Педри — о «Золотом мяче» Родри: «Позиция полузащитника получает признание»

вчера, 11:38

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о важности футболистов центра поля на примере того, что игрок «Манчестер Сити» Родри получил «Золотой мяч».

Долгое время приз вручался преимущественно нападающим. Победа Родри доказывает, что роль полузащитника наконец-то получает признание по достоинству. Считаю, что в футболе очень многое определяет полузащита. Команде легче выигрывать матчи, когда она доминирует в этой зоне. Так что почему бы и мне не помечтать о выигрыше «Золотого мяча»? Но для этого необходимо провести очень хороший сезон в команде.

Напомним, что Родри получил эту награду в конце октября 2024 года.

Alex_67
Alex_67
вчера в 12:29
Конечно же хорошо, что организаторы обращают внимание на игроков всех амплуа. России есть чем гордиться - в истории главного индивидуального футбольного трофея есть несколько ярких советских страниц. Самая замечательная из них это обладатель Золотого Мяча советский вратарь, игрок Сборной СССР и ФК Динамо Москва Лев Иванович Яшин. Гордимся тобой, Легенда!!!
Брулин
Брулин
вчера в 12:14
Педри воистину больше всего заслужил ЗМ в этом году если брать индивидуальные скиллы и влияние на победы команды. Факт! Ни Дембеле, ни Рафинья такого влияния на игру команду не оказывали.
3m8r6aw8jmqa
3m8r6aw8jmqa
вчера в 12:02
Это конечно редкость ,но Родри тогда заслужил
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:49
Победа Родри несомненно заслуженная
Вещий
Вещий
вчера в 11:40
Ну не он это один доказывал....:)))
