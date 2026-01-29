«Барселона» разгромила «Копенгаген»

1769637624

сегодня, 01:00

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Барселона» и «Копенгаген». Встреча завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились: Левандовски (48'), Ямаль (60'), Рафинья (69', пенальти), Рэшфорд (85'). За гостей забил Дадасон (4').

По итогам встречи «Барселона» имеет 16 очков, у гостей — 8 очков. Каталонцы заняли 5-е место и вышли в плей-офф, датчане покинули турнир, финишировав 31-ми.