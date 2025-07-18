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Великолепный дебют от «Балтики». Застали врасплох «Динамо» Карпина и набрали первый балл

18 июля 2025, 23:15
Динамо Москва - Балтика

Отличный матч.

Карпину очень не хватает лидеров

Кадровая ситуация «Динамо» – никакой не сюрприз. Главный бомбардир москвичей Константин Тюкавин выбыл с «крестами» ещё по ходу минувшего сезона, Луис Чавес в прошлом месяце отправился в лазарет, играя за сборную Мексики, а Милан Майсторович – вечно травмированный молодой центральный защитник, который до сих пор не залечил колено.

При этом важно понимать, что каждый из них имеет огромное значение для команды. По Тюкавину любые слова излишни – воспитанник клуба, выросший в лидера атаки, который уже вёл «бело-голубых» к титулу в сезоне-23/24 (не довёл). Вся игра в финальной трети была завязана на нём. Чавес – связующее звено в центре поля, без него крен в сторону атаки бросается в глаза ещё сильнее. Милан – универсальный центрбек, который в оптимальной форме был лидером москвичей.

Понятно, что «Динамо» в межсезонье провело качественную трансферную кампанию – но, во-первых, по факту она лишь перекрыла потери. А во-вторых, не все – альтернативу мексиканскому хавбеку нашли, но пока не подвезли. В любом случае, перемены в старте коснулись именно этих позиций.

Карпин, как и ожидалось, в центре обороны выпустил новичка Максима Осипенко, а на острие поставил габаритного Ивана Сергеева – тот тоже пришёл только этим летом. В центре поля вышли Глебов, Бителло и Фомин.

«Балтика» показала, за счёт чего будет цеплять очки

Мы уже отмечали, что «Балтика» – среди «тёмных лошадок» сезона и вряд ли будет бороться за выживание. В первом же туре команда показала свои козыри. Прежде всего, готовность играть вторым номером. «Балтийцы» весь период при Андрее Талалаеве проводят в расстановке с тремя центральными защитниками. При переходе в РПЛ это имеет огромное значение. Разницу в классе надо чем-то компенсировать – тут на помощь приходит организация игры в обороне, надёжность и дисциплина. «Балтика» уже обладала этими качествами, поэтому летом глобальные изменения просто не потребовались.

Плюс к этому – вертикальный футбол и агрессия. С «Динамо» получился эталонный первый тайм. Гости заняли выжидательную позицию и следили за действиями соперника – надо было посмотреть, насколько прижились идеи Карпина в команде, набрали ли лидеры форму и прочее. При этом как только появился шанс у самих «балтийцев», команда им воспользовалась. Варатынов и Саусь расчертили шикарную вертикальную атаку. Дальний перевод на фланг, забег латераля в борьбе со Скопинцевым, прострел и замыкание от Хиля в касание. Высочайший КПД и преимущество «Балтики» в счёте.

Банда Талалаева активно «кусала» «Динамо». Быстро стало ясно, что защитники ошибаются, так что гости выдвигались в прессинг и ловили эти осечки. На экваторе первого тайма дебютанты РПЛ могли увеличивать отрыв. Острый момент пришёл на 26-й минуте, когда Хиль вырезал передачу на Пряхина (тот не сумел обработать), а потом «Балтика» заработала стандарт. Затем команда поймала Роберто Фернандеса на неудачной обработке мяча и развернула было контратаку – вмешался Лунёв.

Констатируя: первый тайм целиком забрала «Балтика». «Динамо» перекрыли подходы к воротам, единственным источником остроты был Гладышев (его тоже смогли сдержать), а сами в комфортном для себя темпе заработали преимущество и в итоге забрали ничью в гостях.

Уже видны наработки Карпина – пока сыро

Этого и стоит ожидать в первом туре, «Динамо» только адаптируется к новому тренеру. Можно сыграть в бинго Карпина.

Есть активная роль вратаря. Лунёв вовлечён в розыгрыш мяча, в начальную стадию атак – от голкипера требуют как передачи ближнему, так и дальние забросы. Мяч нередко проходит через Андрея, так что центрбеки при розыгрыше часто занимают широкую позицию, а в тройку к ним опускается Глебов (Данил вообще традиционно активен при владении).

