«Барселона» идёт на спорный трансфер. Ради сделки Рэшфорд отказался от 10 миллионов евро

1752992303

20 июля 2025, 09:18

Маркус хочет повторить опыт Линекера.

Рэшфорд оказался чемоданом без ручки

Нападающий стал проблемой для «Манчестер Юнайтед», ведь ему платят 375 тысяч евро в неделю. В великом клубе экономят даже на бумаге. Как пошутил один из сотрудников в разговоре с репортёром, на базу «Манчестер Юнайтед» проще пронести наркотики, чем бумажный конверт за деньги клуба. У Рэшфорда появилась тяга к веществу, вызывающему привыкание — алкоголю. Маркус вложил деньги в образ святого. Он совершил несколько широких и полезных жестов для окружающих, в том числе для детей из Англии.

Затем хорошие поступки Рэшфорда были перекрыты его загулами. Вечеринки довели его сначала до аренды в «Астон Виллу», а затем — до исключения из состава родного клуба. Маркус доигрался. Ни один клуб мира не захотел выкупать его контракт летом. С трудом удалось договориться с «Барселоной» об аренде. Но ради трансфера Рэшфорд согласился на сокращение оклада: вместо 19,4 млн евро в год без бонусов он получит максимум 10 млн евро в Каталонии. Маркус отказался от десяти миллионов евро ради возможности сыграть рядом с Ямалем, Рафиньей и Левандовским.

«Манчестер Юнайтед» экономит 19,4 миллиона евро. Бывший форвард сборной Англии и «Барселоны» Линекер изменил свой аватар на коллаж, где он и Рэшфорд сидят спиной друг к другу. Жирный намёк, что Маркус сыграет за каталонцев. В соглашение включат пункт о выкупе контракта, и «Барселона» точно прописала штрафные санкции за отказ от будущей сделки. «Челси» подобным образом избавился от друга Рэшфорда. Аренда Санчо не привела к успеху. Мареска попросил убрать Джейдона из заявки — от него было мало пользы.

В «Челси» решили, что выгоднее заплатить штраф МЮ , чем связываться со скандальным вингером. А форвард Рэшфорд может оказаться в «Барселоне», ведь каталонцы не нашли деньги для регистрации вингера «Атлетика» Уильямса или его коллеги по амплуа из «Ливерпуля» Диаса. «Барселона» подписала вратаря Гарсию, а теперь нужен нападающий. В клубе приняли спорное решение об аренде Рэшфорда. Хотя Маркус старался заиграть в «Астон Вилле», на данный момент он — не тот форвард, который подходит для основы «Барселоны» или ПСЖ , куда он тоже проявлял интерес.

Флик верит в свой педагогический талант

Флик — зануда. Он несколько раз читал лекции фанатам, которые близко подходили к дороге на выезде из базы «Барселоны». Немец прав: нельзя пускать детей и подростков на обочину, когда из базы вылетают спортивные автомобили футболистов. Одно неудачное действие водителя — и случится трагедия на ровном месте. Игроки знают, что у ворот есть фанаты. Поэтому сразу не нажимают педаль газа в пол. Но внимание Флика к такой детали доказывает, что немцу не всё равно на окружающих. Он не тренер-психопат.

Немец попал в команду, где Лапорта невзлюбил Рафинью. У бразильца сложный характер, его хотели продать, подписав год назад Уильямса из «Атлетика». Флик не допустил потери Рафиньи, когда сорвалась сделка с басками. В результате у вингера была капитанская повязка, он провёл лучший сезон в карьере. Летом Лапорта сомневался, что Рафинью ждёт повторение успеха; снова звали Уильямса. Президент Ла Лиги Тебас рассказал представителям «Атлетика», что у «Барселоны» нет денег на трансфер.

Уильямс подписал длительный контракт с родным клубом, и каталонцы остались без новичка в атаку. Левандовски в прекрасной физической форме, Роберта тренирует жена. Супруга Анна имеет высшее образование в сфере спорта. Но Левандовскому скоро исполнится 37 лет. Поляк лишь на полтора года моложе Суареса, а все видели состояние легенды «Барселоны» на Клубном чемпионате мира. Левандовски внешне в хорошей форме, но его связки и мышцы почти такие же старые, как у зубастого Суареса.

Роберт повеселел в окружении подростков из «Барселоны», но поляку нужна подстраховка. Ямаль, Ольмо и Рафинья любят играть с Торресом в атаке. Но если на позиции «десятки» будет Рафинья, то слева образуется место для Рэшфорда. Маркус имеет опыт работы как в центре, так и на фланге. По позиции это логичный кандидат на трансфер. Также его проще зарегистрировать, если нужно обосновать лишь зарплату в 10 миллионов евро. А дальше на будущее повлияет педагогический талант тренера Флика.

Ханс-Дитер считает, что ему под силу вправить Рэшфорду мозги. Скорее всего, немец ошибается, как ошибался Моуриньо. Португалец верил, что Рэшфорд и Погба под его руководством в МЮ перейдут в категорию взрослых звезд. Ничего подобного. Если футболисту интереснее девушки и ночные клубы, то он на словах будет ангелочком, а на деле — демоном. У спортивного директора Деку, когда он спивался с Роналдиньо, не было уважения к тренерам: в 2008 году они приходили на работу с похмельем.

Рэшфорд давно не играл за стильную команду

Передачи Бруну Фернандеша избавляли форвардов МЮ от депрессии. Но «красные дьяволы», пусть они два года назад обыграли «Барселону» в Лиге Европы, давно не выступали на таком уровне, как каталонцы с тренером Фликом. Наставник делает разницу с ограниченным бюджетом. Хотя у Ханси случались провалы после успехов, Рэшфорду работа на немца и «Барселону» может принести выгоду. Ямаль, Рафинья и Ольмо помогут англичанину перезагрузиться на поле.

В прошлом сезоне по десять голов в Ла Лиге забили Ольмо и Торрес. У Дани были травмы, как обычно, а Ферран лишь подменял Левандовского. Роберт мячом не делится, но Рэшфорд может выходить вместо поляка, давая ветерану отдых. Флику важна свежесть Левандовского. Против «Интера» поляк был после травмы, вышел на замену и не спас команду от вылета. Флику не хватило второй волны нападения, ведь Ольмо и Торрес не всегда выступают на одинаково высоком уровне.

Атака нуждалась в усилении, но «Барселона» ограничена в средствах. За 2,5 миллиона евро они пригласили сирийского технаря из Швеции Барджи. Руни пока перешёл в «Барселону Б», а первая команда нуждается в голах Рэшфорда. Вряд ли Маркус заиграет в «Барселоне» на уровне Линекера. Гари забил за каталонцев 51 гол в 138 матчах. Форварда «Тоттенхэма» приглашали в основу. Рэшфорд приехал на скамейку, где ему важно сохранить концентрацию, не отвлекаясь на испанок.