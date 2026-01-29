«Брюгге» поздравил «Марсель» с выходом в плей-офф ЛЧ, куда он не попал

1769712819

сегодня, 21:53

«Брюгге» преждевременно поздравил «Марсель» с выходом в следующий этап Лиги чемпионов. В среду бельгийская команда дома обыграла французов 3:0, и несмотря на это, до последних минут параллельных игр такой счет устраивал представителя Лиги 1.

Домашняя команда по какой-то причине поторопилась с поздравлением и разместила на табло доброжелательную надпись: «Поздравляем с квалификацией». Однако вскоре после этого «Бенфика» в параллельном матче забила «Реалу», обогнав «Марсель» по разнице мячей, и французы выбыли из турнира, завершив свой путь в групповом этапе.