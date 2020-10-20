ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига чемпионов 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2020/2021
Лига Наций 2020/2021
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2020/2021
Аргентина. Примера Б Метро 2020/2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Лига Минейро 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Ирландия. Премьер-Лига 2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2022. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат Европы U21
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2020
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2020
2020-10-20
2020-08-08
2020-08-11
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-21
2020-08-25
2020-08-26
2020-09-15
2020-09-16
2020-09-22
2020-09-23
2020-09-29
2020-09-30
2020-10-20
2020-10-21
2020-10-27
2020-10-28
2020-11-03
2020-11-04
2020-11-24
2020-11-25
2020-12-01
2020-12-02
2020-12-08
2020-12-09
2021-02-16
2021-02-17
2021-02-23
2021-02-24
2021-03-09
2021-03-10
2021-03-16
2021-03-17
Барселона - Ференцварош
Зенит - Брюгге
Динамо - Ювентус
Ренн - Краснодар
Челси - Севилья
Лацио - Боруссия
Пари Сен-Жермен - Манчестер Юнайтед
РБ Лейпциг - Истанбул Башакшехир

Текстовая онлайн трансляция матча Барселона против Ференцварош

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.0814.1124.93
Fonbet Live! 1.06 13.00 44.00
Мелбет 1.09 11.00 29.00
 
27' (1:0) Месси Лионель (10)
 
42' (2:0) Фати Анссумане (22) (Де Йонг Френки (21))
 
52' (3:0) Коутиньо Филиппе (14) (Фати Анссумане (22))
 
62' Роберто Серхи (20) уходит с поля, Фирпо Эктор (24) вышел на поле
 
2
63' Фати Анссумане (22) уходит с поля, Педри (16) вышел на поле
63' Тринкан Франсишку (17) уходит с поля, Дембеле Усман (11) вышел на поле
 
68' Пике Жерар (3)
 
71' Коутиньо Филиппе (14) уходит с поля, Араухо Рональд (4) вышел на поле
 
76' Пьянич Миралем (8) уходит с поля, Бускетс Серхио (5) вышел на поле
 
82' (4:1) Педри (16) (Дембеле Усман (11))
 
89' (5:1) Дембеле Усман (11) (Месси Лионель (10))
 
32' Лаидуни Айса (93)
 
44' Цивич Элдар (17)
 
2
63' Лаидуни Айса (93) уходит с поля, Сомалия (7) вышел на поле
63' Цивич Элдар (17) уходит с поля, Хейстер Марсель (26) вышел на поле
 
70' (3:1) Харатин Игорь (14)
 
2
71' Зубков Александр (11) уходит с поля, Мак Роберт (20) вышел на поле
71' Нгуен Токмак Чол (10) уходит с поля, Боли Франк (70) вышел на поле
 
77' Ботка Эндре (21) уходит с поля, Ловренчич Герго (8) вышел на поле
 
85' Харатин Игорь (14)
 
