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1 : 1
завершен
20 октября 2020, 22:00
вторник
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Стадион Роазон Парк
Телетрансляция: «Матч ТВ»
|Гуйрасси Сехру
|1:0(П)
|56’
|59’
|1:1
|Рамирес Кристиан
|15’
|Олссон Кристоффер
|Траоре Амари
|44’
|Камавинга Эдуардо
|63’
|Тэ Флавьен
|85’
|90+3’
|Рамирес Кристиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Доку Жереми
|Дель Кастильо Ромен
|62’
|Тэ Флавьен
|Буриго Бенжамен
|69’
|72’
|Газинский Юрий
|Уткин Даниил
|73’
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Петров Сергей
|Трюффе Адриэн
|Дальберт
|81’
|Хуну Адриен
|Камавинга Эдуардо
|81’
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|20
|Удары по воротам
|10
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|7
|Удары в створ
|3
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|22
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|3
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|62%
|Владение мячом
|38%
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|3
|Cэйвы
|6
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|3
|Предупреждения
|2
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Достойный матч провели, отзащищались и не расклеились после пропущенного гола с пенальти. Кайо на пару с Сорокиным привезли, кстати... ждем их и со Спартаком 🙏
Ну и Ренн ничего особенного не показал.
Челси тоже вничью с Севильей сыграли, так что равенство в группе. Шансы у Краснодара будут в любом случае.
И да, Сафонов ваше всё - если бы не он, уехали бы с баранкой. Давно пора парня в сборную продвигать. А не этих ваших Гильерме...
Достойный матч провели, отзащищались и не расклеились после пропущенного гола с пенальти. Кайо на пару с Сорокиным привезли, кстати... ждем их и со Спартаком 🙏
Ну и Ренн ничего особенного не показал.
Челси тоже вничью с Севильей сыграли, так что равенство в группе. Шансы у Краснодара будут в любом случае.
И да, Сафонов ваше всё - если бы не он, уехали бы с баранкой. Давно пора парня в сборную продвигать. А не этих ваших Гильерме...