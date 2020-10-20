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Динамо - Ювентус
Челси - Севилья
Лацио - Боруссия
Барселона - Ференцварош
Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Ренн против Краснодар

Ренн Логотип футбольный клуб Ренн 1:1 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Ренн
Краснодар
1 : 1
завершен
20 октября 2020, 22:00
вторник
Лига чемпионов 2020/2021, 1 тур
Стадион Роазон Парк
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    44' Траоре Амари (27)
     
    56' (1:0) Гуйрасси Сехру (9)
     
    62' Дель Кастильо Ромен (22) уходит с поля, Доку Жереми (18) вышел на поле
     
    63' Камавинга Эдуардо (10)
     
    69' Буриго Бенжамен (14) уходит с поля, Тэ Флавьен (20) вышел на поле
     
    2
    81' Дальберт (5) уходит с поля, Трюффе Адриэн (31) вышел на поле
    81' Камавинга Эдуардо (10) уходит с поля, Хуну Адриен (23) вышел на поле
     
    85' Тэ Флавьен (20)
     
    15' Олссон Кристоффер (14)
     
    59' (1:1) Рамирес Кристиан (6)
     
    72' Уткин Даниил (47) уходит с поля, Газинский Юрий (8) вышел на поле
     
    73' Петров Сергей (98) уходит с поля, Сулейманов Магомед-Шапи (93) вышел на поле
     
    90+3' Рамирес Кристиан (6)
    Голы
    Гуйрасси Сехру 1:0(П) 56’
    59’ 1:1 Рамирес Кристиан
    Наказания
    15’ Олссон Кристоффер
    Траоре Амари 44’
    Камавинга Эдуардо 63’
    Тэ Флавьен 85’
    90+3’ Рамирес Кристиан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Доку Жереми Дель Кастильо Ромен 62’
    Тэ Флавьен Буриго Бенжамен 69’
    72’ Газинский Юрий Уткин Даниил
    73’ Сулейманов Магомед-Шапи Петров Сергей
    Трюффе Адриэн Дальберт 81’
    Хуну Адриен Камавинга Эдуардо 81’
    Статистика
    		 20 Удары по воротам 10
    		7 Удары в створ 3
    		22 Фолы 9
    		3 Угловые 2
    		0 Офсайды 3
    		62% Владение мячом 38%
    		3 Cэйвы 6
    		3 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    SpaM-SARW
    SpaM-SARW
    21 октября 2020 в 14:05
    А бомжи с потерями соперника продули на баклане
    Эмиль Абдуллаев
    Эмиль Абдуллаев
    21 октября 2020 в 12:14
    Молодцы краснодарцы! Уважуха клубу и команде!
    stavr74
    stavr74
    21 октября 2020 в 12:11
    МОЛОДЦЫ
    kostjan 58
    kostjan 58
    21 октября 2020 в 11:50
    настоящие мужики....)))) удачи им в дальнейшем.
    JirkoFF
    JirkoFF
    21 октября 2020 в 11:35
    Молодцы "быки", так держать и побеждать!👍😉 Удачи и побед в дальнейших матчах! Вся надежда на вас, в ЛЧ!
    oFANATo
    oFANATo
    21 октября 2020 в 10:48, ред.
    Молодцы Быки!!!
    С таким количеством кадровых потерь сыграли достойно. Не то что бомжи опозорились.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    21 октября 2020 в 10:11
    если бы не удачная игра Сафонова , то штук пять могли бы привезти !
    milanetto9
    milanetto9
    21 октября 2020 в 09:50
    Краснодар порадовал, группа сложнейшая конечно, но главное чтобы бились в каждом матче.
    Ravshan878
    Ravshan878
    21 октября 2020 в 09:38
    Respect to КРАСНОДАР. 👏👏👍👍
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
    21 октября 2020 в 09:36
    быки молорики вчера бадались и главное не стыдно как за нашего чемпиена
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    21 октября 2020 в 09:29
    А так, напомнило первую игру Краснодара после выхода в групповую стадию ЛЕ. Была ничья с французской командой Лиллем. Тогда тоже хвалили, но как позже оказалось, что это как раз были 2 потерянных очка для выхода из группы...
    Котэ в тельняжке
    Котэ в тельняжке
    21 октября 2020 в 09:27
    А давайте остановим на этом моменте групповую стадию!) Краснодар на первом месте!!!)))
