В 1 Льорис Уго Спасений: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 95

З 4 Алдервейрелд Тоби Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 95

З 33 Дэвис Бен Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 33 Минут сыграно: 95

З 24 Орье Серж Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 33 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 68

З 6 Санчес Давинсон Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 74 Точность пасов: 70 Минут сыграно: 95

П 11 Ламела Эрик Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 74

П 27 Моура Лукас Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

П 28 Ндомбеле Танги Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 84 Точность пасов: 76 Минут сыграно: 95

П 5 Хейбьерг Пьер-Эмиль Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 111 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 95

Н 10 Кейн Харри Ударов всего: 4 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 95

П 7 Сон Хын-Мин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Перехваты: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 93

Запасные игроки

В 12 Харт Джо

З 15 Дайер Эрик

З 2 Доэрти Мэтт Пасы: 16 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 27

З 14 Родон Джо

П 17 Сиссоко Мусса

Н 23 Бергвейн Стевен Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Минут сыграно: 21

Н 9 Бэйл Гарет

Н 45 Винисиус

Н 53 Скарлетт Дэйн Минут сыграно: 2

Пропускают