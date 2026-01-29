Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЮмор, иногда за 300Лига чемпионов 2025/2026

«Брюгге» поздравил «Марсель» с выходом в плей-офф ЛЧ, куда он не попал

сегодня, 21:53
БрюггеЛоготип футбольный клуб Брюгге3 : 0Логотип футбольный клуб МарсельМарсельМатч завершен

«Брюгге» преждевременно поздравил «Марсель» с выходом в следующий этап Лиги чемпионов. В среду бельгийская команда дома обыграла французов 3:0, и несмотря на это, до последних минут параллельных игр такой счет устраивал представителя Лиги 1.

Домашняя команда по какой-то причине поторопилась с поздравлением и разместила на табло доброжелательную надпись: «Поздравляем с квалификацией». Однако вскоре после этого «Бенфика» в параллельном матче забила «Реалу», обогнав «Марсель» по разнице мячей, и французы выбыли из турнира, завершив свой путь в групповом этапе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Рамос заинтересовался покупкой «Севильи»
02 января
Дзюба снялся в рекламе мессенджера, спародировав свое скандальное видео
20 декабря 2025 Фото
Французский рэпер пошутил, что хочет получить паспорт РФ после матча ПСЖ
18 декабря 2025
Тест на полиграфе показал, что экс-игроку ЦСКА Думбия 43 года, а не 37 лет
01 декабря 2025
Трамп опубликовал созданное ИИ видео, где он играет в футбол с Роналду
20 ноября 2025 Фото
Карпин ответил на вопрос о Мостовом и прогулке в красных трусах по пляжу
11 ноября 2025
Все комментарии
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 22:10
Поторопились и ошиблись, бывает, недоброй шутки в этом не было.
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
сегодня в 22:03
Как занимательно получилось. Брюгге молодцы но они как и большинство - домашняя команда. Удачи им в дальнейшем.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 