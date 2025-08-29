 
Кирильчик: «Сегодня встречался с руководством. Мне стыдно за „Торпедо“»

вчера, 22:38
РодинаЛоготип футбольный клуб Родина (Москва)3 : 0Логотип футбольный клуб Торпедо (Москва)ТорпедоМатч завершен

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Торпедо» Павел Кирильчик прокомментировал поражение в матче 7-го тура с «Родиной» на выезде (0:3).

Опять говорить, что это обидное поражение? Да это в пользу бедных. Вы сами всё видели на поле. Действительно, при счёте 1:0 забил бы Стёпа (Данил Степанов — прим. источника), и всё могло сложиться по-другому, но происходят необъяснимые вещи.

За две игры мы всё равно наиграли на голы. Я не скажу, что у наших ворот было много моментов, но нас просто «казнят» соперники почти в каждом опасном моменте. Так или иначе, так играть недопустимо.

Казалось бы, что футбол — это простая вещь. Когда у меня мяч, вы должны открываться. И на тренировках мы именно это отрабатываем. Что происходит на поле, мне сложно сказать. Я никогда не буду никого обвинять, но футбол — это праздник. Это счастье. Я всегда говорю футболистам, что они должны получать удовольствие от игры, от открываний, от взаимодействий. Поверьте мне, именно на этом всё и построено на тренировках. Что происходит в играх, мне сложно сказать. Все, кто приходит на тренировки, говорят: «Класс!» Что в играх происходит…

Мне видится, что здесь есть глобальная проблема. Возможно, и во мне проблема, нет вопросов. Я сегодня встречался с руководством, и на этой неделе хочу очень серьёзно поговорить, чтобы было какое-то кардинальное решение, потому что два матча по 0:3. Мне стыдно за «Торпедо».

gh55nsanwjp2
gh55nsanwjp2
сегодня в 04:29
При нынешнем руководстве уже толку не будет,они себя запятнали
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 03:37
Торпедо запретили "покупать" матчи и сразу... тренеру стало стыдно за Торпедо.
Зато когда покупали матчи стыдно никому не было.
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:21
Не будет Торпедо удачи при нынешнем руководстве.
Vilar
Vilar
вчера в 23:23
... А руководству не стыдно - им до фени...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:08
Такое бывает! Мяч у тебя не идет а в твои ворота все залетает
