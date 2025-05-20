«Лестер» могут лишить очков в Чемпионшипе за финансовые махинации

Сегодня АПЛ выдвинула против «Лестера» три обвинения, касающихся возможных нарушений финансовых правил в сезоне 2023/24, когда «Лестер» выступал в Чемпионшипе.
Если клуб будет признан виновным, его могут лишить очков в следующем сезоне, поскольку он вновь вылетел во второй дивизион.
Кроме того, сегодня стало известно, что «Лестер» снова оправдан по предыдущему делу о финансовых нарушениях.
Как же был прав тот чел. Только вместо Эвертона - Лестер.
Цирк!)))
Как же был прав тот чел. Только вместо Эвертона - Лестер.
Цирк!)))
Пи.Си. Охота на лис - это старинная английская забава
Пи.Си. Охота на лис - это старинная английская забава