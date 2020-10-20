|Барселона
|5:1
|Ференцварош
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5 : 1
завершен
20 октября 2020, 22:00
вторник
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Стадион Камп Ноу
|Месси Лионель
|1:0(П)
|27’
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Фати Анссумане
ассистент Де Йонг Френки
|2:0
|42’
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Коутиньо Филиппе
ассистент Фати Анссумане
|3:0
|52’
|70’
|3:1(П)
|Харатин Игорь
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Педри
ассистент Дембеле Усман
|4:1
|82’
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Дембеле Усман
ассистент Месси Лионель
|5:1
|89’
|32’
|Лаидуни Айса
|44’
|Цивич Элдар
|Пике Жерар
|68’
|85’
|Харатин Игорь
|90+1’
|Ковачевич Аднан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Фирпо Эктор
|Роберто Серхи
|62’
|Педри
|Фати Анссумане
|63’
|Дембеле Усман
|Тринкан Франсишку
|63’
|63’
|Сомалия
|Лаидуни Айса
|63’
|Хейстер Марсель
|Цивич Элдар
|Араухо Рональд
|Коутиньо Филиппе
|71’
|71’
|Мак Роберт
|Зубков Александр
|71’
|Боли Франк
|Нгуен Токмак Чол
|Бускетс Серхио
|Пьянич Миралем
|76’
|77’
|Ловренчич Герго
|Ботка Эндре
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|22
|Удары по воротам
|8
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|11
|Удары в створ
|2
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|7
|Фолы
|15
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|5
|Угловые
|0
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|2
|Офсайды
|4
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|61%
|Владение мячом
|39%
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|1
|Cэйвы
|6
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|0
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|0
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