|Фиорентина
|3:0
|Специа
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3 : 0
завершен
19 февраля 2021, 20:30
пятница
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Стадион Артемио Франки
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Влахович Душан
ассистент Кастровилли Гаэтано
|1:0
|48’
|Кастровилли Гаэтано
|2:0
|64’
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Эйссерик Валентен
ассистент Влахович Душан
|3:0
|82’
|Амрабат Софьян
|18’
|Эйссерик Валентен
|75’
|Валеро Борха
|77’
|Мартинес Лукас
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|11’
|Рамос Хуан
|Марчицца Риккардо
|Кастровилли Гаэтано
|Бонавентура Джакомо
|45+1’
|Эйссерик Валентен
|Куаме Кристиан
|46’
|Валеро Борха
|Амрабат Софьян
|59’
|63’
|Галабинов Андрей
|Агудело Кевин
|63’
|Верде Даниэле
|Сапонара Риккардо
|63’
|Лео Сена
|Маджоре Джулио
|Касерес Мартин
|Венути Лоренцо
|85’
|Игор
|Бираги Кристиано
|85’
|85’
|Пикколи Роберто
|Виньяли Лука
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|10
|Удары по воротам
|10
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|5
|Удары в створ
|2
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|20
|Фолы
|11
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|0
|Угловые
|6
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|3
|Офсайды
|1
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|2
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|0
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Что ж с ними бедными будет когда он на поле выйдет...
Пусть Барселона теперь локти кусает...
Сидел бы Кокорин у них на лавке - уделали бы французов под орех...
Ну что уж теперь...поезд ушёл..
Теперь Время Фиорентины !!!!!
Что ж с ними бедными будет когда он на поле выйдет...
Пусть Барселона теперь локти кусает...
Сидел бы Кокорин у них на лавке - уделали бы французов под орех...
Ну что уж теперь...поезд ушёл..
Теперь Время Фиорентины !!!!!
И хорошо, что Спартак избавился от Кокорина. Теперь его проблемы на итальянцах!
И хорошо, что Спартак избавился от Кокорина. Теперь его проблемы на итальянцах!
Дух соперничества распирал его душу, а сопричастность к победе застилала глаза слезами умиления..:)
Хорошо, когда человек нашёл свою нишу в жизни и лавку в спорте... Пусть и в далёкой Италии..:)
Дух соперничества распирал его душу, а сопричастность к победе застилала глаза слезами умиления..:)
Хорошо, когда человек нашёл свою нишу в жизни и лавку в спорте... Пусть и в далёкой Италии..:)