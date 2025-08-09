Льорис — о переходе Сона в «Лос-Анджелес»: «Рад снова сыграть вместе с ним»

Голкипер «Лос-Анджелеса» Уго Льорис высказался о трансфере в команду форварда Хын-Мин Сона.
Очень рад снова быть вместе. Это новая глава для него в другой футболке, но с теми же амбициями, той же мотивацией. Он настоящий боец. Его переход в МЛС — это здорово для лиги, для города и для нашей команды, потому что он своего рода пример. У Сона есть чему поучиться. Поэтому я ожидаю, что он окажет действительно большое влияние.
Напомним, что Сон перешёл из «Тоттенхэма» в «Лос-Анджелес» 6 августа. Льорис тоже ранее выступал в составе «шпор» с 2012-го по 2024 год.
PS И кто теперь будет забивать в Тоттенхэме??? ушел Кейн замены ему так и не нашли, теперь Сон .........боюсь шпоры точно вылетят из лиги раз до этого не смогли.....17 место......
