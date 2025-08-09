Шешко — о трансфере в «Манчестер Юнайтед»: «Это идеальное место для меня»

Форвард «Манчестер Юнайтед» , сегодня официально перешедший в клуб из немецкого «РБ Лейпциг», рассказал о своих эмоциях.

МЮ имеет особенную историю, но больше всего меня воодушевляет будущее. Когда мы обсуждали проект, стало понятно, что всё готово для того, чтобы эта команда продолжила расти и вскоре снова смогла бороться за главные трофеи. Я ощутил позитивную энергию и семейную атмосферу, созданную в клубе. Это идеальное место для достижения моего максимального уровня и реализации всех моих амбиций.