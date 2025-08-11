Soccer.ru
Фабрегас — о фаворитах на «Золотой мяч»: «У Ямаля всё ещё впереди»

вчера, 12:32

Главный тренер итальянского клуба «Комо» Франсеск Фабрегас высказался о фаворитах на «Золотой мяч».

Единственным игроком на моей памяти, который должен был получать его каждый год, был Месси. Возможно, Ламин Ямаль сейчас не на этом уровне, но я думаю, что если он продолжит в том же духе и будет прогрессировать, то сможет добиться такого же доминирования в борьбе за этот приз. Но я до сих пор не понимаю, как он присуждается или как кто-то приходит к мысли, что тот или иной игрок должен выиграть его. Усман Дембеле забрал три трофея, это тоже должно иметь большое значение. Всё сложно.

Напомним, что недавно были официально названы 30 претендентов на эту награду.

SpaM-10
SpaM-10
вчера в 14:25
Да даже одна победа в ЛЧ делает Дембеле фаворитом в споре на ЗМ. Достаточно вспомнить Кака или например Роналду, колгда выигрывали их клубы только ЛЧ и этого было вполне достаточно для этой награды.
Capral
Capral
вчера в 12:47, ред.
Ерунду наговорил. Что значит, если Дембеле забрал три трофея- значит он должен получить ЗМ? Для начала, следует разобраться, какие, это трофеи, в какой борьбе выиграны. Один трофей, в виде победы в ЛЧ- однозначно стоит внимания. Но победы, в никакущем французском футболе, вообще не следует даже разбирать, там ПСЖ может выиграть всё что угодно, даже не играя!!!
Про Месси, тоже. Как это, каждый год, он должен был получать ЗМ?! А что, он каждый год выступал на высоком уровне?! Ничего подобного. Был сезон, когда ЗМ, по всем показателям должен был получить Левандовски, но получил Месси. Что касается Ямаля, то он, однозначно интереснее многих соискателей ЗМ. Интереснее по многим показателям, и конечно, намного симпатичнее, чем Дембеле, который, фактически, является только наконечником атаки. Но с точки зрения интеллектуального футбола, нигер и близко рядом не стоит!!! Ямаль, фактически, стабильно тащит Барсу во всех турнирах, в то время, как Дембеле- выстрелил только в ПО ЛЧ. Но как я уже говорил, только возраст может помешать Ямалю получить награду...
