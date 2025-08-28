 
Главный тренер «Кайрата» Уразбахтин: «Нас мощно поддерживали из России»

вчера, 16:16

Главный тренер «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин оценил поддержку его клуба со стороны российских болельщиков во время матчей Лиги чемпионов.

У меня много знакомых в России, ребята мне постоянно писали. После каждого прохода дальше я с ними общался, все были рады. Поддержка была мощная. До сих пор мне пишут, поздравляют, написали даже те, с кем мы уже долгое время не общались. В России за нас многие фанаты переживали. Это очень приятно!

Напомним, что «Кайрат» прошёл шотландский «Селтик» в раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов и впервые в истории сыграет на основном этапе турнира.

