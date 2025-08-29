 
Тренер «Зенита» Тимощук — о старте сезона: «Ситуация совсем не радует»

вчера, 10:35
ОренбургЛоготип футбольный клуб Оренбург3 : 5Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Тренер «Зенита» Анатолий Тимощук, комментируя итоги матча Кубка России против «Оренбурга», оценил начало сезона для своей команды.

Старт не может порадовать, мы растеряли много очков. Стараемся вносить коррективы. Нам нужно усиленно работать в обороне, потому что много пропускать и надеяться на победу нельзя. Надо надёжно играть прежде всего у своих ворот, а потом уже креативно и быстро работать в атаке. Но вся борьба для нас впереди. Заранее титулы никто не выигрывает. Всё зависит от концентрации наших футболистов и надёжности их игры.

Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Оренбургом» со счётом 5:3.

nikolah
nikolah
вчера в 13:58
Толь, пора бы над стандартами поработать наконец, а не просто зпшку получать
wfzvcrkm5hfp
wfzvcrkm5hfp
вчера в 11:53
Семак, вернись...)
adekvat
adekvat ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 11:49
В Зените тренером назвать в принципе некого.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 11:05
Не воспринимаю Тимощука, как тренера - его лучше называть помощником тренера. Что он там мог сказать? Стандартный набор слов. Кстати, у Анатолия хорошие способности к публичным выступлениям - я видел многие его интервью в бытность игроком. Отсюда вопрос: - "Зачем Тимощук попал в эфир?". Не будущего ли главного тренера Зенита мы сейчас слушали, вернее читали то, что он сказал? Может его начали потихоньку выводить в люди, чтобы все привыкали?
112910415
112910415
вчера в 11:03
Всё будет хорошо!
Или как-то иначе)
Capral
Capral
вчера в 10:49
И ни слова о тренере?! Вот, что значит высокая зарплата! Лицемером был всегда. Помню его еще по Шахтеру- неискренний тип...
Гость
