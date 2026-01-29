Гол вратаря Трубина «Реалу» на 98-й минуте вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ

1769637929

сегодня, 01:05

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Бенфика» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 4:2.

Голами у хозяев отметились: Шельдеруп (36'), Павлидис (45+5', пенальти), Шельдеруп (54') и вратарь Трубин (90+8'). За гостей забивал Мбаппе (30', 58').

Мяч Трубина позволил «Бенфике» обойти «Марсель» за счет разницы голов и занять 24-е место, последнее, дающее право сыграть в плей-офф. «Реал» финишировал 9-м с 15 очками.