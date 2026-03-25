Губерниев рассказал, на каком месте «Динамо» может закончить сезон

Известный комментатор высказался об игре московского «Динамо» в нынешнем сезоне.

Команду создавал не Гусев, поэтому есть великое правило, когда надо валить всё на предшественника. Оно и работает, и не работает. Сейчас Гусеву надо показывать себя, как человека, который методически может работать с командой, способен увлечь её и делать всё правильно с теми игроками, которых подбирал Карпин. Сейчас для Ролана будет момент истины. В этом сезоне «Динамо» скорее не будет бороться за тройку, потому что математически это возможно, но наверняка команда будет в шестёрке.