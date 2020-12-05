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Краснодар - Ротор
Локомотив - Рубин
Спартак - Тамбов
Зенит - Урал

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Ротор

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 5:0 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) Ротор
Краснодар
Ротор
5 : 0
завершен
05 декабря 2020, 19:00
суббота
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 17 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар", зрителей: 7780
Телетрансляция: Матч Премьер
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.345.079.76
Мелбет 1.27 6.17 11.80
Лига ставок 1.35 5.60 9.60
    Еще
     
    14' (1:0) Ари (9) (Марков Евгений (20))
     
    16' Вильена Тонни (52)
     
    27' Камболов Руслан (77)
     
    41' (2:0) Ари (9)
     
    43' (3:0) Сулейманов Магомед-Шапи (93) (Камболов Руслан (77))
     
    4
    46' Вандерсон (10) уходит с поля, Черников Александр (53) вышел на поле
    46' Камболов Руслан (77) уходит с поля, Классон Виктор (16) вышел на поле
    46' Ари (9) уходит с поля, Кабелла Реми (7) вышел на поле
    46' Смольников Игорь (28) уходит с поля, Рамирес Кристиан (6) вышел на поле
     
    60' Черников Александр (53)
     
    73' Вильена Тонни (52) уходит с поля, Ионов Алексей (11) вышел на поле
     
    85' (4:0) Классон Виктор (16) (Ионов Алексей (11))
     
    90' (5:0) Классон Виктор (16)
     
    16' Понсе Андрес (23)
     
    30' Понсе Андрес (23)
     
    37' Песегов Евгений (17) уходит с поля, Муллин Камиль (72) вышел на поле
     
    40' Кверквелия Соломон (33)
     
    45+2' Алейник Олег (8)
     
