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PS вот я заметил ни почет тогда ни моур сейчас, так и не знают как играть без этой парочки, когда 85 -90% успеха зависит от двух игроков от их формы и голов, то это не команда.........
PS вот я заметил ни почет тогда ни моур сейчас, так и не знают как играть без этой парочки, когда 85 -90% успеха зависит от двух игроков от их формы и голов, то это не команда.........