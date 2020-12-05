В 93 Чондрич Йосип Голов пропущено: 5 Фолов заработано: 1 Спасений: 5 Пасы: 28 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 90

З 33 Кверквелия Соломон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 90

З 4 Кожемякин Олег Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 25 Степанов Данил Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 90

П 8 Алейник Олег Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Спасений: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 79

Н 77 Давиташвили Зурико Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 45

П 20 Жигулёв Илья Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 90

З 13 Макаров Сергей Отборы: 3 Всего навесов: 3 Выносы: 3 Пасы: 21 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 90

П 17 Песегов Евгений Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 37

Н 23 Понсе Андрес Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 30

Н 96 Фламарион Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 1 Довбня Александр

З 3 Манучарян Армен Перехваты: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 11

П 7 Кипиани Николай Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

П 18 Николаев Олег

П 11 Серченков Сергей

Н 9 Микелтадзе Бека Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 25