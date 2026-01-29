Джон Джон стал игроком «Зенита»

1769638956

сегодня, 01:22

Петербургский «Зенит» усилил свой состав, подписав контракт с , полузащитником из бразильского «Ред Булл Брагантино». Информацию о трансфере распространила пресс-служба сине-бело-голубых.

Соглашение между 23-летним бразильцем и «Зенитом» будет действовать до завершения сезона 2030/31.

Джон выступал за «Ред Булл Брагантино» с 2024 года, прежде представляя цвета бразильского «Палмейраса». В общей сложности за «Ред Булл Брагантино» бразильский хавбек принял участие в 76 играх, отметившись 20 забитыми мячами и 14 результативными передачами.