Фейковые Хави и Гвардиола умоляли сборную Индии взять их на работу. Азия – рай для аферистов

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вчера, 12:27

«Король договорняков» тоже связан с Индией.

В Индии отказали экс-тренерам «Барселоны»

Хави и Пеп Гвардиола якобы направили письма в Индийскую федерацию футбола, претендуя на пост главного тренера сборной Индии. Им было отказано. Аферисты прикрылись именами легенд. В случае обратной связи шла бы просьба перечислить деньги в качестве предоплаты. Ни в одной стране мира не удивить похожими смешными аферами. Звонки о денежном выигрыше, письма от нигерийских принцев и так далее стали частью фольклора. Но этот случай – повод больше узнать об индийской реальности.

Отдаем должное чиновникам из федерации футбола. Они намного умнее, чем местные дипломаты и предприниматели. Два дня назад полицейские в Индии арестовали 47-летнего мужчину по фамилии Джайн. Он выдумал две страны – Себоргию и Вестариды. Это не шутка. Джайн представлялся послом, общался с чиновниками. Мужчина арендовал два особняка в Нью-Дели, якобы посольства. У него были поддельные фотографии с мировыми лидерами. Джайн пошел по стопам футболиста Гурава Мукхи.

В 2018 году якобы шестнадцатилетний нападающий засветился в Суперлиге Индии, но подросток Гурав играл с огромными усами. Обман раскрыли, Мукхи врал о возрасте. Футболиста наказали, но он продолжил карьеру. Сейчас Гураву 27 лет, и фейковый посол Джайн может стать его другом. Как его сразу не разоблачили? Всё просто и грустно. В Индии около 300 миллионов человек совсем не умеют читать. Страны Себоргию и Вестариды не проверяли. Джайн брал деньги за рабочие визы, легко украл сотни тысяч долларов.

Аферист из богатой семьи, он учился в Лондоне. Джайн обманывал предпринимателей, обещая контракты в выдуманных странах. История для Болливуда, в Индии в любой сфере есть аферисты. В крикете жулики наняли деревенских мужчин, имитируя профессиональные матчи. У них был комментатор и трансляции, принимали ставки. Подставные матчи организовал три года назад парень, который раньше работал барменом в России. Его быстро арестовали. Но тех, кто выдал себя за Хави и Гвардиолу, поймать сложнее.

«Король договорняков» тесно связан с Индией

В стране с населением около 1,4 миллиарда человек полно низших лиг, а в главном дивизионе 13 клубов. Работают как МЛС , никто не вылетает в конце сезона. В планах расширить Суперлигу Индии до 16 команд. Денег пока мало, зато много договорных матчей. Даже в региональной лиге Дели год назад был скандал. Одна из команд дважды забила в свои ворота в конце матча. Поскольку нашлись люди, которые ставили на игру деньги, полицейские открыли дело. Вот только обычно никого не наказывают.

Три года назад 5 из тогда 11 клубов Суперлиги заподозрили в сговоре. Чиновники футбольной федерации узнали, что инвесторы клубов связаны с «королем договорняков». Уилсон Радж Перумал получил прозвище по делу, он организовал сотни договорных матчей. Перумал родился в Сингапуре в квартале выходцев из Индии. В феврале 2011 года его передали полиции в Финляндии. Уилсон Радж отомстил за предательство подельникам.

Глава службы безопасности ФИФА , бывший детектив Интерпола Крис Итон, не смог лично поймать Перумала. Но следователь знал о его работе. Рынок черных ставок в Италии, Китае, Южной Корее и в других странах был связан с синдикатами в Сингапуре. Перумал на пике воровства так обнаглел, что выдумал матч сборных Туркменистана и Мальдивских островов. Поединок внесли в линии букмекерских контор. Также Перумал подкупал работников стадионов АПЛ , те выключали свет по команде афериста.

В Азии некоторые конторы засчитывали выигрыш, когда матч прервали. Перумал ждал подходящего счета и вырубал свет на стадионе. Скорее всего, Уилсон работал на китайскую мафию. Перумал предлагал сдать матч АПЛ вратарю «Челси» Харину. Россиянин отказался, но мы не узнаем фамилии футболистов, которые согласились. Перумал заключил сделку с прокуратурой. Ему дали новое имя и изменили внешность в Будапеште. Теперь из Венгрии он может спокойно воровать дальше без страха тюрьмы.

Безнаказанность порождает преступления

Даже пчелы недовольны – насекомые напали на участников матча за Суперкубок Индии весной. Проверки на допинг вряд ли работают. Чиновники местной федерации только рады коррупции. В телефоне Перумала были актуальные телефонные номера 50 глав футбольных федераций в Африке и Азии. В ООН оценили масштабы нелегальных ставок на спорт в 1,7 триллиона долларов каждый год. Значительная часть прогнозов именно на футбол. Когда Перумала арестовали, он оценивал весь черный рынок в 500 миллиардов. Растут как на дрожжах.

Сильнее всего вредит безнаказанность. В индийском футболе все знают «короля договорняков», но он инвестировал в местный футбол, сидя в Венгрии. Две трети жителей Индии считают свою полицию коррумпированной. На государственном уровне были скандалы, когда воровали по 30-40 миллиардов долларов в пересчете. Те «крохи», которые украдут в футболе, никого в прокуратуре не волнуют. У них столько важных дел, что не влезают в футбольную систему. Слишком сложно доказывать вину в договорных матчах. Организаторы часто живут в других странах, их никогда не выдадут.

Каждый второй житель Индии сознался, что давал взятку в 2022 году. Поскольку они привыкли, что их всюду пытаются обмануть, то никто не устроит бунт после договорных матчей в футболе. Любителей ставок, вещателей и спонсоров Суперлиги продолжат обкрадывать. Аферисты как канарейки в угольной шахте. Шахтеры брали под землю птиц, ведь они быстрее человека реагируют на угарный газ. Вот только живые индикаторы погибали, а подлые аферисты – невероятно везучие и живучие персоны. Рынок футбольных фанатов в Индии очень перспективен для обманщиков со всего мира.

У сотен миллионов жителей Индии мало денег, зато люди наивные и их проще обмануть. А самое главное – нет наказаний. Суд в Индии легко может оправдать мужчину, который выдумал две страны и представился послом. Ничего не сделали «королю договорняков». Дело о сговоре в Суперлиге быстро заглохло. Пока в соседнем Пакистане делают миллионы мячей, Индию вспоминают в футбольном мире, когда аферист представляется Хави. Чиновники не прикрыли даже лавочку с юношескими турнирами, на которых часто играют 30-летние мужчины.