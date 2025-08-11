Фабрегас — о фаворитах на «Золотой мяч»: «У Ямаля всё ещё впереди»

Главный тренер итальянского клуба «Комо» Франсеск Фабрегас высказался о фаворитах на «Золотой мяч».
Единственным игроком на моей памяти, который должен был получать его каждый год, был Месси. Возможно, Ламин Ямаль сейчас не на этом уровне, но я думаю, что если он продолжит в том же духе и будет прогрессировать, то сможет добиться такого же доминирования в борьбе за этот приз. Но я до сих пор не понимаю, как он присуждается или как кто-то приходит к мысли, что тот или иной игрок должен выиграть его. Усман Дембеле забрал три трофея, это тоже должно иметь большое значение. Всё сложно.
Напомним, что недавно были официально названы 30 претендентов на эту награду.
Про Месси, тоже. Как это, каждый год, он должен был получать ЗМ?! А что, он каждый год выступал на высоком уровне?! Ничего подобного. Был сезон, когда ЗМ, по всем показателям должен был получить Левандовски, но получил Месси. Что касается Ямаля, то он, однозначно интереснее многих соискателей ЗМ. Интереснее по многим показателям, и конечно, намного симпатичнее, чем Дембеле, который, фактически, является только наконечником атаки. Но с точки зрения интеллектуального футбола, нигер и близко рядом не стоит!!! Ямаль, фактически, стабильно тащит Барсу во всех турнирах, в то время, как Дембеле- выстрелил только в ПО ЛЧ. Но как я уже говорил, только возраст может помешать Ямалю получить награду...
