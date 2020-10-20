В 13 Нето Голов пропущено: 1 Спасений: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 93

З 2 Дест Сержиньо Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 65 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 93

З 15 Ленгле Клеман Ударов всего: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 6 Пасы: 72 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 93

З 3 Пике Жерар Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Красные карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 68

З 20 Роберто Серхи Фолов заработано: 2 Отборы: 4 Перехваты: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 62

П 21 Де Йонг Френки Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Пасы: 78 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 93

П 14 Коутиньо Филиппе Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 59 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 70

П 8 Пьянич Миралем Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 85 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 76

Н 10 Месси Лионель Ударов всего: 5 Ударов в створ: 4 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пенальти забито: 1 Заработанные пенальти: 1 Пасы: 58 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 93

П 17 Тринкан Франсишку Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 63

П 22 Фати Анссумане Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 63

Запасные игроки

В 26 Пенья Игнасио

В 36 Тенас Арнау

З 4 Араухо Рональд Пасы: 13 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 23

З 28 Мингеса Оскар

З 24 Фирпо Эктор Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 31

П 6 Аленья Карлес

П 5 Бускетс Серхио Отборы: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 17

П 12 Пуч Рикард

Н 9 Брейтуэйт Мартин

Н 7 Гризманн Антуан

Н 11 Дембеле Усман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 30