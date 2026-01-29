Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Монако» и «Ювентус» голов не забили

сегодня, 01:00
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 0Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Монако» и «Ювентус». Встреча завершилась со счетом 0:0.

По итогам встречи «Монако» имеет 10 очков (21-е место), у гостей — 13 очков (13-е место). Обе команды вышли в плей-офф.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: soccer.ru
«Боруссия» проиграла дома «Интеру»
Сегодня, 01:00
«Наполи» уступил дома «Челси» и вылетел из Лиги чемпионов
Сегодня, 01:00
«Ливерпуль» забил шесть голов «Карабаху»
Сегодня, 00:55
«Арсенал» победил «Кайрат» и завершил групповой этап ЛЧ, не потеряв очков
Сегодня, 00:55
«Бавария» одолела ПСВ
Сегодня, 00:55
«Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасл Юнайтед» сыграли вничью
Сегодня, 00:55
Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:24
Играли неплохо обе команды и все таки ничья !
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 