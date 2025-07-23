Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: аренда игроковРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

«Пари НН» объявил об аренде нападающего «Краснодара» Олусегуна

Сортировать
Все комментарии
альсато
альсато ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
сегодня в 11:21
на сколько мне известно..в Ахмате уже перебор с легионерами...НН-од..это пожалуй (на сегодня) лучший вариант...для всех трех сторон...
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 10:45
Не факт,что он играл бы в Ахмате в основе постоянно,там конкуренция на его позиции не хилая.Да и с дисциплиной у него не гладко.Он все взвесил для себя.
альсато
альсато
сегодня в 09:09
На Олакунле в Краснодаре не рассчитывали, а рассчитывали перепродать (это понятно)..., но чтобы продать с добавленной стоимостью, человек должен играть!...вот и весь...как говорится..хр..до копейки))))
112910415
112910415
сегодня в 06:55
вовсе неожиданно !
тут явно есть неизвестные "секретики"
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:45
Возможно.Ничего ,время есть,найдут другого,может даже к лучшему,как говорится,этот только в аренду шел на год,особо жилы не рвал бы.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:39
Олусегун кстати с 2021 года в России. В 2026 году, т.е. в конце этого сезона получит паспорт РФ и перестанет быть легионером.

То же самое я уже год ругаю селекционный отдел Краснодара, они продали Окоронкво. Парень с 2019 года в РФ, там уже можно было на паспорт подавать. Закончил сезон лучшим бомбардиром Первой лиги и... продали в турцию, взяли бесполезного Смолова. У вас тут нигериец-не-легионер, супер забивной, а вы берете Смолова
TheBoLt
TheBoLt ответ PATRIOT1965 (раскрыть)
вчера в 22:30
Тут можно строить теорию только по личным взаимоотношениям со Сторожуком. Друг Олусегуна, с которым они пришли в Краснодар - Жонатан Окоронкво провел сезон в Арсенале при Сторожуке, стал лучшим бомбардиром первой лиги и его отозвали из аренды не давая публичной причины, просто не стали продлевать. Хотя Арсенал с ним мог бы в РПЛ выйти. Скорее всего там был конфликт и Олусегун решил не идти к врагу своего друга
d2cruw3wtsa8
d2cruw3wtsa8
вчера в 22:22
Пари НН однозначно усилится.
PATRIOT1965
PATRIOT1965 ответ TheBoLt (раскрыть)
вчера в 22:15
Вопрос интересный всем уже.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:12
В Краснодаре перебор легионеров. Поэтому выбор на него пал.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 22:08
Буквально вчера новость была, что он в Ахмат скорее всего перейдет к Сторожуку. Интересно, чего это он вдруг решил выбрать Пари?

Ну да ладно, всяко лучше в аренде в Пари, чем в Краснодаре на лавке
Capral
Capral
вчера в 21:45
Неужели он не нужен Краснодару?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 