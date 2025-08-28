У ПСЖ самый тяжёлый календарь, классика для «Реала». Жеребьёвка ЛЧ подарила неожиданность

1756406039

28 августа 2025, 21:33

Немало топ-матчей.

Эта жеребьёвка потяжелее, чем распределение по группам – поэтому просто оставим полный список матчей тут. А ниже расскажем о наиболее интересных деталях жеребьёвки ЛЧ .

ПСЖ не позавидуешь

Соперники: «Бавария», «Барселона», «Аталанта», «Байер», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Ньюкасл», «Атлетик».

Пожалуй, именно у парижан самый тяжёлый жребий. Конечно, у всех есть тяжёлые соперники из первой корзины. Но остальным чуть больше повезло с представителями третьей и четвёртой корзин – кому-то даже из второй выпал «Брюгге», а дальше – прогулка с «Юнионом» и «Пафосом». Парижане из первой корзины получили «Барсу» (полуфиналист прошлой ЛЧ ) и «Баварию». Далее – «Аталанта» и «Байер». Из двух последних корзин достались «Тоттенхэм», «Спортинг», «Ньюкасл» и «Атлетик» – можно сказать, сильнейшие их представители.

Уровень сложности с мюнхенцами и «блауграной» никому объяснять не надо, бергамаски и «фармацевты» – два кота в мешке. Юрич не убедил в «Роме» и «Саутгемптоне» – но это адепт идей Гасперини, так что быстрее привыкнет к команде. Тен Хаг стал ходячим мемом в МЮ , но все подзабыли его опыт в «Аяксе» и что на самом деле это сильный тренер. Ему и усиление качественное привезли. «Шпоры» могли бы оказаться и выше – сказалась стагнация последних сезонов. «Спортинг» всегда – крепкий представитель, претендент на плей-офф. «Сороки» выросли в конкуренции с титанами АПЛ и выжили, а «Атлетик» – детище топ-тренера Вальверде. Для ПСЖ это настоящая проверка.

Для «Реала» собрали классику последних лет

Соперники: «Ман Сити», «Ливерпуль», «Ювентус», «Бенфика», «Марсель», «Олимпиакос», «Монако», «Кайрат».

«Горожане», «Ливерпуль» и «Ювентус» для «сливочных» – это история. С мерсисайдцами дважды пересекались в финале и забирали «ушастый кубок», с «Сити» сложилось целое идеологическое противостояние с примесью ДНК «Барселоны» – Пеп ещё у руля, а вот у «Реала» Алонсо придаст ему новое звучание. Встреча с «Юве» – это болезненное поражение в полуфинале-14/15, разгромные 4:1 в финале в 2017 году, гол Роналду в падении через себя в четвертьфинале ЛЧ -17/18, переход того самого Рона к туринцам. У фанатов «Реала» будет полноценный приступ ностальгии!

Вдобавок это отличная возможность привить эту историю новому поколению – Алонсо как тренер только начинает свой путь. С этой стороны он на такие столкновения не смотрел, в период их становления отсутствовал. То же можно сказать о Мбаппе. Трент наблюдал за этим с другой стороны. Получается старая сказка в новом прочтении.

Симеоне – против двух претендентов на чемпионство в АПЛ

Соперники: «Интер», «Ливерпуль», «Айнтрахт», «Арсенал», «Будё-Глимт», ПСВ , «Юнион», «Галатасарай».

Два финалиста последней пятилетки плюс команда, выбившая «Реал» в прошлом розыгрыше – ударный состав. Для «Интера» «матрасники» – настоящий криптонит и в то же время раздражитель. Именно от них «нерадзурри» вылетели в 1/8 финала. Индзаги в команде уже нет – и даже так мотивация будет запредельной.

Вдобавок Симеоне достались сразу две команды, которые этим летом устроили гонку вооружений в АПЛ и разыграют титул в новом чемпионате. «Ливерпуль» прикупил Вирца, Экитике, Фримпонга, также нацелен на Исака. У «канониров» появился элитный форвард Дьёкереш, опорник-камертон Субименди, увеличилась глубина скамейки. Если матчи с ними ещё и поставят ближе к финишу основного этапа, это будет самоубийство – качество ротации у английских грандов несравнимо лучше.

Тренерские дуэли Артеты

Соперники: «Бавария», «Интер», «Атлетико», «Брюгге», «Олимпиакос», «Славия», «Кайрат», «Атлетик».

К испанцу появляется всё больше вопросов. Микель идёт путём своего учителя, но преуспел гораздо меньше – до сих пор нет ни чемпионства, ни ЛЧ . Тренеру уже привезли элитного опорника, топ-форварда, дали больше выбор на флангах, подписав Мадуеке и глубину скамейки, освежив ротацию. После такого спрос будет жёстким.

И главное, предстоит проверка на прочность. «Бавария» и «Интер» – проекты с такими же молодыми менеджерами в процессе становления. Что Компани, что Киву привозят качественное усиление (Кристиану в меньшей степени – но там и концепция такая). И теперь от Микеля будут ждать игры с позиции силы, а не прагматичного подхода от обороны. Лондонцам пора бы вспомнить, каково это – бороться за инициативу в играх с другими европейскими грандами. Или выбрать другого тренера, который этот переход на качественно новый уровень обеспечит.

Тен Хаг, Мареска, Юрич, Франк и Тудор под прессом

«Байер» в ЛЧ уже играл, да и «Юве», «Челси», «Тоттенхэм», «Аталанта» – не сказать, что зеваки, залетевшие на кураже. Это классические представители турнира – просто в состоянии глубокой перестройки. «Аристократы» готовы чуть лучше – они откатились назад, чтобы после перенастройки коллектива Мареска вошёл в ЛЧ подготовленным.

Для остальных это будет чистая импровизация. «Фармацевты» потеряли основную часть костяка и тренера-идеолога, тен Хаг рисует новый облик команды с чистого листа, Юрич способен сделать плавный переход от эпохи Гасперини в «Аталанте» – но провалы в «Роме» и «Саутгемптоне» сильно смущают. Франк и Тудор – из той же оперы.