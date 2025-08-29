Тедеев объяснил, почему Дзюба не играет в Кубке России: «Боюсь за него»

Главный тренер «Акрона» объяснил, почему он не использует нападающего в матчах Кубка России:

Я просто боюсь за него. Дзюба всегда рвётся играть в футбол. Но я ему говорю одну простую вещь: нагрузку в процессе игры контролировать намного сложнее, чем в тренировке. На занятии я могу остановить его и сказать: «Уходи». Или вообще не позвать на тренировку, сказать: «Отдохни». А во время матча, когда вовлеченность в результат является основополагающей, за этими процессами следить практически невозможно. Поэтому я говорю: там, где есть шанс отойти в сторону, – отходи. И он прислушивается, отходит.