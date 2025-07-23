«Пари НН» объявил об аренде нападающего «Краснодара» Олусегуна

Пресс-служба «Пари НН» объявила об аренде нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Форвард будет выступать за нижегородский клуб под 40-м номером.
Пресс-служба «Пари НН» объявила об аренде нападающего «Краснодара» Олакунле Олусегуна.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26. Форвард будет выступать за нижегородский клуб под 40-м номером.
То же самое я уже год ругаю селекционный отдел Краснодара, они продали Окоронкво. Парень с 2019 года в РФ, там уже можно было на паспорт подавать. Закончил сезон лучшим бомбардиром Первой лиги и... продали в турцию, взяли бесполезного Смолова. У вас тут нигериец-не-легионер, супер забивной, а вы берете Смолова
То же самое я уже год ругаю селекционный отдел Краснодара, они продали Окоронкво. Парень с 2019 года в РФ, там уже можно было на паспорт подавать. Закончил сезон лучшим бомбардиром Первой лиги и... продали в турцию, взяли бесполезного Смолова. У вас тут нигериец-не-легионер, супер забивной, а вы берете Смолова