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ stachel (раскрыть)
    21 октября 2020 в 09:03
    И ЛЧ деградировала, судьи стали многое решать, вар появился, ковид.
    Лейпциг отличная команда была, и Аталанта, но не звезды, просто команда
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    21 октября 2020 в 08:25
    Два дебютанта лиги чемпионов сыграли в ничью. Поздравляю Краснодар с хорошей игрой и первыми набранными очками. Желаю успешно сыграть и в остальных матчах
    radist_21
    radist_21 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
    21 октября 2020 в 08:12
    Мусаев не или что,а Тренер!
    Kuvkil
    Kuvkil
    21 октября 2020 в 06:16
    Краснодар достойно ! Дальше удачи
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry ответ За адекватность (раскрыть)
    21 октября 2020 в 03:48
    Семаку главное не говори гранду проиграли, завтра на Матч ТВ будут оправдания, опять скажут группа сложная была
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    21 октября 2020 в 03:46
    К фанам быков вопрос Мусаев тренер или что? С ним так так и будет прозябать в тройке
    batman555
    batman555
    21 октября 2020 в 02:20
    Ай да Краснодар...Ай да красавцы...!!! Без Ари..ВАндерсона....Кабела и Класона....сыграли вничью на выезде...с очень сильной командой...молодцы...Рамирес и Сафонов ТОП
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Faustello (раскрыть)
    21 октября 2020 в 01:51
    Ну сегодня же на выходе ошибся и французы просто простили!!!!!!!!!!!!
    амурец
    амурец
    21 октября 2020 в 01:32
    ну что же, молодцы быки не плохо начали
    Faustello
    Faustello ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
    21 октября 2020 в 01:26, ред.
    Ничего не понял)))
    Но в конце концов это твое личное право не любить Кудесников мяча из Краснодара!)))
    stachel
    stachel ответ Ген Геныч (раскрыть)
    21 октября 2020 в 00:54
    Ты прав. Такие тренера как шпалыч сейчас у начальства не в чести. Сейчас почти во всех клубах педальные тренера. Только одни еще и квалифицированные, а другие физруки. Семак из других.
    Faustello
    Faustello ответ Евгений Макрушин (комментарий удален) (раскрыть)
    21 октября 2020 в 00:50, ред.
    Минус Классон, Вандерсон, Кабелла, Мартынович и Ари.
    Ты считаешь что отсутствие половины железных игроков основы, это не дубль?
    А уж про разговоры это вообще не про нас, не знаю где про Краснодар разговаривают, может подскажешь? Максимум пару слов и на матч ТВ и ютуберы и соц сети.
    Indian
    Indian ответ Ген Геныч (раскрыть)
    21 октября 2020 в 00:49
    На данный момент: Юрий Дюпин - номер 1, Георги Шелия - номер 2
    stachel
    stachel ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    21 октября 2020 в 00:48
    ЛЧ не может быть слабой или сильной. ЛЧ это некий стандарт высшей клубной пробы, который есть константа. Поэтому по результатам в ЛЧ можно судить о динамике развития клуба. Если посмотреть последние 10 лет, деградация зенита очевидна. Именно на фоне ЛЧ.
    УрсХох
    УрсХох ответ PiGofShit (раскрыть)
    21 октября 2020 в 00:35
    Твоими бы устами.........
    PiGofShit
    PiGofShit
    21 октября 2020 в 00:33
    Приятно смотреть на игру Краснодара, всегда. Достойный дебют, отличная игра на выезде, с физикой тоже в порядке. Дома с Челси тоже будут очки.
    Caniggia
    Caniggia
    21 октября 2020 в 00:33
    Молодцы! Хороший результат! Браво, Сафонов!
    Faustello
    Faustello ответ Ген Геныч (раскрыть)
    21 октября 2020 в 00:33
    У Моти на выходах никаких проблем нет, он уступает Максименко игрой ногами, ногами Мотя играет плохо.
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