«Барселона» разгромила «Копенгаген»

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Барселона» и «Копенгаген». Встреча завершилась со счетом 4:1.
Голами у хозяев отметились: Левандовски (48'), Ямаль (60'), Рафинья (69', пенальти), Рэшфорд (85'). За гостей забил Дадасон (4').
По итогам встречи «Барселона» имеет 16 очков, у гостей — 8 очков. Каталонцы заняли 5-е место и вышли в плей-офф, датчане покинули турнир, финишировав 31-ми.
По Ямалю: ему не нужно постоянно пытаться обыграть целую группу игроков. Все эти финты для публики, а не на пользу команде.
В топ-8 все 5 команд из АПЛ, одна Испанская, одна Немецкая и одна Португальская.
Ставлю на Арсенал.
