Шешко подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:39

Нападающий «РБ Лейпциг» перешёл в «Манчестер Юнайтед». Словенец подписал контракт с английским клубом до июня 2030 года.

В прошлом сезоне форвард провёл в составе команды Бундеслиги 45 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал шесть результативных передач.