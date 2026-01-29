Головин считает, что «Монако» был интереснее «Ювентуса» в игре ЛЧ

1769668897

сегодня, 09:41

Футболисты «Монако» продемонстрировали более интересную игру, чем итальянский «Ювентус», в матче Лиги чемпионов, и ничья в этом поединке позволила команде продвинуться в плей-офф турнира. Такого мнения придерживается полузащитник «Монако» .

В среду «Монако» на своём стадионе сыграл вничью с «Ювентусом» — 0:0. Головин провёл на поле 89 минут. В результате «Монако» занял 21-е место в турнирной таблице и попал в стыковые матчи 1/16 финала Лиги чемпионов.

«Думаю, должны были выиграть этот матч, потому что и в первом, и во втором таймах мы очень неплохо прессинговали, максимально затрудняли им выход из обороны, не давали свободно начинать атаки, — сказал Головин. — Мы много были с мячом, не уступили в единоборствах. Забили гол, который, правда, отменили. Наверное, какие-то свои атаки нам можно и нужно было развивать по-другому, где-то не хватило хладнокровия, но в целом, считаю, что „Монако“ выглядел гораздо интереснее. А самое главное, что эта ничья позволила нам решить задачу и продолжить борьбу в Лиге чемпионов».

На данный момент Головин провёл 21 матч за «Монако» в этом сезоне, забив 2 гола и сделав 1 результативную передачу.