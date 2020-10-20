В 16 Гомис Альфред Голов пропущено: 1 Спасений: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 99

З 6 Агер Наиф Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 2 Пасы: 98 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 99

З 3 Да Силва Дамьен Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 3 Выносы: 4 Пасы: 79 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 99

З 5 Дальберт Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 81

З 27 Траоре Амари Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 6 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 99

П 14 Буриго Бенжамен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Точные навесы: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 69

П 10 Камавинга Эдуардо Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 4 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 81

П 15 Н'Зонзи Стивен Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 64 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 99

Н 7 Терье Мартен Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 99

Н 9 Гуйрасси Сехру Ударов всего: 4 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Перехваты: 1 Пенальти забито: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 99

Н 22 Дель Кастильо Ромен Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 62

Запасные игроки

В 1 Салин Ромэйн

З 4 Ньамси Герзино

З 24 Ругани Даниэле

З 34 Соппи Брэндон

З 31 Трюффе Адриэн Всего навесов: 3 Пасы: 14 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 18

П 19 Гбохо Янн

П 8 Гренье Клеман

П 12 Леа Силики Джеймс

П 20 Тэ Флавьен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 30

Н 18 Доку Жереми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 37

Н 35 Руттер Джорджиньо