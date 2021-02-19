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Фиорентина - Специа
Кальяри - Торино

Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина против Специа

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    18' Амрабат Софьян (34)
     
    45+1' Бонавентура Джакомо (5) уходит с поля, Кастровилли Гаэтано (10) вышел на поле
     
    46' Куаме Кристиан (11) уходит с поля, Эйссерик Валентен (92) вышел на поле
     
    48' (1:0) Влахович Душан (9) (Кастровилли Гаэтано (10))
     
    59' Амрабат Софьян (34) уходит с поля, Валеро Борха (6) вышел на поле
     
    64' (2:0) Кастровилли Гаэтано (10)
     
    75' Эйссерик Валентен (92)
     
    77' Валеро Борха (6)
     
    82' (3:0) Эйссерик Валентен (92) (Влахович Душан (9))
     
    2
    85' Венути Лоренцо (23) уходит с поля, Касерес Мартин (22) вышел на поле
    85' Бираги Кристиано (3) уходит с поля, Игор (98) вышел на поле
     
    90+2' Мартинес Лукас (2)
     
    11' Марчицца Риккардо (5) уходит с поля, Рамос Хуан (3) вышел на поле
     
    3
    63' Агудело Кевин (80) уходит с поля, Галабинов Андрей (9) вышел на поле
    63' Сапонара Риккардо (23) уходит с поля, Верде Даниэле (31) вышел на поле
    63' Маджоре Джулио (25) уходит с поля, Лео Сена (88) вышел на поле
     
    85' Виньяли Лука (69) уходит с поля, Пикколи Роберто (91) вышел на поле
    Голы
    Влахович Душан
    ассистент Кастровилли Гаэтано     		1:0 48’
    Кастровилли Гаэтано 2:0 64’
    Эйссерик Валентен
    ассистент Влахович Душан     		3:0 82’
    Наказания
    Амрабат Софьян 18’
    Эйссерик Валентен 75’
    Валеро Борха 77’
    Мартинес Лукас 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    11’ Рамос Хуан Марчицца Риккардо
    Кастровилли Гаэтано Бонавентура Джакомо 45+1’
    Эйссерик Валентен Куаме Кристиан 46’
    Валеро Борха Амрабат Софьян 59’
    63’ Галабинов Андрей Агудело Кевин
    63’ Верде Даниэле Сапонара Риккардо
    63’ Лео Сена Маджоре Джулио
    Касерес Мартин Венути Лоренцо 85’
    Игор Бираги Кристиано 85’
    85’ Пикколи Роберто Виньяли Лука
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 10
    		5 Удары в створ 2
    		20 Фолы 11
    		0 Угловые 6
    		3 Офсайды 1
    		37% Владение мячом 63%
    		2 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    21 февраля в 10:19
    талисманом работает, для того и брали !
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ particular (раскрыть)
    20 февраля в 15:15
    Мистер какие у вас планы? Отвечает мистер Коко!Понимаете нужно найти Шлема.Это не всё.Счётчик работает.Остальные дела меня не интересуют.Пока!!!
    galem72
    galem72
    20 февраля в 10:20
    В Фиоре поняли, что со скамьи какоха больше забьёт. ))
    Dima salev
    Dima salev
    20 февраля в 09:53
    Какая то не понятная история покупки российского игрока рады того чтобы сидел на скамейке запасних
    Константин Белых
    Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    20 февраля в 09:24
    Будь проклят тот день когда Мутко провозгласил его лучшим футболистом в России и посыпались на Кокошку контракты и все остальные плюшки. А он и поверил в это. А в реальности оказался барахлом .Даже в Зените был по сути бесполезен. Слава богу Федун его сплавил-главная трансферная удача..
    karnager
    karnager
    20 февраля в 08:59
    Кокорин ещё не прошёл обряд посвящения стулом по е...лу от всей команды, поэтому пока сидит в запасе
    ЮГ РОССИИ
    ЮГ РОССИИ
    20 февраля в 08:29
    Кокорин получил травму на скамейке запасных
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    20 февраля в 07:39
    Специи ещё повезло,что не вышел КОКО,потому что бы....
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    20 февраля в 07:11
    А зачем он вообще нужен этой команде? Вернее так, для чего? И без него все не так и плохо)
    Ironigor
    Ironigor
    20 февраля в 02:17
    Сашок Бутырский Заслуженный лавочник , золотой стул России!!!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    20 февраля в 00:45, ред.
    Невозможно скрыть мандраж и панику в рядах соперников Фиорентины, когда Кокорин просто в заявке на матч...
    Что ж с ними бедными будет когда он на поле выйдет...

