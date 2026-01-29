Top.Mail.Ru
Soccer.ru
«Наполи» уступил дома «Челси» и вылетел из Лиги чемпионов

сегодня, 01:00
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)ЧелсиМатч завершен

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Наполи» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами у хозяев отметились: Вергара (33'), Хёйлунд (43'). За гостей забивали Фернандес (19', пенальти), Жоао Педро (61', 82').

«Наполи» финишировал 30-м (8 очков), у гостей — 16 очков и 6-е место. Итальянская команда не попала в плей-офф, англичане идут дальше.

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:34
Важная и заслуженная победа пенсионеров.
azkan
azkan
сегодня в 01:31, ред.
С волевой и корявой победой Челси!

Первый тайм начали вроде хорошо. Но потом ошибка Росеньора поставившего Джеймса в центрального защитника сказалось. Грубо начал ошибаться Фофана. Кукурелья сам на себя не был похож. Вот, что значить постоянно играть в основе. Не успевал он. Защита была с большими дырами.

Но во втором усилиями великолепно сыгравшего Педро Челси вырвали победу и прошел в 1/16 финала. Одним словом Челси играли не очень, а Наполи были еще хуже! Но отмечу красивый гол Вергара, но и Хойлунд в комбинации прям пушку вколотил. Но не больше.

С победой Челси! Хоть отдохнут чутка от ЛЧ и в порядок приведут себя в АПЛ.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
сегодня в 01:13
Чемпион Италии вылетел, это позор,никакой кадровый дефицит не оправдание,Конте пусть вторым составом играет в еврокубках.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:12
Молодец Конте, просто браво. И я не шучу. Молодцы, что Интер в стыки отправили. А там ещё и Спортинг закрепил вылет нерадзурри из первой восьмёрки.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:09
Контекс - это не для лч, давно понятно уже!
Пенсов с победой
