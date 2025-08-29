Тренер «Зенита» Тимощук — о старте сезона: «Ситуация совсем не радует»

Тренер «Зенита» , комментируя итоги матча Кубка России против «Оренбурга», оценил начало сезона для своей команды.

Старт не может порадовать, мы растеряли много очков. Стараемся вносить коррективы. Нам нужно усиленно работать в обороне, потому что много пропускать и надеяться на победу нельзя. Надо надёжно играть прежде всего у своих ворот, а потом уже креативно и быстро работать в атаке. Но вся борьба для нас впереди. Заранее титулы никто не выигрывает. Всё зависит от концентрации наших футболистов и надёжности их игры.