    Пусть Барселона теперь локти кусает...
    Сидел бы Кокорин у них на лавке - уделали бы французов под орех...
    Ну что уж теперь...поезд ушёл..
    Теперь Время Фиорентины !!!!!
    михаил егоров
    михаил егоров
    20 февраля в 00:30
    Ожидаемо в какой-то степени. После 2:0 в прошлом туре, уверен был что Специя второй матч подряд не выиграет.
    RamonCSKA
    RamonCSKA
    20 февраля в 00:07, ред.
    Кокорин хорош, принес удачу
    Крикун
    Крикун
    19 февраля в 23:48
    Восстановился от травмы и руководил атакой со скамейки. Респект!
    Futurista
    Futurista ответ particular (раскрыть)
    19 февраля в 23:40
    Нашел свою лавку под солнцем...
    andrefino13
    andrefino13 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    19 февраля в 23:34
    Возможно профилактика нужна, чтобы излечить болезнь ягодичных мыщц? Мы много не знаем, а нам не говорят.)))
    Ислам0926
    Ислам0926 ответ makkie (раскрыть)
    19 февраля в 23:12
    Так его взяли чтоб остальных футболистов пугать перед игрой показывают ролик всем известный а рядом с Кокориным ставят стул попробуй не выйграть))
    LOpp
    LOpp
    19 февраля в 23:03
    Играл бы Кокорин, то счет был бы двузначным
    Kosmos58
    Kosmos58
    19 февраля в 22:56
    Я думал Какоша все три вколотил!.. А он за старое взялся, лавочник!.
    makkie
    makkie
    19 февраля в 22:56
    Похоже, Кокорина включили в заявку на матч, чтобы не будоражить флорентийских болельщиков. А то скажут, что за инвалид приехал?)
    И хорошо, что Спартак избавился от Кокорина. Теперь его проблемы на итальянцах!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ particular (раскрыть)
    19 февраля в 22:40, ред.
    Теперь пару игр пропустит.... травма? Нет, незначительное повреждение ягодичных мышц. Обойдется без операции.
    протон1
    протон1
    19 февраля в 22:39
    никудышный какошкин вновь в запасе. пожиратель ленивец.
    sihafazatron
    sihafazatron
    19 февраля в 22:32
    Как же хорош наш «криптовалюта табуреткин»))) тащит фиор))
    particular
    particular
    19 февраля в 22:31, ред.
    Коко с лавки одобрительно созерцал успех команды..:)
    Дух соперничества распирал его душу, а сопричастность к победе застилала глаза слезами умиления..:)
    Хорошо, когда человек нашёл свою нишу в жизни и лавку в спорте... Пусть и в далёкой Италии..:)
    матос
    матос
    19 февраля в 22:26
    Ну всё понятно , Пранделли и его фиалок с уверенной победой и обгоном той же Специи в таблице.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    19 февраля в 22:22
    Впервом тайме фиаоки еулевые были вот уж не думал
    Крикун
    Крикун
    19 февраля в 21:44
    Пора выпускать Кракена!
    ZhenyaBel1982
    ZhenyaBel1982
    19 февраля в 21:34
    Кокорин выйдет,надо ГОЛ.и пойдет все путем,уверенность вернется
    An Jo
    An Jo
    19 февраля в 21:30
    Какоша лавку полирует
    DEIVID_1
    DEIVID_1
    19 февраля в 21:27
    Если Кокорин не вытеснит из состава мёртвого Куаме, который уступает россиянину и в плане паса, и удара, то это вообще пи...ц.
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