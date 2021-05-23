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Анже - Лилль
Брест - Пари Сен-Жермен
Ланс - Монако
Лион - Ницца
Метц - Марсель
Нант - Монпелье
Реймс - Бордо
Ренн - Ним
Сент-Этьен - Дижон
Страсбур - Лорьян

Текстовая онлайн трансляция матча Анже против Лилль

Анже Логотип футбольный клуб Анже 1:2 Логотип футбольный клуб Лилль Лилль
Анже
1 : 2
завершен
23 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 41.1 - 202.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.2
Средний возраст: 28.5 - 24.8
Средний рост: 181.7 - 184.2
Легионеров: 2 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
Лилль
Франция. Лига 1 2020/2021, 38 тур
Стадион Раймон Копа (Анже)
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
11.465.351.33
Лига Ставок 7.80 5.00 1.40
1XBET 9.30 5.00 1.41
BetBoom 7.82 4.89 1.42
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    2
    57' Кабо Джимми (11) уходит с поля, Тиуб Сада (22) вышел на поле
    57' Перейра Лаге Матиас (27) уходит с поля, Думбия Сулейман (3) вышел на поле
     
    66' Диони Лои (9) уходит с поля, Баокен Стефан (19) вышел на поле
     
    81' Капель Пьеррик (15) уходит с поля, Чо Мохамед-Али (21) вышел на поле
     
    90+1' (1:2) Фулджини Анджело (10)
     
    10' (0:1) Дэвид Джонатан (9) (Санчеш Ренату (18))
     
    45+1' (0:2) Йилмаз Бурак (17)
     
    67' Язиджи Юсуф (12) уходит с поля, Бамба Жонатан (7) вышел на поле
     
    75' Санчеш Ренату (18)
     
    78' Челик Мехмет (2)
     
    2
    82' Йилмаз Бурак (17) уходит с поля, Шека (8) вышел на поле
    82' Санчеш Ренату (18) уходит с поля, Араужо Луис (11) вышел на поле
     
