Шешко — о трансфере в «Манчестер Юнайтед»: «Это идеальное место для меня»

вчера, 13:08

Форвард «Манчестер Юнайтед» Беньямин Шешко, сегодня официально перешедший в клуб из немецкого «РБ Лейпциг», рассказал о своих эмоциях.

МЮ имеет особенную историю, но больше всего меня воодушевляет будущее. Когда мы обсуждали проект, стало понятно, что всё готово для того, чтобы эта команда продолжила расти и вскоре снова смогла бороться за главные трофеи. Я ощутил позитивную энергию и семейную атмосферу, созданную в клубе. Это идеальное место для достижения моего максимального уровня и реализации всех моих амбиций.

В прошлом сезоне Шешко провёл 45 матчей во всех турнирах, забил 21 мяч и сделал 6 результативных передач.

заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ YNWA (раскрыть)
вчера в 20:59
Юра дал установку, если мяч будет лететь в пустые ворота Ливерпуля, выносить его ко всем клопам
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:52
Шешко через где-то 3-6 месяцев)))
112910415
112910415
вчера в 13:47
Попал в клуб в период глубочайшего кризиса!
Ну, пусть радуется
Брулин
Брулин
вчера в 13:41
Для Юморима уже потратили 260 млн€, походу еще купят полузащитника за 50-80кк до закрытия ТО. В итоге 300+ мультов потратят на хотелки для этого физрука
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:39
Все так говорят после перехода в новый клуб. Я сомневаюсь, что в Манчестер Юнайтед атмосфера, которую стоит называть семейной. Насчёт позитива Шешко тоже погорячился. Легендарный клуб в глубоком кризисе. У него есть группа квалифицированных игроков, которым только предстоит стать единой командой. Есть в составе и те, кто мешают формировать здоровую атмосферу. От таких нужно избавляться. Я сомневаюсь, что Аморим способен вернуть МЮ на вершину. Шешко остаётся надеяться на лучшее и просто играть в футбол. Всё-таки это Манчестер Юнайтед.
YNWA
YNWA
вчера в 13:17
Посмотрим как ты за поёшь с семнадцатого места!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 13:16
так много о Шешко говорят...словно Мбаппе перешел в МЮ.
если забьет свои 8-10 голов, и то большое дело))
