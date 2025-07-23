«Зенит» не остановил срыв трансфера Даку. Соболева и Кассьерру не оставят без конкурента

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23 июля 2025, 15:46

Присмотрели необычного форварда.

Клэйтон словно богатырь из сказки

Петербуржцы отыскали потенциального новичка в португальском клубе «Риу Аве». Клэйтон подходит под описание богатыря по имени Илья или Алёша, только улыбчивый Фернандес Силва без меча и бороды. При росте в 184 сантиметра центральный нападающий Клэйтон весит под 90 килограммов. В его случае речь идет о широкой кости без шуток о лишнем весе. Форвард – крупный мужчина, он часто пользуется корпусом в борьбе. Нападающий умеет поставить спину защитникам и смять мелкого оппонента.

При его комплекции сложно быть невероятно быстрым, но Клэйтон не комплексует. Иногда он идет в атаку, а не бежит. Смущает, что форвард напоминает по манере игры Алеррандо, который пока бледно выступает за ЦСКА . Но помним о вкусах Семака. Кроме Даку, представители «Зенита» активно интересовались возвращением Сергеева. Агент Гурцкая заявил, что «Спартак» и «Зенит» пытались перебить ставку «Динамо». Сергеев отправился в состав Карпина, а «Зенит» – в активном поиске.

Петербуржцы получили 80 миллионов рублей после трансфера Ивана в «Динамо», но им нужен тяжелый форвард в резерв, а не деньги. Или не нужен? Изначально желание заманить Даку из «Рубина» подавали под соусом, что Соболев или Кассьерра уйдут. Заметно ли желание россиянина и колумбийца сменить клуб? Оба сейчас конкурируют за место в основе «Зенита» с аргентинцем Гонду, которого тренер Семак почему-то не видит основным нападающим именно в центре атаки. Уже впечатляющий набор игроков.

Что плохое увидел Семак в игре Соболева, Кассьерры и Гонду, что тренеру мало троих крепких нападающих на одну позицию? Вот это удивляет. Точно знаем о переговорах с Даку. Председатель правления «Зенита» Медведев подтвердил, что трансфер обсуждали, но сделка сорвалась. Мирлинд продлил контракт с «Рубином». Скандальный албанец не станет новым Дзюбой для «Зенита». Но стоит ли искать форварда? Будет ли в коллективе здоровая атмосфера, когда на одну позицию четыре опытных игрока?

У бразильца есть очевидный козырь

Кассьерра прекрасно реализовывал моменты в позапрошлом сезоне и неважно сыграл весной. На днях забил «Ростову», но Матео не был лучшим на поле. В РПЛ есть более сильный колумбийский нападающий Кордоба из «Краснодара». Джона пытались заманить в «Зенит» год назад. Опять возврат к интересу тренера Семака к высоким нападающим. Заболотный и Сергеев играли в Санкт-Петербурге, как и Дзюба. Клэйтон заметно ниже Артёма, но бразилец легко выигрывает борьбу. Также у него есть неоспоримый козырь.

Клэйтон не любит много бегать, зато он прекрасно занимает позицию. Необычно видеть 26-летнего футболиста с подходом ветерана, который предпочитает дождаться передачи, а не догонять мяч, но такая у него манера. Причину легко понять. До перехода в «Васку да Гама» Клэйтон был нападающим провинциальных клубов. Имя себе футболист сделал в клубе «Каса Пия», португальской команде, которая в прошлом сезоне была девятой в лиге. Клуб, где Клэйтон находился в аренде – «Риу Аве», занял одиннадцатое место.

Португальцы выкупили контракт форварда за скромные 3 миллиона евро, а скауты «Зенита» пробуют вырыть клад в месте, где другие не ищут. У Клэйтона прекрасная статистика для нападающего португальского середняка – 17 голов и 4 ассиста в 37 матчах разных турниров. Нападающий «Риу Аве» забивал в основном в чемпионате Португалии. Выше Клэйтона были только звезды: швед Дьёкереш из «Спортинга», испанец Саму из «Порту» и грек Павлидис из «Бенфики». Бразилец стал лучшим снайпером клубов-середняков.

Четырнадцать голов он забил мощными ударами правой, в том числе и реализуя пенальти. «Риу Аве» чаще выходил в контратаки, чем использовал стандарты и позиционные атаки. Клэйтон это как молодой Заболотный, если проводить понятную параллель. Только у Антона есть школа ЦСКА за плечами, поэтому Станкович доверился ему в «Спартаке». А у бразильца, с которым ведет переговоры «Зенит», лишь академия клуба из четвертого бразильского дивизиона. Но в этом сила форварда Клэйтона – он дитя провинциального футбола.

В «Зените» боятся неожиданных потерь

Хочет уйти хавбек Вендел. «Ботафого» отказался от бразильца, а турецкие клубы не хотят переплачивать. Просит о трансфере защитник Ренан. В «Зените» подтвердили, что Роберту ищут новый клуб. Кроме тех, кто собрал чемоданы, есть футболисты, разочарованные работой с тренером Семаком. Например, Мантуан может усилить состав «Фламенго». Бывший клуб новичка «Зенита» Жерсона отправляет в «Рому» крайнего защитника Уэсли. Мантуана не сильно ценят в тренерском штабе Семака, вечно ищут ему замену.

При этом Волкова отдали в аренду в «Сочи», а Караваев травмирован и не вернется раньше осени, как говорит Семак. Расчет на Мантуана в основе. Но если бразилец уйдет, то надо срочно подписывать правого защитника в основу. Левша Вега (новичок из Аргентины) на чужом фланге не сыграет. И нельзя провести весь сезон с номинальным центральным защитником справа. В атаке выше – Луис Энрике, ему нужен грамотный напарник за спиной. Так что вопросы не только к стратегии клуба при поиске нападающих.

«Зенит» стравил между собой игроков на разных позициях. Даже про голкипера Адамова вспомнят, если его конкурент Латышонок допустит еще парочку таких ошибок, как против «Ростова». Евгений неудачно вынес мяч и попал в форварда Голенкова, после чего гости забили первый гол в новом сезоне. «Зениту» пришлось настраиваться на волевую победу, но изначальный игровой план Семака не сработал. Теперь Сергею Богдановичу нужна коллекция из четырех центральных форвардов, ведь нет работающей связки впереди.

Глушенков не является идеальным напарником для любого из нападающих «Зенита». И Гонду может сыграть в оттяжке на позиции Максима. Также можно перейти на тройку в центре поля. Если сыграются Жерсон, Барриос и Сантос, то Глушенкову нет места в основе. В этом месте обычно вспоминают о лимите. Нельзя исключать, что «Зениту» придется найти правого защитника с российским паспортом. Просматривали Сильянова, игрок «Локомотива» выступал на двух флангах. С Александром проще собирать обновленную основу.