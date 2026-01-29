В Сенегале собирают средства для оплаты штрафа тренера сборной Папа Тьява

1769714785

вчера, 22:26

Жители Сенегала запустили кампанию по сбору средств для оплаты штрафа, наложенного на главного тренера национальной команды . Об этом сообщило издание Foot Mercato.

Сбор начался 29 января, уже собрано более $4,3 тысячи.

19 января команда Сенегала одержала победу в финале Кубка Африки, обыграв Марокко со счётом 1:0 в овертайме. Концовка игры вышла скандальной: после видеопроверки решение о голе сенегальцев было аннулировано, а затем судья назначил пенальти в их ворота. В ответ на это Тьяв покинул поле вместе с игроками в знак протеста. Спустя 15 минут команда вернулась, а вратарь Эдуар Менди забрал удар Браима Диаса с 11 метров. За свои действия тренер получил штраф в размере $100 тысяч.

Сам Тьяв, узнав об акции, попросил болельщиков направить деньги на нужды других целей: