Витинья: «Больше всех „Золотой мяч“ заслуживает Дембеле»

вчера, 12:30

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья высказался о том, что форвард парижан Усман Дембеле должен выиграть «Золотой мяч».

Все мечтают однажды завоевать его. Если я заберу этот приз, это будет невероятно. Но я думаю, что «Золотой мяч» больше всех заслуживает Усман Дембеле. Он тот футболист, который вёл нас к трофеям в прошлом сезоне. И один из тех, кто заслужил награду.

Напомним, что 7 августа были названы 30 игроков, которые претендуют на получение этой премии.

d2m5h645ys7j
d2m5h645ys7j
вчера в 15:58
Если бы он был так хорош ,то его бы не попёрли бы из Боруссии,Барселоны,нужно быть объективным!
mrb4pcnhysx6
mrb4pcnhysx6
вчера в 14:03
Мнение одноклубника понятно, но я не согласен, давно это звание не соответствует номенанту, или работает по привычке то
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 13:45
Они ближе к природе, чем белые люди...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ r5q3yh2323na (раскрыть)
вчера в 13:37, ред.
"Нужны и другие критерии."

В других областях и есть другие критерии. В спорте же ( в футболе в частности) в последнее время доминирует негроидная раса. Она выносливее, быстрее, координированней, нежели ребята с белым цветом кожи. Чисто анатомически тёмные парни практически во всех физ. кондициях превосходят остальных. Исключением является только средняя линия, где интеллект и белые люди ступают рука об руку, а физические критерии нивелируются игровым мышлением..., хотя и там иногда стреляют "люди в чёрном", - например Погба.
Брулин
Брулин
вчера в 13:31
"Все мечтают однажды выиграть Золотой мяч"
Ну не знаю, вчера твой капитан сказал, что это фикция.
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ r5q3yh2323na (раскрыть)
вчера в 13:05
Какие? И ещё Усмана не выбрали ни по цвету, ни по чему ещё.
И ещё: Рафинюя- не по цвету, Ямаль- не по цвету, Мбаппе - не по цвету...
Перечислять дальше?
Так что, Ваша реплика не по делу...
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 13:00
Ты уверен, что он не думал о личном- это он тебе сообщил? Ты знаешь футболистов, которые никогда не думали о личном? Другое дело, что есть футболисты- социальные, а есть индивидуалисты, но каждый из них, всегда преследует свои цели, потому что тщеславие, в той или иной степени- всегда присуще людям, во все времена...
Capral
Capral
вчера в 12:56, ред.
Не понимаю, почему многие отдают предпочтение именно Дембеле. Игрок довольно жлобоватый и предсказуемый. Дембеле и Витинья- конечно разные игроки, на разных позициях, но думаю, без такого незаурядного дирижера как португал, с его тонким пониманием игры, Дембеле не смог бы стать лидером... Витинья- это футбольный интеллект, это креатив, фантазия, а Дембеле- пробивная сила, что конечно тоже важно. Но уверен, без Витиньи, и лидерские способности Дембеле остались бы в тени...
В моём, многолетнем наблюдении за футболом, почти всегда, больше выделялись распасовщики, нежели наконечники атаки...
Как известно, ни один, самый блистательный оркестр не сыграет без фальши, если если, им, будет дирижировать бездарный дирижер.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:48
Лично я за то, чтобы Золотой Мяч получил Усман Дембеле. Ради победы в Лиге Чемпионов игрок серьёзно изменил своё отношение к футболу, он напряжённо работал в интересах своей команды. Когда Усман начинал работать над завоеванием главного командного трофея он не думал о личном.. Самое время вспомнить о главном индивидуальном призе. Он называется Золотой Мяч.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ r5q3yh2323na (раскрыть)
вчера в 12:44
С чего Вы решили что в данном случае дело в этом?
r5q3yh2323na
r5q3yh2323na
вчера в 12:43
Хватит уже лучших по цвету кожи определять. Нужны и другие критерии.
Гость
