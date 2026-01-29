Российский центрбек Сорокин покинул «Кайрат»

1769713778

вчера, 22:09

Российский центральный защитник покинул казахстанский «Кайрат». У 30-летнего футболиста истек срок действия контракта.

Сорокин присоединился к клубу «Кайрат» летом 2024 года. В составе команды он дважды становился чемпионом Казахстана и побеждал в Суперкубке страны.

За «Кайрат» Сорокин принял участие в 54 матчах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.