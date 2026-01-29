Top.Mail.Ru
Российский центрбек Сорокин покинул «Кайрат»

вчера, 22:09

Российский центральный защитник Егор Сорокин покинул казахстанский «Кайрат». У 30-летнего футболиста истек срок действия контракта.

Сорокин присоединился к клубу «Кайрат» летом 2024 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Казахстана и побеждал в Суперкубке страны.

За «Кайрат» Сорокин принял участие в 54 матчах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.

Alex_67
Alex_67
вчера в 23:47
Интересно, где он проявится? Скорее всего у претендентов на выход в РПЛ...
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:22, ред.
...элементарно Ватсон! Есть такой "мало известный" английский Клуб!!! Но конечно же последнее слово, резюме от Соккера...!!!
...не вежливо,надо было сначало поздороваться!! Сорян,сегодня трудные дискуссии,стараюсь не влезать...
stanichnik
stanichnik ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:18
Доброго Здоровья, Buzz!
А может останется в Казахстане, где он раньше выступал за семипалатинский Елимай и Актобе.
Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 22:18
в Арсенал
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 22:11
Интересно куда теперь перейдёт. Возможно вернётся в РПЛ.
