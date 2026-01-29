Top.Mail.Ru
Головин считает, что «Монако» был интереснее «Ювентуса» в игре ЛЧ

сегодня, 09:41
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Футболисты «Монако» продемонстрировали более интересную игру, чем итальянский «Ювентус», в матче Лиги чемпионов, и ничья в этом поединке позволила команде продвинуться в плей-офф турнира. Такого мнения придерживается полузащитник «Монако» Александр Головин.

В среду «Монако» на своём стадионе сыграл вничью с «Ювентусом» — 0:0. Головин провёл на поле 89 минут. В результате «Монако» занял 21-е место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, должны были выиграть этот матч, потому что и в первом, и во втором таймах мы очень неплохо прессинговали, максимально затрудняли им выход из обороны, не давали свободно начинать атаки, — сказал Головин. — Мы много были с мячом, не уступили в единоборствах. Забили гол, который, правда, отменили. Наверное, какие-то свои атаки нам можно и нужно было развивать по-другому, где-то не хватило хладнокровия, но в целом, считаю, что „Монако“ выглядел гораздо интереснее. А самое главное, что эта ничья позволила нам решить задачу и продолжить борьбу в Лиге чемпионов».

На данный момент Головин провёл 21 матч за «Монако» в этом сезоне, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.

пират Елизаветы
сегодня в 13:13
Монако была одна из худших команд лиги чемпионов. Непросто так идут на 9 месте в Лиги 1...
u6t22htemqqk
сегодня в 12:43
Две неудачные команды, обе победы не заслужили
Buzz Lightyear
сегодня в 12:18
Иногд матчи завершившиеся безголевой ничьей бывают интересными, порой даже весьма или очень, ввиду качества демонстрируемой игры и/или течения матча.
sv_1969
сегодня в 12:17
Однако Саша на табло унылые нули. А это главное
g7reek6x4qa8
сегодня в 12:16
Обалдеть .....интересный матч когда на табло нули.....
sir_Alex
сегодня в 12:09
Каждый кулик хвалит своё болото.
Alex_67
сегодня в 11:43
Всё это просто разговоры — переливание из пустого в порожнее. Ещё бы сказал, что Ювентус ничем не удивил...
CCCP1922
сегодня в 11:38
Головин не сказал, что в стыках Монако вряд ли осилит соперника. Клуб из княжества попал на пару ПСЖ, Ньюкасл, если я правильно понял формулу турнира?
Варвар7
сегодня в 11:29
Саша в стыках этот интерес в преимущество воплотить и пройдите как можно дальше...
lotsman
сегодня в 11:15
Без забитых голов, говорить о каком то превосходстве, интересе бессмысленно. Обе команды на ноль, вот и весь интерес. Для собственного успокоения ещё можно говорить, но для ваших болельщиков никакого интереса такой матч не представляет.
Vilar
сегодня в 10:37
Когда интереснее, но без голов, быстро забывается.
Гость
