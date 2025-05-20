«Челси» заинтересован в Родриго

1747755994

вчера, 18:46

Лондонский «Челси» рассматривает возможность усиления атакующей линии за счёт трансфера вингера мадридского «Реала» .

Английский клуб проявляет серьёзный интерес к 24-летнему бразильцу и уже вышел на его представителей для оценки вероятности перехода.