Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2024/2025

«Лестер» могут лишить очков в Чемпионшипе за финансовые махинации

вчера, 14:58

Сегодня АПЛ выдвинула против «Лестера» три обвинения, касающихся возможных нарушений финансовых правил в сезоне 2023/24, когда «Лестер» выступал в Чемпионшипе.

Если клуб будет признан виновным, его могут лишить очков в следующем сезоне, поскольку он вновь вылетел во второй дивизион.

Кроме того, сегодня стало известно, что «Лестер» снова оправдан по предыдущему делу о финансовых нарушениях.

Подписывайся в ВК
Все новости
Жена Тикнизяна: «Видела слёзы на глазах мужа из‑за ситуации с клубом»
Вчера, 14:34
Канал BBC уволит Линекера за антисемитизм
19 мая
СлухиИнвестор «Химок» нашёл средства для погашения долгов перед командой
18 мая
Болельщики «Оренбурга» скандировали в концовке матча: «Позор, „Краснодар“»
17 мая
В ЦСКА сообщили, когда ждут решений CAS по делам с «Вест Хэмом» и Федотовым
17 мая
За рулём автомобиля, сбившего болельщиков, оказалась женщина
16 мая
Сортировать
Все комментарии
liverpool-today
liverpool-today
вчера в 23:23, ред.
Это как в Даше путешественнице, во всём виноват лис. А то что маленькая девочка, одна с какой-то обезьяной шляется и по лесам и по горам, это другое. Но главное, жулик не воруй 🫵
Niagara
Niagara ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 20:25
у лестера нет денег, поэтому и наказывают, а у мс и псж они были, горькая правда
Agamaga005
Agamaga005
вчера в 18:07
Законы всегда и везде работают только против простых людей и скромных клубов!
Nick Ch
Nick Ch
вчера в 17:53
Как всё быстро и просто со всеми клубами, но не когда речь заходит о МС! По ним вопросы с 2015-го висят, и всё никак…
Zangiota
Zangiota ответ lk_483777 (раскрыть)
вчера в 16:57
Они считают там деньги. Так как у Лестера их мало чем у них вердикт вышел быстро. Деньги не решают но очень много денег могут что-то изменить
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:28
Крылов.
"Волк и Ягнёнок".

"У сильного всегда бессильный виноват:
Тому в Истории мы тьму примеров слышим,
Но мы Истории не пишем;
А вот о том как в Баснях говорят.
.............................................................................
.............................................................................
«Ах, я чем виноват?» – «Молчи! устал я слушать
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок."
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 16:12
Кто бы сомневался!! На 115 нарушений Мс закрыли глаза и маленькие клубы наказывают ведь им не чем откупится.
gr3nxdwg2jaj
gr3nxdwg2jaj
вчера в 15:28
Вы не в ту сторону воюеете)
shlomo
shlomo
вчера в 15:18
Манчестер Сити выражает глубокое возмущение таким вопиющим нарушением правил со стороны Лестера.... Эвертон напрягся.... ну а так что, все, господа, расходимся, нашли виновных в 115 нарушениях ....

Пи.Си. Охота на лис - это старинная английская забава
sv_1969
sv_1969 ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:16
Я вот этому всегда удивляюсь! Ну наверное просто бедного всегда легко наказать!
Incredulous
Incredulous
вчера в 15:10, ред.
Какая интересная закономерность, почему-то злостными финансовыми нарушителями всегда являются небольшие клубы. А вот большие клубы, особенно самые богатые, - всегда самые честные и законопослушные! А все им просто завидуют и наговаривают на них. Ведь в "демократической" Европе по-другому и быть не может!
lk_483777
lk_483777
вчера в 15:04
Ахах, ор. Только недавно писали про МС и ПСЖ, что их не будут наказывать за подобное. Кто-то пророчил, что накажут, как всегда, Ювентус или Эвертон.
Как же был прав тот чел. Только вместо Эвертона - Лестер.
Цирк!)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 