    90+1' Дэвид Джонатан (9) уходит с поля, Иконе Жонатан (10) вышел на поле
    Голы
    10’ 0:1 Дэвид Джонатан
    ассистент Санчеш Ренату
    45+1’ 0:2(П) Йилмаз Бурак
    Фулджини Анджело 1:2 90+1’
    Наказания
    75’ Санчеш Ренату
    78’ Челик Мехмет
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тиуб Сада Кабо Джимми 57’
    Думбия Сулейман Перейра Лаге Матиас 57’
    Баокен Стефан Диони Лои 66’
    67’ Бамба Жонатан Язиджи Юсуф
    Чо Мохамед-Али Капель Пьеррик 81’
    82’ Шека Йилмаз Бурак
    82’ Араужо Луис Санчеш Ренату
    90+1’ Иконе Жонатан Дэвид Джонатан
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 5
    		4 Удары в створ 2
    		10 Фолы 14
    		4 Угловые 2
    		0 Офсайды 4
    		57% Владение мячом 43%
    		0 Cэйвы 3
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    galem72
    galem72
    24 мая в 12:56
    Доги молодцы! Очень красивый сезон провели.
    dzvinka
    dzvinka
    24 мая в 11:47
    браво Лилль, лучшая команда Франции!
    Dauletbek
    Dauletbek
    24 мая в 08:52
    Молодцы!
    Beka_byaka
    Beka_byaka ответ shlifen (раскрыть)
    24 мая в 08:07, ред.
    Большие деньги начали играть злую шутку с футболом. Если не правильно их направить, не в нужном русле, то происходит то что с ПСЖ. Очень сложно мотивировать футболиста рвать свои жилы на поле, когда у него в банке 100 млн$. В гараже полно машин, в соцсетях миллионы подписчиков. Лилль, со своими голодными к победе игроками показал что можно бороться и с большими деньгами.
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    24 мая в 08:01
    Молодцы Лилль, сделали сенсацию. ПСЖ не обеднеет от потери титула, но немного жаль Почеттино, ушел за трофеями и пролетел мимо, в следующем сезоне точно выиграет.
    safari-05
    safari-05
    24 мая в 07:09
    Молодцы, удачи в дальнейшем. Лишь бы не разобрали команду. Хотя вряд ли акулы оставят
    старина
    старина
    24 мая в 07:08
    Псж купит весь Лилль вместе с догами
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    24 мая в 06:43, ред.
      vastudio
      vastudio
      24 мая в 02:10
      Ещё раз Лилль с победой! Был и в этом городе и на их стадионе Моруа. Отличная инфраструктура, это и сказывается на успехах команды. Азар от радости наверно затопчет все вафли в округе)))
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      24 мая в 02:01
      Красавчики, респект!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      24 мая в 01:34
      ЛОСК с победой в чемпионате Франции.
      David Young
      David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
      24 мая в 00:40
      .
      milanetto10
      milanetto10
      24 мая в 00:29
      поздравил свою жену Лильку с тем что она чемпион Франции
      ES ES
      ES ES ответ заDOOMчивый (раскрыть)
      24 мая в 00:17
      Он такой же Украинец как я Москаль)) "Этот Бурак Апельсинам в Сборной трёху оформил!!!"
      allemz
      allemz
      24 мая в 00:15, ред.
      Лилль с победой, молодцы, крайне рад за невероятный успех этих парней. Бурак Йилмаз красава, тащил на характере команду, игра 35-летнего турка вызывала только восхищение!
      vlad_vietnam
      vlad_vietnam
      24 мая в 00:03
      Атлетико в Испании, Лилль во Франции, Аталанта в Италии
      Да и много других примеров в предыдущие сезоны...
      Приятно осознавать,что не всегда в футболе решают деньги, закулисные игры, работа с судьями
      Но и осталось место честной игре, справедливым заслуженным результатам
      Что на футбольном поле побеждают те, кто по настоящему является Командой, а не кучка вальяжных распиаренных звезд миллионеров
      Лилль - с победой!
      Stalker-ato
      Stalker-ato
      24 мая в 00:02
      Лилль красавцы,дали в зубы главному мешку Европы,это дорогого стоит :)
      iBragim2102
      iBragim2102
      23 мая в 23:59
      Весь год ПСЖ играл 10ом, Неймара надо отправить к ротальде.
      Федор Паршунин
      Федор Паршунин
      23 мая в 23:58
      Сбили "ПСЖ" с насиженного места - Голиаф повержен.
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый ответ ES ES (раскрыть)
      23 мая в 23:58
      хорош этот украинец,чего его в сборной нет?
      заDOOMчивый
      заDOOMчивый
      23 мая в 23:56
      Поздравляю Лилль с долгожданным чемпионством, пора этим шейхам указать на их место. Неймар - дерево.даже пеналь забить не может,в ответственный момент,кАроче на приколе весь.
      Ice van Reed
      Ice van Reed ответ Beka_byaka (раскрыть)
      23 мая в 23:54
      Этот Бурак Апельсинам в Сборной трёху оформил!!!
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      23 мая в 23:53
      Вот он настоящий чемпион! Не деньги сделали этот клуб первым, а труд! Просто красавцы! Так держать! Успехов дальше.
      milanetto10
      milanetto10
      23 мая в 23:52
      Мешок ПСЖ остался без титулов
      Ice van Reed
      Ice van Reed
      23 мая в 23:52
      Просто, Красавцы!!!
      Beka_byaka
      Beka_byaka
      23 мая в 23:40, ред.
      Я вот не могу понять, практически у всех грандов кризис, финансовый. Коронавирус, отсутствие зрителей итд. И спад игровой. Все жалуются на отсутствие денег для усиления состава, на зарплату. Что нету хороших форвардов.

      Так и хочется сказать, вы что слепые? Играет в Лилле парень, по имени Бурак, забил уже 18 голов за 26 игр. Чем не топ?? А самое главное Стоит всего 2 млн$.


      Не нужно тратить 200 млн на миллионеров лентяев которые так и делают что посылают тренера куда подальше, симулируют на поле, травмируются и пол сезона шляются по полям играя в гольф, ночным клубам занимаясь не приличными делами.
      shlifen
      shlifen
      23 мая в 23:38
      Победить на дистанции богатейший ПСЖ, который в разы превосходит конкурентов, по бюджету - дорогого стоит. Лилль думаю своего уже не упустит, так что заранее поздравляю команду Кристофа Галтье с чемпионством... =)
      Ну а владельцы ПСЖ "сами выстрелили себе в ногу" заменив Тухеля на Поччетино (не то чтобы Маурисио плохой тренер, но ведь точно не сильно лучше Тухеля, а этот сезон в результате оказался просто потерянным). Хотели шейхи "бороться за все трофеи", вот и "борются" теперь... Побеждают правда только в Кубке... =)
      h_a_k_k_e_r
      h_a_k_k_e_r
      23 мая в 23:30
      Я так понимаю все, кто равнодушен к французскому чемпионату, болеют против мешка, а точнее, а Лилль?) Ребят, я с вами!
      untura88
      untura88
      23 мая в 23:24
      Долой Псж! Лилль чемпион!
      vastudio
      vastudio
      23 мая в 23:21
      Лилль-красавы! С чемпионством!
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