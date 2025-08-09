Витинья: «Больше всех „Золотой мяч“ заслуживает Дембеле»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» высказался о том, что форвард парижан должен выиграть «Золотой мяч».

Все мечтают однажды завоевать его. Если я заберу этот приз, это будет невероятно. Но я думаю, что «Золотой мяч» больше всех заслуживает Усман Дембеле. Он тот футболист, который вёл нас к трофеям в прошлом сезоне. И один из тех, кто заслужил награду.