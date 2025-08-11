Они не хуже скандального Винисиуса. Футболисты, заслужившие номинацию на «Золотой мяч-2025»

1754943794

вчера, 23:23

Организаторы премии – провокаторы.

В «Реале» обозлились на организаторов церемонии вручения «Золотого мяча». Французы по привычке перепугались собственной тени и включили в число номинантов Винисиуса. У бразильца неплохая голевая статистика, но у Жуниора ничего не получилось в решающих поединках. Достаточно вспомнить Эль Класико. Например, Салаха не номинировали на «Золотой мяч» год назад, а у Мохамеда средняя результативность была выше, чем у Винисиуса сейчас. Впрочем, Жуниора также включили ради самой негативной реакции. Сознательно реагируем на подлую провокацию, чтобы вспомнить героев сезона, которых нет среди номинантов на «Золотой мяч».

Федерико Вальверде, «Реал»

Альтернативный кандидат из «Реала». Уругваец играл в центре поля и закрывал проблемный правый фланг обороны. В центре поля Федерико работает с мячом чище, чем Беллингем, которого включили в список номинантов. Если хотели похвалить человека из «Реала», стоило выбрать работящего Вальверде.

Брэдли Баркола, ПСЖ

Победитель Лиги чемпионов, обладатель серии трофеев во Франции с ПСЖ , финалист Клубного ЧМ . Баркола помогал Энрике, пока Дембеле искал свой футбол. Теперь Усман готовится выиграть «Золотой мяч», а Брэдли не нашлось места среди номинантов. Баркола показал прекрасный футбол, его зря проигнорировали.

Джамал Мусиала, «Бавария»

Кейн и Олисе оказались в списке номинантов, они полностью заслужили успех, но Мусиала тоже был хорош. «Бавария» вернула «салатницу» в Бундеслиге. Мусиала помогал клубу из Мюнхена на Клубном чемпионате мира в США , пока на него не упал вратарь Доннарумма. Джамала пока недооценивают.

Хулиан Альварес, «Атлетико»

В новом клубе чемпион мира сыграл просто великолепно. У Альвареса в Ла Лиге больше голевых действий, чем у Винисиуса. Хулиана не всегда поддерживала команда, как и бразильца, но этот кандидат как минимум не хуже. Кстати, когда Аргентина сыграла против Бразилии, то Альварес обыграл Винисиуса 4:1.

Маркиньос, ПСЖ

Чем капитан лучшей команды ЛЧ хуже Винисиуса как кандидата на «Золотой мяч»? Любители премий часто игнорируют защитников, но Маркиньос провел выдающийся сезон. Без Пачо он не сумел остановить Палмера в финале Клубного ЧМ , но в Лиге чемпионов бразильский ветеран заслужил жирные комплименты.

Йозуа Киммих, «Бавария»

Чемпион Германии, четвертьфиналист Лиги чемпионов, полуфиналист Лиги наций. Важность футболиста не обсуждается, Киммих – ключевой игрок. Киммих ведет себя прилично, что по правилам «Золотого мяча» тоже надо учитывать. Йозуа раздавал голевые передачи и забивал голы, хорош во всех фазах игры.

Александер Исак, «Ньюкасл»

У шведа 23 гола и 6 ассистов только в АПЛ . «Ньюкасл» остановил в финале Кубка Лиги «Ливерпуль», а Исак забил победный мяч. Чем этот кандидат хуже Винисиуса, у которого в Ла Лиге голевая статистика как у запасного форварда «Барселоны» Феррана? Исак хотя бы вырос над собой.

Омар Мармуш, «Айнтрахт»/ МС

Ещё один пример не первостепенного, но заметного героя сезона. Мармуш поднялся с низов, помогал голами «Айнтрахту», перешел за лютые деньги в «Манчестер Сити». На новом месте египтянин не стушевался. Мармуш не собрал трофеи, но вместе с экс-напарником Экитике развивался, в отличие от Винисиуса.

Матео Ретеги, «Аталанта»

Натурализованный сборной Италии аргентинец забил 25 голов в Серии А, став лучшим снайпером. У Ретеги также 8 ассистов и есть результативные действия в Лиге чемпионов. Матео не провел прошлый сезон слабее, чем Винисиус. Только у Мбаппе, Салаха, Левандовского и Кейна больше голов в топ-5, чем у Ретеги.

Мойсес Кайседо, «Челси»

Эквадорец пришел в себя после непростого дебютного сезона в «Челси». Теперь Кайседо стал клубным чемпионом мира. Также толковый опорник «Челси» выиграл Лигу конференций. В АПЛ Кайседо тоже был в полном порядке, лондонцы с его помощью вернулись в Лигу чемпионов.

Райан Гравенберх, «Ливерпуль»

На днях Гравенберх стал отцом, из-за чего пропустил финал Суперкубка Англии. Райана не хватило «Ливерпулю», когда отбивались от атак «Кристал Пэлас». «Орлы» победили в серии пенальти, а Гравенберх выиграл чуть раньше, выбрав «Ливерпуль». Отец игрока называет новый клуб сына раем после ада в «Баварии».

Алессандро Бастони, «Интер»

Миланцы пропустили пять мячей от ПСЖ в финале Лиги чемпионов, но это один матч. Винисиус участвовал в разгромах «Реала» от «Барселоны», что не помешало ему попасть в список номинантов. Прошлый сезон получился для «Интера» трагичным, но лично Бастони сыграл как защитник 21 века.

Жюль Кунде, «Барселона»

В списке номинантов есть чемпионы Испании: Левандовски, Педри, Рафинья и Ямаль. Решили, что нет места для правого латераля «Барселоны». Кунде не только признанный стиляга – его свободное время уходит на съемки в рекламах, но и прекрасный правый защитник, который прибавил за последний год.

Тиджани Рейндерс, «Милан»

«Милан» обыграл «Реал» в гостях в матче Лиги чемпионов. Рейндерс забил с игры, а Винисиус – с пенальти. Понятно, что у «россонери» было мало успехов, они выиграли лишь Суперкубок Италии, но если искать персональный успех, то выделяется новичок «Манчестер Сити». Голландец провел сильный сезон.

Организаторы «Золотого мяча» наплевали на собственные правила, включив в список Винисиуса. Ни по дисциплине, ни по игре он не был примером для подражания. Винисиус попробует вернуться на пик формы, если хочет остаться в числе мегазвезд. Но в самом «Реале» отказались выдать бразильцу зарплату, как у Мбаппе. Переговоры с бразильцем зашли в тупик. Президент «Реала» не считает, что Винисиус провел сильный прошлый сезон и заслужил большую надбавку. Включение вингера в число номинантов на «Золотой мяч 2025» – насмешка и провокация. Зато организаторы дали повод вспомнить недооцененных героев прошлого сезона, что здорово.