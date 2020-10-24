В 1 Ханданович Самир Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

З 95 Бастони Алессандро Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 78 Точность пасов: 71 Минут сыграно: 90

З 33 Д'Амброзио Данило Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 90

П 36 Дармиан Маттео Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 80

З 13 Раноккья Андреа Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 94 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

П 77 Брозович Марцело Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 111 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

П 22 Видаль Артуро Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 66 Точность пасов: 61 Минут сыграно: 80

П 14 Перишич Иван Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 58

П 24 Эриксен Кристиан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 10 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 58

Н 9 Лукаку Ромелу Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 38 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 90

Н 10 Мартинес Лаутаро Ударов всего: 1 Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 27 Паделли Даниэле

В 35 Станкович Филип

З 6 де Врей Стефан

З 11 Коларов Александар Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 10

З 42 Моретти Лоренцо

З 2 Хакими Ашраф Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 32

П 23 Барелла Николо Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 32

П 46 Веццони Франко

П 44 Наингголан Раджа Ударов всего: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 10