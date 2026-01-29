Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

Гол вратаря Трубина «Реалу» на 98-й минуте вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ

сегодня, 01:05
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)4 : 2Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Бенфика» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 4:2.

Голами у хозяев отметились: Шельдеруп (36'), Павлидис (45+5', пенальти), Шельдеруп (54') и вратарь Трубин (90+8'). За гостей забивал Мбаппе (30', 58').

Мяч Трубина позволил «Бенфике» обойти «Марсель» за счет разницы голов и занять 24-е место, последнее, дающее право сыграть в плей-офф. «Реал» финишировал 9-м с 15 очками.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Барселона» разгромила «Копенгаген»
Сегодня, 01:00
«Манчестер Сити» победил дома «Галатасарай»
Сегодня, 01:00
«Монако» и «Ювентус» голов не забили
Сегодня, 01:00
«Боруссия» проиграла дома «Интеру»
Сегодня, 01:00
«Наполи» уступил дома «Челси» и вылетел из Лиги чемпионов
Сегодня, 01:00
«Ливерпуль» забил шесть голов «Карабаху»
Сегодня, 00:55
Сортировать
Все комментарии
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:53
Последний тур самый непредсказуемый, кто мог ожидать такое?
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 02:13, ред.
Он не сломал игру. Во-первых, его не снабжали мячами, потому что потерялся Гюлер. А во-вторых, неистовый прессинг Бенфики не дал сыграть Реалу в командную игру, от которой зависит любой форвард. Ну и у любого, даже самого талантливого нападающего бывают неудачные игры. Но даже в такой игре, он свое дело сделал- забил два гола...
Мбаппе забил больше всех в Примере- он лидер Реала. А если так рассуждать как ты, то и Кейн, тоже- превратил Баварию в команду одного игрока.
ABir
ABir
сегодня в 02:10
Вот это Жозе преподнес подарочек себе и Реалу!
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:08
Мне не нравится Мбаппе. Он сломал всю игру Реала, как Роналду добил игру Ювентуса. И никакой тренер это не исправит. Представь, что Бенфика не забила бы 4-й на последней минуте. Где она бы оказалась? А это показатель игры ( работы) по дистанции. Нет, Маур мудрый и крепкий тренер, но не особенный. Он совсем не волшебник. Опытный -да.
амурец
амурец
сегодня в 02:05
да уж
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:59
Поглядим.
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:58
Нет, нельзя считать переоцененным тренера, который столько выиграл. Его футбол может нравиться или нет, но тренер- он достойнейший, и не потому что сегодня выиграл, а как выиграл. А выиграл- по гроссмейстерски, ударив, по самым болевым точкам соперника, изучив его... В этом и есть мудрость тренера. Или тебе больше нравится одноразовый, который кроме прессинга ничего не знает?)))
Wiamdex
Wiamdex
сегодня в 01:51
За такие развязки в конце и люблю футбол.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:48
Я всегда считал его переоценённым. Он лихо ворвался в топ тренеры и дальше работал только с очень качественными футболистами в Челси и Интере. А такой Реал растоптать с Мбаппе и его стадом что Барса, что немцы с англичанами и ПСЖ в боевом составе не составит никакого труда. Мбаппе же сливал тренера, типо мы сами всё знаем, я поведу за собой стадо, вперёд за мной. А результат вот он.
y-ago
y-ago
сегодня в 01:38, ред.
Абсолютно заслуженное поражение. По всем статьям — включая физику, характер и тренерскую дуэль. Сто с лишним матчей Арбелоа провёл «под крышей» Жозе Моуриньо, но, похоже, так и не понял, как тот выигрывает такие игры. Или сделал вид, что не понял.
А Моуриньо — снова показал класс. К нему можно относиться как угодно, но факт остаётся фактом: это тренер элитного уровня. Настоящий профи! Он хладнокровно бросил Трубина в бой — как полководец кавалерию — и тот принёс ему заслуженный выход в топ-24.
«Реал» же, как бы больно это ни звучало, вылетел из восьмёрки абсолютно по делу. Без оправданий и разговоров о невезении. И кто знает — возможно, судьба ещё сведёт его с «Бенфикой». Только в следующий раз оправданий будет ещё меньше.
Футбол всё помнит. Поживём — увидим. Удачи Реалу!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:37
Реал впервые в истории пропускает от вратаря)) португальцы знатно прошли по королевскуюому клубу. Бенфика вырвала победу, а Спортинг выдавил Реал из топ-8.. будем смотреть что делает Перес есим Реал проиграет сиыкове матчи... Скорей всего Мадрид получит Бенфику или Будем Глимта
UKRA1NE
UKRA1NE
сегодня в 01:37
Молодцы украинцы Трубин и Судаков, затащили Бенфику в плей-офф.
Nenash
Nenash
сегодня в 01:36
Под дождичком в Лиссабоне умеет играть только "сумасшедшая" Барса. А тут ещё Мавр.. 👍😄
Capral
Capral ответ Sergo81 (раскрыть)
сегодня в 01:36
Я знаю, что ты Маура не любишь, но не надо его унижать.))) Игру он выиграл вчистую и по всем статьям. Другое дело, что тренер соперника- неопытный, но это не умаляет победы португала. Кто будет новым тренером Реала не знаю, но два поражения при одноразовом- от МС и мертвого Ливера могут сильно подпортить Реалу шансы на ПО...
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:36
Всё такие есть справедливость на свете, Бенфика и Буде последними играми заслужили плей-офф, а Марсель нет
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:35
Маур обыграл разобранную команду, которой ещё долго придётся становиться. Пока многие игроки вырастут, типа Хейсена и Мастантуоно. Ещё вопрос сколько тренеров сменится.
Nipper
Nipper
сегодня в 01:34
Очень порадовало это событие, Трубин герой конечно! Реал потихоньку идёт ко дну, и поделом.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 01:33
Ну и какие успехи у Маура за последние годы? Даже из Фенера выгнали с его топовым составом для Турции. А канарейки только лучше стали. А он от той же Бенфики вылетел без шансов в кваликации из ЛЧ.
Sergo81
Sergo81 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:32, ред.
Не думаю, что открою большой секрет, сказав, что и следующий тренер будет такой же сырой. У Реала нет игры уже давно, по известным причинам и поражение совсем не заслуга Маура, он то сам ели ноги унёс в следующий раунд.
Groboyd
Groboyd ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 01:30
Плюс, я вижу только восемь игроков Бенфики. Может в штрафной пару игроков сливаются. Но мне, кажется, там кто то из португалов был у центральной линии. И если что он бы фолил, а когда два убегают, только пас отдать и всё.
Capral
Capral
сегодня в 01:28
    Groboyd
    Groboyd ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:27
    Нет. Один игрок перекрывает только один фланг и центр. А два перерывают оба.
    Sergo81
    Sergo81
    сегодня в 01:26
    По лицу Джуда прям читается- где я ?), приходил в галактикос практически, а сейчас бей-беги какой-то.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 01:26
    Да ты прав. Но достаточно было и одному игроку остаться впереди
    Capral
    Capral
    сегодня в 01:25, ред.
    Ну уж если недотёпя Трубин забивает Реалу- впору задуматься... Кто-то говорил, что Маур уже не тот, устарел. Ага, устарел. Полностью переиграл Арбеолу. Маур, как опытный тренер, сразу усёк, что Арбеола постоянно проваливает фланги, и именно на этом сегодня и сыграл, буквально разорвав Реал фланговой игрой!!! Кроме всего, Реал прогнулся под прессингом соперника.

