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1 : 2
завершен
23 мая 2021, 22:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 41.1 - 202.3
Очков за игру в нац. чемп.: 1.2 - 2.2
Средний возраст: 28.5 - 24.8
Средний рост: 181.7 - 184.2
Легионеров: 2 - 8
Схемы: 4-2-3-1 - 4-4-2
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Стадион Раймон Копа (Анже)
|10’
|0:1
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Дэвид Джонатан
ассистент Санчеш Ренату
|45+1’
|0:2(П)
|Йилмаз Бурак
|Фулджини Анджело
|1:2
|90+1’
|75’
|Санчеш Ренату
|78’
|Челик Мехмет
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тиуб Сада
|Кабо Джимми
|57’
|Думбия Сулейман
|Перейра Лаге Матиас
|57’
|Баокен Стефан
|Диони Лои
|66’
|67’
|Бамба Жонатан
|Язиджи Юсуф
|Чо Мохамед-Али
|Капель Пьеррик
|81’
|82’
|Шека
|Йилмаз Бурак
|82’
|Араужо Луис
|Санчеш Ренату
|90+1’
|Иконе Жонатан
|Дэвид Джонатан
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|10
|Удары по воротам
|5
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|4
|Удары в створ
|2
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|10
|Фолы
|14
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|4
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|4
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|0
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|2
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Ну а владельцы ПСЖ "сами выстрелили себе в ногу" заменив Тухеля на Поччетино (не то чтобы Маурисио плохой тренер, но ведь точно не сильно лучше Тухеля, а этот сезон в результате оказался просто потерянным). Хотели шейхи "бороться за все трофеи", вот и "борются" теперь... Побеждают правда только в Кубке... =)
Ну а владельцы ПСЖ "сами выстрелили себе в ногу" заменив Тухеля на Поччетино (не то чтобы Маурисио плохой тренер, но ведь точно не сильно лучше Тухеля, а этот сезон в результате оказался просто потерянным). Хотели шейхи "бороться за все трофеи", вот и "борются" теперь... Побеждают правда только в Кубке... =)