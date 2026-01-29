«Наполи» уступил дома «Челси» и вылетел из Лиги чемпионов

1769637620

сегодня, 01:00

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Наполи» и «Челси». Встреча завершилась со счетом 2:3.

Голами у хозяев отметились: Вергара (33'), Хёйлунд (43'). За гостей забивали Фернандес (19', пенальти), Жоао Педро (61', 82').

«Наполи» финишировал 30-м (8 очков), у гостей — 16 очков и 6-е место. Итальянская команда не попала в плей-офф, англичане идут дальше.