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0 : 2
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Луиджи Феррарис
|64’
|0:1
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Лукаку Ромелу
ассистент Барелла Николо
|79’
|0:2
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Д'Амброзио Данило
ассистент Раноккья Андреа
|40’
|Мартинес Лаутаро
|Бани Маттиа
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Пеллегрини Лука
|Чиборра Леннарт
|46’
|58’
|Барелла Николо
|Эриксен Кристиан
|58’
|Хакими Ашраф
|Перишич Иван
|Радованович Иван
|Бехрами Валон
|60’
|Зайц Миха
|Бадель Милан
|61’
|Шомуродов Элдор
|Пьяца Марко
|65’
|72’
|Пинамонти Андреа
|Мартинес Лаутаро
|80’
|Наингголан Раджа
|Видаль Артуро
|81’
|Коларов Александар
|Дармиан Маттео
|Мелегони Филиппо
|Ровелла Николо
|84’
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|1
|Удары по воротам
|14
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|0
|Удары в створ
|4
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|11
|Фолы
|17
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|1
|Угловые
|9
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|2
|Офсайды
|2
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|2
|Cэйвы
|0
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|1
|Предупреждения
|1
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Дженоа вперед
Дженоа вперед