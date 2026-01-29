Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Барселона» разгромила «Копенгаген»

сегодня, 01:00
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона4 : 1Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгагенМатч завершен

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Барселона» и «Копенгаген». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились: Левандовски (48'), Ямаль (60'), Рафинья (69', пенальти), Рэшфорд (85'). За гостей забил Дадасон (4').

По итогам встречи «Барселона» имеет 16 очков, у гостей — 8 очков. Каталонцы заняли 5-е место и вышли в плей-офф, датчане покинули турнир, финишировав 31-ми.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Манчестер Сити» победил дома «Галатасарай»
Сегодня, 01:00
«Монако» и «Ювентус» голов не забили
Сегодня, 01:00
«Боруссия» проиграла дома «Интеру»
Сегодня, 01:00
«Наполи» уступил дома «Челси» и вылетел из Лиги чемпионов
Сегодня, 01:00
«Ливерпуль» забил шесть голов «Карабаху»
Сегодня, 00:55
«Арсенал» победил «Кайрат» и завершил групповой этап ЛЧ, не потеряв очков
Сегодня, 00:55
Сортировать
Все комментарии
Bombon
Bombon ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 02:59, ред.
Барсе сложно будет в 1/8. Соперники скорее всего ПСЖ или Ньюкасл. Врядли Монако или Карабах смогут им что-то противопоставить. А ПСЖ и Ньюкасл довольно серьезные соперники, учитывая проходной двор в обороне и возможные травмы. Особенно ПСЖ. Сетка будет непростой.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 02:33
В прошлогодней лиге чемпионов Сливочные фанаты говорили что у Барсы была лёгкая сетка. Что играли с Бенфикой и т.п...ну Реал тоже сыграл с Бенфикой))
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 02:30
Или Барселона или Арсенал.
Nenash
Nenash ответ Agamaga005 (раскрыть)
сегодня в 01:42
И дождик тоже. Теперь Рафинья и Трубин - "братья" по счастью. 😄
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:41
Главное, Реал и Барса в равных условиях)) вылет из кубка Испании некоторые считали сливом, чтоб иметь больше сил и ресурса на Лалигу и лигу чемпионов. Реал в стыках... Плюс потеряли Асенсио и Родриго. Ну а Арабелоа под давлении. Выстоит?)))
Bombon
Bombon
сегодня в 01:41, ред.
Всех болельщиков с победой. Но проблем немало. Безобразная игра в защите никуда не делась. И Гарсия как и всегда слаб на выходах. Надо бы поработать над этим. И наконец-то за столько времени Барса забила гол прямым ударом со штрафного.
Agamaga005
Agamaga005 ответ Nenash (раскрыть)
сегодня в 01:38
В прошлом сезоне Барселона им в заключительном туре 5 забила, и тогда был аншлаг!
Agamaga005
Agamaga005
сегодня в 01:36
Задача для попадания в топ-8 выполнила Барселона, но с игрой большая беда.
По Ямалю: ему не нужно постоянно пытаться обыграть целую группу игроков. Все эти финты для публики, а не на пользу команде.

В топ-8 все 5 команд из АПЛ, одна Испанская, одна Немецкая и одна Португальская.

Ставлю на Арсенал.
Nenash
Nenash
сегодня в 01:31, ред.
Барса поменялась с Мадридом местами.. 😂
lazzioll
lazzioll
сегодня в 01:27
жаль Копенгаген. каждый матч как отдельная битва была у них. не свезло. но характер проявляли. нордический, стойкий)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 01:22
Не повезло датчнам с крайним соперником...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:20
Копенгаген в путь регионов попадает или нет?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 