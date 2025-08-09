Soccer.ru
Шешко подписал контракт с «Манчестер Юнайтед»

вчера, 12:39

Нападающий «РБ Лейпциг» Беньямин Шешко перешёл в «Манчестер Юнайтед». Словенец подписал контракт с английским клубом до июня 2030 года.

В прошлом сезоне форвард провёл в составе команды Бундеслиги 45 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал шесть результативных передач.

Андрей Иванов
Андрей Иванов ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 22:21, ред.
А кого ты сейчас заманишь в МЮ - минимум 2 сезона играть без ЛЧ (сомневаюсь, что по итогам этого сезона МЮ в нее попадет).Да и дальше перспективы туманны - берут того кто согласен играть без еврокубков.
Karkaz
Karkaz ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
вчера в 18:37, ред.
Уоткинс тоже так себе вариант. Я смотрел не мало матчей Виллы. Если у команды игра не идёт, Уоткинс никакой. Тоже бывает мажет в простых ситуациях, а в сложных может забить. Он больше для контратакующего футбола, пасы может раздавать, но как центрфорвард, придержать мяч, продавить, на него навесить, мало полезен.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:40, ред.
Юрген Клопп в МЮ сливать по дешману не будет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ IKER-RAUL (раскрыть)
вчера в 15:34
после трансфера Шешко в МЮ, говорят, Ньюкасл просто строго запретил Исаку переходить в Ливерпуль.
а сами на Коло Муани претендуют.
Ньюкаслу надо срочно найти спортивного директора.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 14:42
не лучше было перейти к сорокам?
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 14:26
Все таки приобрели это бревно. Зря Аморим на соккер не заходил, я тут писал что Уоткинса нужно преобрести, он более опытный и готовый для АПЛ форвард. Ну может Аморим и раскроет Шешко, как когда-то Дъёкереша, но обнадеживаться не стоит.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 14:19
Поздравляю МЮ!
Но не совсем понятно зачем они столько денег выложили за нападающего, который даже на фоне Бундес Лиги мало забивал. Может раскроется конечно, но обычно наоборот происходит.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ pa5w3qw5gwr6 (раскрыть)
вчера в 13:59
Заливает не по детский?
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 13:51
Хорошо заливает за воротник?!.
A.S.A
A.S.A
вчера в 13:21
Скажу чесно, когда Арсенал пытался его подписать, я топил за Дьекереша, т.к хотел, что бы клуб купил именно готового форварда!
Что касается Шешко, то он безусловно талантливый пирень, и при хорошем тренере может стат топ игроком! Если бы у Арсенала были деньги, для того, что бы купить и Шешко тоже, я был бы рад, но для нас это роскошь! Поэтому, пожелаю ему дачи в МЮ, но только не в матчах против Арсенала😉
pa5w3qw5gwr6
pa5w3qw5gwr6
вчера в 12:42
Весьма заливной форвард. Хорошее приобретение.
