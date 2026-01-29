В КНР пожизненно отстранили от футбола 73 человека и оштрафовали 13 клубов

1769662194

сегодня, 07:49

Дисциплинарный комитет Китайской футбольной ассоциации наложил штрафные меры на 13 футбольных клубов и пожизненно отстранил 73 человека от участия в спортивной деятельности за коррупционные преступления. Об этом информировало Центральное телевидение Китая.

Среди тех, кто был отстранен, выделяется Чэнь Сюйюань, экс-председатель ассоциации, который уже отбывает пожизненное заключение за взяточничество, а также Ли Те, бывший главный тренер мужской сборной Китая, ранее осужденный на 20 лет по аналогичной статье.

Представители Китайской футбольной ассоциации подчеркнули свою полную неприемлемость коррупции в спорте.

В последние годы в Китае наблюдается активизация антикоррупционных мер в футболе, вызванная проблемами с договорными матчами и незаконными ставками. В июле 2025 года Лю Цзюнь, бывший председатель правления «Китайской суперлиги», был приговорен к 11 годам тюремного заключения за взятки, а Ван Сяопин, бывший директор дисциплинарного комитета ассоциации, получил 10 лет и 6 месяцев.

С начала правления Си Цзиньпина в 2012 году в Китае усилились меры по борьбе с коррупцией. Одним из главных принципов этой кампании стало высказывание председателя о необходимости «бить мух и тигров», что подразумевает борьбу с коррупцией на всех уровнях власти. В результате масштабной антикоррупционной кампании за последние годы были сняты с постов и осуждены на длительные сроки, вплоть до пожизненных, высокопоставленные чиновники, руководители крупных компаний и обычные служащие.