90+1' Ковачевич Аднан (15)
Голы
Месси Лионель 1:0(П) 27’
Фати Анссумане
ассистент Де Йонг Френки 		2:0 42’
Коутиньо Филиппе
ассистент Фати Анссумане 		3:0 52’
70’ 3:1(П) Харатин Игорь
Педри
ассистент Дембеле Усман 		4:1 82’
Дембеле Усман
ассистент Месси Лионель 		5:1 89’
Наказания
32’ Лаидуни Айса
44’ Цивич Элдар
Пике Жерар 68’
85’ Харатин Игорь
90+1’ Ковачевич Аднан
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Фирпо Эктор Роберто Серхи 62’
Педри Фати Анссумане 63’
Дембеле Усман Тринкан Франсишку 63’
63’ Сомалия Лаидуни Айса
63’ Хейстер Марсель Цивич Элдар
Араухо Рональд Коутиньо Филиппе 71’
71’ Мак Роберт Зубков Александр
71’ Боли Франк Нгуен Токмак Чол
Бускетс Серхио Пьянич Миралем 76’
77’ Ловренчич Герго Ботка Эндре
Статистика
 22 Удары по воротам 8
11 Удары в створ 2
7 Фолы 15
5 Угловые 0
2 Офсайды 4
61% Владение мячом 39%
1 Cэйвы 6
0 Предупреждения 4
1 Удаления 0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
just futball
just futball
21 октября 2020 в 18:10
Роналду в ЛЧ барсу еще не забивал. Месси против Роналду в ЛЧ забил и МЮ (2009) и Реал (2011)
амурец
амурец ответ stromshik (раскрыть)
21 октября 2020 в 14:00
ну типа того, пенальти не понятный, да и гол венгров отменили, а так неизвестно как бы пошла игра
Олег Гусов
Олег Гусов ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 09:46
По-настоящему унижают вот так , даже когда судья работает против тебя :
DXTK
DXTK
21 октября 2020 в 08:42
ну тут понятно было что победа, посмотрим на игру с Юве там будет уровень........
stromshik
stromshik ответ амурец (раскрыть)
21 октября 2020 в 07:58
А всему причиной "Франс футбол". Стоило им отменить в этом году "Золотой мяч", на который каждый год явным претендентом является Месси, так у него сразу депрессия. И "Баварии" продули и из Барсы уходить надумал. А стоило номинировать его на звание лучшего правого форварда в истории футбола, так сразу воспрял духом. Да вот только забил, как обычно, с пенальти и, как всегда, достаточно скромной команде. Его уровень, ничего не поделаешь.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
21 октября 2020 в 07:36
Всех кулес с победой! Visca el Barca! ☺️
Funny_Smailik
Funny_Smailik ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
21 октября 2020 в 07:36
А вот и нееееет! 😬😀
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
21 октября 2020 в 07:05
Даже Коутиньо стал полезен, потому что гном затих.
Керосинщик против Князя
Керосинщик против Князя
21 октября 2020 в 06:58
Вот на таких командах Месси прославился.
амурец
амурец
21 октября 2020 в 01:37
Барса порезвилась, ну а Месси как всегда только с пенальти
Per4ick
Per4ick ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 01:17
лично унизил? а что футбол теперь превратился в теннис? вроде в футбол играют 11 человек. да и к томуже Месси всегда играл более сильными партнерами по Барсе которые как известно выиграли все
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 00:52
может у тебя и копия контракта есть?
Lucky luciano
Lucky luciano ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
21 октября 2020 в 00:51
это в какой эре было?где гном был последние 5 лет
Тео Джонс
Тео Джонс
21 октября 2020 в 00:14
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
    21 октября 2020 в 00:12
    А в чём я там неправ?
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ Georgy Cherdantsev (раскрыть)
    21 октября 2020 в 00:11
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
      21 октября 2020 в 00:10
      Забивал Баварии(которая унизила одну команду со счётом 8-2), Боруссии Д, Шальке(на тот момент норм играли), Ювентусу (который недавно выкинул Барсу из ЛЧ, без шансов для Барсы), Милану, Роме(которая тоже выкинула Барсу из ЛЧ), МЮ, МС, Ливерпулю(который тоже поиздевался над Барсой), Челси(который также выкинул Барсу из ЛЧ), Арсеналу, Тоттенхэму, ПСЖ, Лиону, твоей Барсе, Атлетико Мадрид (который тоже выкидывал Барсу из ЛЧ), Валенсии, Севилье, Атлетику Б, Реалу Сосьедад и многие другие!
      И среди сборных тоже много сильных, не охота перечислять. Если тебе интересно, сам поищи в интернете!
      sihafazatron
      sihafazatron
      21 октября 2020 в 00:04
      Ну прям неожиданность какая)))
      da da da
      da da da
      21 октября 2020 в 00:03
      рад за Дембеле,Фати и Педри,таланты мировые,посмотрим.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
      21 октября 2020 в 00:01
      Этот дембель выйдя на 63 минуте, сделал минимум столько же, что и мессь!!!
      95-shishani-95
      95-shishani-95
      21 октября 2020 в 00:00
      На 63 минуте вышли два игрока. Один забил гол. А другой (Усман)- гол+пас- это больше, чем добился Месси за весь матч (судя по логике глоров Барсы).
      Это ж они говорили, когда Роналду забивал пенальти, какой-то бред!
      Master ШиФу
      Master ШиФу ответ Pancher_95 (раскрыть)
      20 октября 2020 в 23:58
      Обыграть троих и заработать пенальти, да, это истинный уровень гнома
      Lucky luciano
      Lucky luciano ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
      20 октября 2020 в 23:58
      Бавария,Ювентус,Барселона и тд и тп хаха...а у гнома последние 5 сезонов как раз максимум Арсенал
      Lucky luciano
      Lucky luciano
      20 октября 2020 в 23:57
      твоя команда забивает 5 мячей,но гном забивает только одну пенку)))
      Legend 6
      Legend 6
      20 октября 2020 в 23:55
      Отличный результат.
      95-shishani-95
      95-shishani-95 ответ Agamaga (комментарий удален) (раскрыть)
      20 октября 2020 в 23:53
      Бред какой-то! Как мы все и знаем!!!
      Pancher_95
      Pancher_95
      20 октября 2020 в 23:52
      Истинный уровень гнома
      Тео Джонс
      Тео Джонс
      20 октября 2020 в 23:52
        Тео Джонс
        Тео Джонс
        20 октября 2020 в 23:51
          abramjan
          abramjan
          20 октября 2020 в 23:49
          Пенальтесси позорная и тут отличилась)
          Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
          Отправить
           
          Rambler's Top100