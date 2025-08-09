Витинья: «Больше всех „Золотой мяч“ заслуживает Дембеле»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Витинья высказался о том, что форвард парижан Усман Дембеле должен выиграть «Золотой мяч».
Все мечтают однажды завоевать его. Если я заберу этот приз, это будет невероятно. Но я думаю, что «Золотой мяч» больше всех заслуживает Усман Дембеле. Он тот футболист, который вёл нас к трофеям в прошлом сезоне. И один из тех, кто заслужил награду.
Напомним, что 7 августа были названы 30 игроков, которые претендуют на получение этой премии.
В моём, многолетнем наблюдении за футболом, почти всегда, больше выделялись распасовщики, нежели наконечники атаки...
Как известно, ни один, самый блистательный оркестр не сыграет без фальши, если если, им, будет дирижировать бездарный дирижер.
В моём, многолетнем наблюдении за футболом, почти всегда, больше выделялись распасовщики, нежели наконечники атаки...
Как известно, ни один, самый блистательный оркестр не сыграет без фальши, если если, им, будет дирижировать бездарный дирижер.
В других областях и есть другие критерии. В спорте же ( в футболе в частности) в последнее время доминирует негроидная раса. Она выносливее, быстрее, координированней, нежели ребята с белым цветом кожи. Чисто анатомически тёмные парни практически во всех физ. кондициях превосходят остальных. Исключением является только средняя линия, где интеллект и белые люди ступают рука об руку, а физические критерии нивелируются игровым мышлением..., хотя и там иногда стреляют "люди в чёрном", - например Погба.
В других областях и есть другие критерии. В спорте же ( в футболе в частности) в последнее время доминирует негроидная раса. Она выносливее, быстрее, координированней, нежели ребята с белым цветом кожи. Чисто анатомически тёмные парни практически во всех физ. кондициях превосходят остальных. Исключением является только средняя линия, где интеллект и белые люди ступают рука об руку, а физические критерии нивелируются игровым мышлением..., хотя и там иногда стреляют "люди в чёрном", - например Погба.