    46' Давиташвили Зурико (77) уходит с поля, Кипиани Николай (7) вышел на поле
     
    65' Фламарион (96) уходит с поля, Микелтадзе Бека (9) вышел на поле
     
    79' Алейник Олег (8) уходит с поля, Манучарян Армен (3) вышел на поле
    Голы
    Ари
    ассистент Марков Евгений     		1:0 14’
    Ари 2:0(П) 41’
    Сулейманов Магомед-Шапи
    ассистент Камболов Руслан     		3:0 43’
    Классон Виктор
    ассистент Ионов Алексей     		4:0 85’
    Классон Виктор 5:0(П) 90’
    Наказания
    16’ Понсе Андрес
    Вильена Тонни 16’
    Камболов Руслан 27’
    30’ Понсе Андрес
    40’ Кверквелия Соломон
    45+2’ Алейник Олег
    Черников Александр 60’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    37’ Муллин Камиль Песегов Евгений
    Черников Александр Вандерсон 46’
    Классон Виктор Камболов Руслан 46’
    Кабелла Реми Ари 46’
    Рамирес Кристиан Смольников Игорь 46’
    46’ Кипиани Николай Давиташвили Зурико
    65’ Микелтадзе Бека Фламарион
    Ионов Алексей Вильена Тонни 73’
    79’ Манучарян Армен Алейник Олег
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 13
    		11 Удары в створ 6
    		11 Фолы 11
    		5 Угловые 8
    		3 Офсайды 0
    		64% Владение мячом 36%
    		6 Cэйвы 6
    		3 Предупреждения 4
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    05 декабря в 22:43
    Уровень нашего чемпа ничтожен
    112910415
    112910415
    05 декабря в 21:48
    хороший матч !
    A.S.A
    A.S.A
    05 декабря в 21:31
    Болельщиков Краснодара с победой! С очень важной для игроков с психологической точки зрения! По счету победа конечно же выглядит уверенной и легкой, но по игре все же случались провалы в обороне.... и тут я бы отдельно поблагодарил Матвея Сафонова, который неоднократно выручал партнеров!
    Что касается Ротора....команда играет неплохо, играет с любым соперником в футбол!!!, а не в сидит в обороне, создают хорошие моменты, но вот реализация хромает, вот отсюда и всего 7 забитых мячей в 17!!!! играх...это конечно плачевно
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    05 декабря в 21:25
    Нормально ,молодежь сегодня 7 отгрузила в одну калитку,надо красиво сделать локо и идти на перерыв.
    4RT
    4RT
    05 декабря в 21:22
    День сегодня урожайный,за четыре матча - 21 гол 😁
    протон1
    протон1
    05 декабря в 21:20
    нашли на ком оторваться после провала в лч. сейчас мусаев с... застолбит кресло. лучше бы его уволили. в европе почему так не играли7. обыграли детей фнл и рады
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    05 декабря в 21:09
    Поздравляю болельщиков Краснодара с победой
    Faustello
    Faustello ответ Pashok00786 (раскрыть)
    05 декабря в 21:08, ред.
    Кудахтать? Не надо меня привлекать в свои игры.
    Для кузьмичей может счёт и важен, а для меня качество игры, который сейчас вообще не виден.
    А если тебе радостно что мы победили команду, в которой игроки получают по 200 - 400 к рублей, в отличии от наших миллионеров и которая создана только для того что бы разворовывать бюджет области, в которой заправляют ОПГ имени лучка, то я сожалею...
    За адекватность
    За адекватность
    05 декабря в 21:07
    В первом тайме после пропущенного мяча "Ротор" огрызнулся, и заставил Сафонова погеройствовать в рамке ворот, уберегая свою команду от пропущенного ответного гола. Ну а потом удаление и "Краснодар" уже до перерыва практически снял все вопросы по результату игры, ну а дальше спокойно довел дело до убедительной победы, с которой болельщиков клуба и поздравляю. Ну а "Ротор" к сожалению прочно обосновался на последнем месте и свет в конце тоннеля пока не виден. Как всегда личное мнение.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ волгодон 2 (раскрыть)
    05 декабря в 21:07
    да я уже писал как-то рдл (российская дно лига)
    волгодон 2
    волгодон 2 ответ sihafazatron (раскрыть)
    05 декабря в 21:04
    ..и это не опечатка)
    sihafazatron
    sihafazatron
    05 декабря в 21:01
    день разгромов в рдл)))
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    05 декабря в 21:00, ред.
    С победой южан! Краснодар вылил всю злость за вылет из Лиги Чемпионов УЕФА на волгоградском клубе. Полностью контролировали игру, особенно после удаления у Ротора. Краснодару всё таки нужен новый тренер, у которого будет много идей. Я бы хотел посмотреть на Рашида Рахимова на посту главного тренера Краснодара. Мне кажется, что с таким составом Рашид добился бы намного больших успехов, чем Мусаев. Мусаеву не хватает опыта и плана Б, когда игра не идёт по первоначальному плану. Если поставят хорошего тренера, то могут побороться за титул РПЛ!
    vastudio
    vastudio
    05 декабря в 21:00
    Сговорились штоле забивать все по 5 мячей?)
    Vik_ont25
    Vik_ont25
    05 декабря в 20:57
    Мужики, вы чë сëдня ели? Скажите поворам, чтобы каждый день такое готовили!!!
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ Faustello (раскрыть)
    05 декабря в 20:57
    Чо ты раскудахтался все тебе не так ренн выграли не так ротор пять ноль сделали не так...расслабся
    Legend 6
    Legend 6
    05 декабря в 20:56
    С победой быки!!!
    particular
    particular
    05 декабря в 20:55
    Ротор был традиционно хорош... Играют волгоградцы 👍
    Faustello
    Faustello ответ Pashok00786 (раскрыть)
    05 декабря в 20:55
    С какой уверенной победой??? Игра команды овно!
    Pashok00786
    Pashok00786
    05 декабря в 20:53
    С уверенной победой!!! ждем лококо...
    протон1
    протон1
    05 декабря в 20:45
    Член комитета по этике РФС Андрей Созин назвал доходы российских футболистов неоправданно «раздутыми». Кроме того, он выразил негодование в связи с неудовлетворительным выступлением спортсменов в Лиге чемпионов УЕФА. Созин также отметил, что тенденция из года в год усугубляется.
    протон1
    протон1
    05 декабря в 20:44
    В РФС предложили установить лимиты на зарплаты российских футболистов
    я бы вообще им по 10 к рублей не давал за такой позор в европе
    Faustello
    Faustello
    05 декабря в 20:37
    Прессует Ротор в 10 лиц Мусаевский колхоз!!!
    протон1
    протон1
    05 декабря в 20:33
    шапи молодец
    Faustello
    Faustello
    05 декабря в 19:59
    Несмотря на счёт, игра команды полное Г-но, Марков мелькнул один раз только в праздновании пеналя, это Г-но!
    Команда с такой сцуко стоимостью и зп, почти весь тайм отбивалась от Ротора!!!
    Удаление это просто смех! Пенальти так же не уверен....
    протон1
    протон1
    05 декабря в 19:50
    пока не уволят мусаева. краснодар будет крепкий середняк
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea
    05 декабря в 19:48
    Шапи в духе сегодня
    makkie
    makkie
    05 декабря в 19:47, ред.
    Тамбов, Урал и Ротор в 17-м туре в роли кроликов - а их соперники с ружьём наперевес.
    ЧиП
    ЧиП
    05 декабря в 19:45
    Ротор поддавил и судья его сплавил.
    Видимо большой риск🖕
    Pashok00786
    Pashok00786
    05 декабря в 19:45
    хех вышел эксперемнтальный состав и не напрягаясь выигрывает ротор...притом что маркова я вижу первый раз на поле и его не видно как буд-то нет его...
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