Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин: «Нас мощно поддерживали из России»

Главный тренер «Кайрата» оценил поддержку его клуба со стороны российских болельщиков во время матчей Лиги чемпионов.

У меня много знакомых в России, ребята мне постоянно писали. После каждого прохода дальше я с ними общался, все были рады. Поддержка была мощная. До сих пор мне пишут, поздравляют, написали даже те, с кем мы уже долгое время не общались. В России за нас многие фанаты переживали. Это очень приятно!