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«Челси» заинтересован в Родриго

вчера, 18:46

Лондонский «Челси» рассматривает возможность усиления атакующей линии за счёт трансфера вингера мадридского «Реала» Родриго Силвы.

Английский клуб проявляет серьёзный интерес к 24-летнему бразильцу и уже вышел на его представителей для оценки вероятности перехода.

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Все комментарии
s8z7994ey2mh
s8z7994ey2mh ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:05
Фернандеса😁
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:37
Временами хорош был, в этом сезоне не очень уже…опасный трансфер, может как Робиньо зачахнет в Англии совсем.
Romeo 777
Romeo 777 ответ w2n9vpv8grmh (раскрыть)
вчера в 21:35
Забирайте, Энцо…Мареску. Хороший обмен.
w2n9vpv8grmh
w2n9vpv8grmh
вчера в 20:45
обмен на Энцо
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 20:19
Родриго полезный и дисциплинированный игрок, очень надеюсь, что эти пересуды так и останутся на уровне слухов, и бразилец останется в Реале.
ни МанСити, ни Арсеналу, ни Челси он не нужен за такие деньги.
в Реале игрок ротации, ни в одном сезоне не продемонстрировал, что может быть главной ударной силой команды.
покупатель получит кота в мешке. допустим, Арсенал купит вместо центрфорварда еще одного вингера - Родриго, который забьет от силу 10 голов за сезон, то про чемпионство можно и не думать.
Перес конечно, хочет 100 млн.
но пиарит Родриго надо было широко, чтоб поднять ценник.
а Арсеналу или Челси такую сумму лучше потратить на цф.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:04
Родриго хороший футболист. но не уровня, чтоб платить 100 млн.
скорей всего, агент активно запустил утки с намеком.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:20
А нужен ли Челси самому игроку? Вот это вопрос
протон
протон
вчера в 19:05
Было бы здорово, но источник сомнительный, да и конкуренцию за него тяжеловато будет выдержать.
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:49
Дон Флорентино, заверните, пожалуйста, покупку уважаемым господам с Туманного Альбиона.
Гость
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