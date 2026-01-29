В Сенегале собирают средства для оплаты штрафа тренера сборной Папа Тьява

Жители Сенегала запустили кампанию по сбору средств для оплаты штрафа, наложенного на главного тренера национальной команды Папа Тьява. Об этом сообщило издание Foot Mercato.
Сбор начался 29 января, уже собрано более $4,3 тысячи.
19 января команда Сенегала одержала победу в финале Кубка Африки, обыграв Марокко со счётом 1:0 в овертайме. Концовка игры вышла скандальной: после видеопроверки решение о голе сенегальцев было аннулировано, а затем судья назначил пенальти в их ворота. В ответ на это Тьяв покинул поле вместе с игроками в знак протеста. Спустя 15 минут команда вернулась, а вратарь Эдуар Менди забрал удар Браима Диаса с 11 метров. За свои действия тренер получил штраф в размере $100 тысяч.
Сам Тьяв, узнав об акции, попросил болельщиков направить деньги на нужды других целей:
Жители Сенегала, моя семья — ваша солидарность глубоко трогает меня, спасибо вам за любовь, которую вы проявляете каждый день. Однако я прошу вас воздержаться от организации кампании по сбору средств. Я ценю это как проявление щедрости, но призываю вас направить эти средства на более неотложные цели, на благо тех, кто действительно в них нуждается.
