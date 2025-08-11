Фабрегас — о фаворитах на «Золотой мяч»: «У Ямаля всё ещё впереди»

Главный тренер итальянского клуба «Комо» высказался о фаворитах на «Золотой мяч».

Единственным игроком на моей памяти, который должен был получать его каждый год, был Месси. Возможно, Ламин Ямаль сейчас не на этом уровне, но я думаю, что если он продолжит в том же духе и будет прогрессировать, то сможет добиться такого же доминирования в борьбе за этот приз. Но я до сих пор не понимаю, как он присуждается или как кто-то приходит к мысли, что тот или иной игрок должен выиграть его. Усман Дембеле забрал три трофея, это тоже должно иметь большое значение. Всё сложно.