, не все – альтернативу мексиканскому хавбеку нашли, но пока не подвезли. В любом случае, перемены в старте коснулись именно этих позиций.

Карпин, как и ожидалось, в центре обороны выпустил новичка Максима Осипенко, а на острие поставил габаритного Ивана Сергеева – тот тоже пришёл только этим летом. В центре поля вышли Глебов, Бителло и Фомин.

«Балтика» показала, за счёт чего будет цеплять очки

Мы уже отмечали, что «Балтика» – среди «тёмных лошадок» сезона и вряд ли будет бороться за выживание. В первом же туре команда показала свои козыри. Прежде всего, готовность играть вторым номером. «Балтийцы» весь период при Андрее Талалаеве проводят в расстановке с тремя центральными защитниками. При переходе в РПЛ это имеет огромное значение. Разницу в классе надо чем-то компенсировать – тут на помощь приходит организация игры в обороне, надёжность и дисциплина. «Балтика» уже обладала этими качествами, поэтому летом глобальные изменения просто не потребовались.

Плюс к этому – вертикальный футбол и агрессия. С «Динамо» получился эталонный первый тайм. Гости заняли выжидательную позицию и следили за действиями соперника – надо было посмотреть, насколько прижились идеи Карпина в команде, набрали ли лидеры форму и прочее. При этом как только появился шанс у самих «балтийцев», команда им воспользовалась. Варатынов и Саусь расчертили шикарную вертикальную атаку. Дальний перевод на фланг, забег латераля в борьбе со Скопинцевым, прострел и замыкание от Хиля в касание. Высочайший КПД и преимущество «Балтики» в счёте.

Банда Талалаева активно «кусала» «Динамо». Быстро стало ясно, что защитники ошибаются, так что гости выдвигались в прессинг и ловили эти осечки. На экваторе первого тайма дебютанты РПЛ могли увеличивать отрыв. Острый момент пришёл на 26-й минуте, когда Хиль вырезал передачу на Пряхина (тот не сумел обработать), а потом «Балтика» заработала стандарт. Затем команда поймала Роберто Фернандеса на неудачной обработке мяча и развернула было контратаку – вмешался Лунёв.

Констатируя: первый тайм целиком забрала «Балтика». «Динамо» перекрыли подходы к воротам, единственным источником остроты был Гладышев (его тоже смогли сдержать), а сами в комфортном для себя темпе заработали преимущество и в итоге забрали ничью в гостях.

Уже видны наработки Карпина – пока сыро

Этого и стоит ожидать в первом туре, «Динамо» только адаптируется к новому тренеру. Можно сыграть в бинго Карпина.

Есть активная роль вратаря. Лунёв вовлечён в розыгрыш мяча, в начальную стадию атак – от голкипера требуют как передачи ближнему, так и дальние забросы. Мяч нередко проходит через Андрея, так что центрбеки при розыгрыше часто занимают широкую позицию, а в тройку к ним опускается Глебов (Данил вообще традиционно активен при владении).

Активность Осипенко – имеется. Уже ясно, что для Карпина в «Динамо» это будет одна из ключевых фигур. Функционал Максима очень трудно повторить. Он надёжен при обороне (пропущенный мяч – исключение, да и тут коллективная вина), в отличие от Бальбуэны, более универсален, чем Фернандес – и не так подвержен травмам, как Майсторович. Но главное – он даёт огромный объём. При владении «бело-голубые» в лице Осипенко получают ещё один «маяк» для забросов в финальной трети. Он может смещаться в чужую штрафную не только при стандартах (это отдельная история – может завершить сам, скинуть под удар, стянуть на себя опекунов и так далее), но и при позиционной атаке. Кто осилит такой же функционал, не просев в обороне? С «Балтикой» у Максима была попытка опасного удара в первом тайме, плюс его часто использовали при угловых.

Наработки на стандартах также присутствуют. Карпин щепетильно относится к розыгрышу угловых – и «Динамо» успело показать пару наработок. Опять же, тут включается столб-Осипенко, также готовы разыгрывать.

Игра показала, что всё это пока работает довольно условно и с кучей оговорок. Не хватает сыгранности и понимания требований. Но последний пункт стал козырем в тяжёлой игре. «Балтийцы» выпили у «Динамо» всю кровь в первом тайме, не давали ничего создать с игры. При том, что с первых минут вышли Сергеев и Осипенко, это никак не помогало доводить моменты до логического завершения. В такой ситуации, при 0:1, «бело-голубые» разыгрывали угловой – и сравняли.

В то же время ясно, что одних стандартов для победы мало – тем более над таким неудобным соперником.