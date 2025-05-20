«Челси» заинтересован в Родриго

Лондонский «Челси» рассматривает возможность усиления атакующей линии за счёт трансфера вингера мадридского «Реала» Родриго Силвы.
Английский клуб проявляет серьёзный интерес к 24-летнему бразильцу и уже вышел на его представителей для оценки вероятности перехода.
ни МанСити, ни Арсеналу, ни Челси он не нужен за такие деньги.
в Реале игрок ротации, ни в одном сезоне не продемонстрировал, что может быть главной ударной силой команды.
покупатель получит кота в мешке. допустим, Арсенал купит вместо центрфорварда еще одного вингера - Родриго, который забьет от силу 10 голов за сезон, то про чемпионство можно и не думать.
Перес конечно, хочет 100 млн.
но пиарит Родриго надо было широко, чтоб поднять ценник.
а Арсеналу или Челси такую сумму лучше потратить на цф.
ни МанСити, ни Арсеналу, ни Челси он не нужен за такие деньги.
в Реале игрок ротации, ни в одном сезоне не продемонстрировал, что может быть главной ударной силой команды.
покупатель получит кота в мешке. допустим, Арсенал купит вместо центрфорварда еще одного вингера - Родриго, который забьет от силу 10 голов за сезон, то про чемпионство можно и не думать.
Перес конечно, хочет 100 млн.
но пиарит Родриго надо было широко, чтоб поднять ценник.
а Арсеналу или Челси такую сумму лучше потратить на цф.
скорей всего, агент активно запустил утки с намеком.
скорей всего, агент активно запустил утки с намеком.