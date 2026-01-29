«Наполи» уступил дома «Челси» и вылетел из Лиги чемпионов

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Наполи» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:3.
Голами у хозяев отметились: Вергара (33'), Хёйлунд (43'). За гостей забивали Фернандес (19', пенальти), Жоао Педро (61', 82').
«Наполи» финишировал 30-м (8 очков), у гостей — 16 очков и 6-е место. Итальянская команда не попала в плей-офф, англичане идут дальше.
Первый тайм начали вроде хорошо. Но потом ошибка Росеньора поставившего Джеймса в центрального защитника сказалось. Грубо начал ошибаться Фофана. Кукурелья сам на себя не был похож. Вот, что значить постоянно играть в основе. Не успевал он. Защита была с большими дырами.
Но во втором усилиями великолепно сыгравшего Педро Челси вырвали победу и прошел в 1/16 финала. Одним словом Челси играли не очень, а Наполи были еще хуже! Но отмечу красивый гол Вергара, но и Хойлунд в комбинации прям пушку вколотил. Но не больше.
С победой Челси! Хоть отдохнут чутка от ЛЧ и в порядок приведут себя в АПЛ.
