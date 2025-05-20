«Лестер» могут лишить очков в Чемпионшипе за финансовые махинации

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вчера, 14:58

Сегодня АПЛ выдвинула против «Лестера» три обвинения, касающихся возможных нарушений финансовых правил в сезоне 2023/24, когда «Лестер» выступал в Чемпионшипе.

Если клуб будет признан виновным, его могут лишить очков в следующем сезоне, поскольку он вновь вылетел во второй дивизион.

Кроме того, сегодня стало известно, что «Лестер» снова оправдан по предыдущему делу о финансовых нарушениях.