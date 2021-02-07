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Протокол матча Тоттенхэм против Вест Бромвич

Тоттенхэм Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон) 2:0 Логотип футбольный клуб Вест Бромвич Вест Бромвич
Тоттенхэм
2 : 0
завершен
07 февраля 2021, 15:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 336 - 67.4
Средний возраст: 29.4 - 29
Средний рост: 182.7 - 182.5
Легионеров: 10 - 3
Схемы: 4-3-2-1 - 4-4-1-1
Вест Бромвич
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Англия. Премьер-Лига 2020/2021, 23 тур
Стадион Тоттенхэм Хотспур Стэдиум (Лондон)
Ставки на футбольные матчи
Лого Тоттенхэм
Лого Вест Бромвич
Гол
 
54' (1:0) Кейн Харри (10) (Хейбьерг Пьер-Эмиль (5))
Гол
 
58' (2:0) Сон Хын-Мин (7) (Моура Лукас (27))
Желтая карточка
 
64' Ламела Эрик (11)
Замена
 
68' Орье Серж (24) уходит с поля, Доэрти Мэтт (2) вышел на поле
Замена
 
74' Ламела Эрик (11) уходит с поля, Бергвейн Стевен (23) вышел на поле
Замена
 
90+3' Сон Хын-Мин (7) уходит с поля, Скарлетт Дэйн (53) вышел на поле
 
Замена
69' Ахирн-Грант Карлан (29) уходит с поля, Филлипс Мэтт (10) вышел на поле
 
Желтая карточка
77' Снодграсс Роберт (23)
 
Замена
78' Сойерс Ромейн (19) уходит с поля, Йокушлу Окай (35) вышел на поле
 
Замена
80' Снодграсс Роберт (23) уходит с поля, Перейра Матеус (12) вышел на поле
 
Желтая карточка
90+5' Галлахер Конор (18)
Голы
Кейн Харри
ассистент Хейбьерг Пьер-Эмиль 		1:0 54’
Сон Хын-Мин
ассистент Моура Лукас 		2:0 58’
Наказания
Ламела Эрик Желтая карточка 64’
77’ Желтая карточка Снодграсс Роберт
90+5’ Желтая карточка Галлахер Конор
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Доэрти Мэтт Орье Серж 68’
69’ Филлипс Мэтт Ахирн-Грант Карлан
Бергвейн Стевен Ламела Эрик 74’
78’ Йокушлу Окай Сойерс Ромейн
80’ Перейра Матеус Снодграсс Роберт
Скарлетт Дэйн Сон Хын-Мин 90+3’
Статистика
 13 Удары по воротам 4
6 Удары в створ 1
16 Фолы 12
8 Угловые 0
1 Офсайды 4
65% Владение мячом 35%
1 Cэйвы 4
1 Предупреждения 2
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Все комментарии
Ystavshiy
Ystavshiy
07 февраля 2021 в 20:04
Жаль, что Тоттенхэм очень зависит от лидеров Кейна и Сона, из того что есть, Жозе выдаёт просто максимум, на мой взгляд!
Дрючик 76
Дрючик 76
07 февраля 2021 в 19:47
О,надо же выиграли!
DXTK
DXTK
07 февраля 2021 в 17:06
После этой невероятной победы, могу сказать лишь одно Тоттенхэм вернулся лучшая команда снова в чемпионской гонке, Моур специально делал вид что слаб, на самом деле щас пойдет всех рвать завистников..........
sihafazatron
sihafazatron
07 февраля 2021 в 16:56
птичье дерби получилось)
DXTK
DXTK
07 февраля 2021 в 16:37
есть кейн и сон на поле, есть и тотхэм.......

PS вот я заметил ни почет тогда ни моур сейчас, так и не знают как играть без этой парочки, когда 85 -90% успеха зависит от двух игроков от их формы и голов, то это не команда.........
ilyafrom
ilyafrom
07 февраля 2021 в 16:34
Кроме Кейна и Сона, в Тоттенхэме игроки есть?
DXTK
DXTK
07 февраля 2021 в 11:57
если еще и бромвичу слиться, то для Ттх это полный конец а моуриньо может ждать неустойку............. с ВБА всегда сложные матчи а сейчас Ттх вообще в кризисе..... опять *Опа по ходу.
Voron392
Voron392
07 февраля 2021 в 06:17
шпоры победят
ДАША Д
ДАША Д
07 февраля 2021 в 05:42
Ну как тут дома и не победить?
ОПС
ОПС
07 февраля 2021 в 04:40
П1.
swed27
swed27
07 февраля 2021 в 04:18
буду ставить на шпор
alex krees
alex krees
07 февраля 2021 в 03:08
П1 3:0
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