    Во 2-м тайме вышел Камавинга и несколько укрепил фланг Реала, но общая картина не изменилась. Бенфика продолжала выигрывать на подборах, в единоборствах и в командной игре. Как только Мастантуоно получал мяч, его тут же португалы загоняли на фланг и он растворялся. Турок потерялся, а вместе с ним не получилось толкового футбола у Реала. Фактически, Бенфика переиграла Реал по всем статьям.

    Это чисто тренерская победа Маура. Поразил меня Судаков!!! Настолько полезно сыграл- и в атаке, и в поддержке наступательной игры, и в формировании обороны!!! Неожидал!!! Реал выглядел беззубо, потерялись лидеры Вини и Мбаппе. Даже несмотря на два гола, Киллиан не стал лидером в игре Мадрида. Ну и конечно пенальти довольно спорный.

    Сырой еще Арбеола, неопытный. Маур его сделал как пацана. Если в центре поля Реал еще кое-как держался, то фланги провалил с треском, и это, у Арбеолы не впервый раз...
    Groboyd
    Groboyd ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:24, ред.
    Имею в виду какой смысл обороняться всем в своей штрафной. А держать больше игроков ближе к центру поля логика была.
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Groboyd (раскрыть)
    сегодня в 01:22
    Так всей командой бы и пошли вперёд. Смысл обороняться?))
    У португалов и так пустые ворота....
    Groboyd
    Groboyd ответ sihafazatron (раскрыть)
    сегодня в 01:20
    А смысл какой обороняться? Для Реала не было разница 3-2 или 4-2 проигрывать. А вот ничья вернула бы в восьмёрку.
    sihafazatron
    sihafazatron
    сегодня в 01:18, ред.
    Что делают сливочные негры в этот момент? Или обороняться им не по понятиям?)
    Dudikoff
    Dudikoff
    сегодня в 01:17
    Если я правильно понял, Маур показал вратарю идти в чужую штрафную на штрафной)
    Гость
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     