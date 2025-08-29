 
Тедеев объяснил, почему Дзюба не играет в Кубке России: «Боюсь за него»

вчера, 12:06

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев объяснил, почему он не использует нападающего Артема Дзюбу в матчах Кубка России:

Я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвётся играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке. На занятии я могу остановить его и сказать: «Уходи». Или вообще не позвать на тренировку, сказать: «Отдохни». А во время матча, когда вовлеченность в результат является основополагающей, за этими процессами следить практически невозможно. Поэтому я говорю: там, где есть шанс отойти в сторону, – отходи. И он прислушивается, отходит.

cw5pneu93z2n
cw5pneu93z2n
вчера в 13:58
Дзюбе в силу его преклонного возраста просто вредно много бегать.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:31, ред.
Разве можно объяснить анархию??
Она либо есть...либо нет...
Походу Дзюба играет когда хочет и где хочет....
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:17
Дзюба много сделал и продолжает делать для нашего футбола. Главное, он забил за свою долгую и сложную карьеру много голов и продолжает их забивать. Кроме того, Артём обладает несомненными качествами лидера, которые с успехом использует как на поле, так вне его. У него много энергии. Ее излишки, так бывает, толкают Дзюбу на необдуманные поступки, о которых он потом сожалеет. А глупости, сколько Артём их наговорил? Так что, не стоит писать ему биографию, не нужна ему чистая анкета. Пусть будет такой, как есть.
n79zqzjdh7j6
n79zqzjdh7j6
вчера в 12:54
Дзюбу берегут для более актуальной цели, борьбы за выживание
lotsman
lotsman
вчера в 12:40
Интересно конечно, но я как то не замечал чтобы Артём на поле был как метеор, чтобы от него дым шёл. Может я просто плохо за ним следил? Я больше за игрой слежу, а Артём где нибудь в сторонке сгорал. Тренеру виднее конечно.)
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:24
Заур Тедеев , Дзюбу " стережёт "
Так как сам Артём, себя не бережёт...)
Брулин
Брулин
вчера в 12:16
Пора Дзюбе мавзолей строить. Икона российского футбола, не известная ни кому в мире.
Capral
Capral
вчера в 12:13
Так он итак, большую часть времени отдыхает на поле. А вообще, попасть в зависимость от 37летнего игрока- это жесть...
Гость
