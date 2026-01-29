Гол вратаря Трубина «Реалу» на 98-й минуте вывел «Бенфику» в плей-офф ЛЧ

В матче последнего тура Лиги чемпионов встречались «Бенфика» и «Реал». Встреча завершилась со счетом 4:2.
Голами у хозяев отметились: Шельдеруп (36'), Павлидис (45+5', пенальти), Шельдеруп (54') и вратарь Трубин (90+8'). За гостей забивал Мбаппе (30', 58').
Мяч Трубина позволил «Бенфике» обойти «Марсель» за счет разницы голов и занять 24-е место, последнее, дающее право сыграть в плей-офф. «Реал» финишировал 9-м с 15 очками.
Во 2-м тайме вышел Камавинга и несколько укрепил фланг Реала, но общая картина не изменилась. Бенфика продолжала выигрывать на подборах, в единоборствах и в командной игре. Как только Мастантуоно получал мяч, его тут же португалы загоняли на фланг и он растворялся. Турок потерялся, а вместе с ним не получилось толкового футбола у Реала. Фактически, Бенфика переиграла Реал по всем статьям.
Это чисто тренерская победа Маура. Поразил меня Судаков!!! Настолько полезно сыграл- и в атаке, и в поддержке наступательной игры, и в формировании обороны!!! Неожидал!!! Реал выглядел беззубо, потерялись лидеры Вини и Мбаппе. Даже несмотря на два гола, Киллиан не стал лидером в игре Мадрида. Ну и конечно пенальти довольно спорный.
Сырой еще Арбеола, неопытный. Маур его сделал как пацана. Если в центре поля Реал еще кое-как держался, то фланги провалил с треском, и это, у Арбеолы не впервый раз...
А Моуриньо — снова показал класс. К нему можно относиться как угодно, но факт остаётся фактом: это тренер элитного уровня. Настоящий профи! Он хладнокровно бросил Трубина в бой — как полководец кавалерию — и тот принёс ему заслуженный выход в топ-24.
«Реал» же, как бы больно это ни звучало, вылетел из восьмёрки абсолютно по делу. Без оправданий и разговоров о невезении. И кто знает — возможно, судьба ещё сведёт его с «Бенфикой». Только в следующий раз оправданий будет ещё меньше.
Футбол всё помнит. Поживём — увидим. Удачи Реалу!