Активность Осипенко – имеется. Уже ясно, что для Карпина в «Динамо» это будет одна из ключевых фигур. Функционал Максима очень трудно повторить. Он надёжен при обороне (пропущенный мяч – исключение, да и тут коллективная вина), в отличие от Бальбуэны, более универсален, чем Фернандес – и не так подвержен травмам, как Майсторович. Но главное – он даёт огромный объём. При владении «бело-голубые» в лице Осипенко получают ещё один «маяк» для забросов в финальной трети. Он может смещаться в чужую штрафную не только при стандартах (это отдельная история – может завершить сам, скинуть под удар, стянуть на себя опекунов и так далее), но и при позиционной атаке. Кто осилит такой же функционал, не просев в обороне? С «Балтикой» у Максима была попытка опасного удара в первом тайме, плюс его часто использовали при угловых.

Наработки на стандартах также присутствуют. Карпин щепетильно относится к розыгрышу угловых – и «Динамо» успело показать пару наработок. Опять же, тут включается столб-Осипенко, также готовы разыгрывать.

Игра показала, что всё это пока работает довольно условно и с кучей оговорок. Не хватает сыгранности и понимания требований. Но последний пункт стал козырем в тяжёлой игре. «Балтийцы» выпили у «Динамо» всю кровь в первом тайме, не давали ничего создать с игры. При том, что с первых минут вышли Сергеев и Осипенко, это никак не помогало доводить моменты до логического завершения. В такой ситуации, при 0:1, «бело-голубые» разыгрывали угловой – и сравняли.

В то же время ясно, что одних стандартов для победы мало – тем более над таким неудобным соперником.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
19 июля в 20:30
Чемпионы тоже иногда начинают с ничьих))))))))))) вот на таких матчах Карпин сейчас разгонится и начнет всех раскатывать налево и направо......берегитесь Чампионство Динамо близко)))))))))

PS Валера Верим!!!
Николай 1
Николай 1
19 июля в 20:10
Звоночек-то был в начальных двух таймах в товарняке с Локомотивом.
К игре с Балтикой нового (после работы над ошибками, если она была) лично я не увидел. и это странно.
Сразу отвечаю: Ну и что, что товарняк. Деньги за игру футболистам "уплочены".
Ев17
Ев17
19 июля в 19:19
Сергеев смотрел футбол, а Осипенко если играет в нападающего, тогда другого ЦЗ надо. А то и в атаке не вышло, ни в обороне
112910415
112910415
19 июля в 12:38
Пока всё никак
Варвар7
Варвар7
19 июля в 11:42
"Мы уже отмечали, что «Балтика» – среди «тёмных лошадок" - "Морской конёк" - если можно так сказать....)))
labasy
labasy
19 июля в 09:55
Балтика молодцы, показали что они действительно лидеры ФНЛ, просто так всем не будет, в конце устали, но думаю дальше научиться распределять свои силы, а Динамо немножко разочаровала, левый фланг вообще не о чем, даже Скопинцев скорость потеряло, а Нгамеле вообще перестал играть на команду, не зря Личка его посадил на запас, нужен хороший левый фланг, Сергеев думаю думал как товарняк будет, легко играть будет))), а нет уже начался настоящее битва за каждое очко в РПЛ, везде всегда на него играли, а тут Динамо начал играть по другому, и он перестал получать мячи, надеюсь в следующем матче, он уже будет больше открываться для получения мяча и увидим его сильные стороны, а так вчера его точно не было в матче, можно считать что Динамо без одного играло
Михалыч 54
Михалыч 54
19 июля в 09:30
Столько хвалебных песен в межсезонье было про Ивана Сергеева, а его вчера вообще не было видно на поле. В составе есть, а на поле нет. Чудеса, да и только.
Capral
Capral
19 июля в 08:33
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ Николай 1 (раскрыть)
    19 июля в 07:50
    я только про это
    9t5rg68df49b
    9t5rg68df49b ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    19 июля в 07:38
    Удивит восьмым местом, кто спорит.
    Николай 1
    Николай 1 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    19 июля в 00:16
    Заняв уверенно восьмое место, например? (горькая ирония).
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    18 июля в 23:22
    Это Динамо еще удивит, вот увидите.
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