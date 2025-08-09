Шешко подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко перешёл в «Манчестер Юнайтед». Словенец подписал контракт с английским клубом до июня 2030 года.
В прошлом сезоне форвард провёл в составе команды Бундеслиги 45 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал шесть результативных передач.
а сами на Коло Муани претендуют.
Ньюкаслу надо срочно найти спортивного директора.
Но не совсем понятно зачем они столько денег выложили за нападающего, который даже на фоне Бундес Лиги мало забивал. Может раскроется конечно, но обычно наоборот происходит.
Что касается Шешко, то он безусловно талантливый пирень, и при хорошем тренере может стат топ игроком! Если бы у Арсенала были деньги, для того, что бы купить и Шешко тоже, я был бы рад, но для нас это роскошь! Поэтому, пожелаю ему дачи в МЮ, но только не в матчах против Арсенала😉
