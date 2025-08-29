Тренер «Зенита» Тимощук — о старте сезона: «Ситуация совсем не радует»

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук, комментируя итоги матча Кубка России против «Оренбурга», оценил начало сезона для своей команды.
Старт не может порадовать, мы растеряли много очков. Стараемся вносить коррективы. Нам нужно усиленно работать в обороне, потому что много пропускать и надеяться на победу нельзя. Надо надёжно играть прежде всего у своих ворот, а потом уже креативно и быстро работать в атаке. Но вся борьба для нас впереди. Заранее титулы никто не выигрывает. Всё зависит от концентрации наших футболистов и надёжности их игры.
Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 5:3.