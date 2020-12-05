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5 : 0
завершен
05 декабря 2020, 19:00
суббота
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Стадион Стадион ФК "Краснодар", зрителей: 7780
Телетрансляция: Матч Премьер
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Ари
ассистент Марков Евгений
|1:0
|14’
|Ари
|2:0(П)
|41’
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Сулейманов Магомед-Шапи
ассистент Камболов Руслан
|3:0
|43’
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Классон Виктор
ассистент Ионов Алексей
|4:0
|85’
|Классон Виктор
|5:0(П)
|90’
|16’
|Понсе Андрес
|Вильена Тонни
|16’
|Камболов Руслан
|27’
|30’
|Понсе Андрес
|40’
|Кверквелия Соломон
|45+2’
|Алейник Олег
|Черников Александр
|60’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|37’
|Муллин Камиль
|Песегов Евгений
|Черников Александр
|Вандерсон
|46’
|Классон Виктор
|Камболов Руслан
|46’
|Кабелла Реми
|Ари
|46’
|Рамирес Кристиан
|Смольников Игорь
|46’
|46’
|Кипиани Николай
|Давиташвили Зурико
|65’
|Микелтадзе Бека
|Фламарион
|Ионов Алексей
|Вильена Тонни
|73’
|79’
|Манучарян Армен
|Алейник Олег
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|21
|Удары по воротам
|13
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|11
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|11
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|5
|Угловые
|8
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|3
|Офсайды
|0
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|6
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|4
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|0
|Удаления
|1
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