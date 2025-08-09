Педри — о «Золотом мяче» Родри: «Позиция полузащитника получает признание»

Полузащитник «Барселоны» высказался о важности футболистов центра поля на примере того, что игрок «Манчестер Сити» получил «Золотой мяч».

Долгое время приз вручался преимущественно нападающим. Победа Родри доказывает, что роль полузащитника наконец-то получает признание по достоинству. Считаю, что в футболе очень многое определяет полузащита. Команде легче выигрывать матчи, когда она доминирует в этой зоне. Так что почему бы и мне не помечтать о выигрыше «Золотого мяча»? Но для этого необходимо провести очень хороший сезон в команде.