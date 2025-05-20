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Стала известна стоимость самого дешёвого билета на Суперфинал Кубка России

вчера, 18:59
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА01.06.2025 в 18:00 Не начался

Стартовала продажа билетов на Суперфинал Кубка России.

В главном поединке турнира сыграют «Ростов» и ЦСКА. Матч пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало поединка — в 18:00. Перед игрой пройдёт шоу-программа от РФС с концертными номерами, конкурсами и другими активностями для всех возрастов. Начнётся матчевая программа в 16:30.

Самый дешёвый билет стоит 600 рублей. За самый дорогой придётся заплатить 12 тысяч.

Для покупки и оформления билета необходимо наличие персонифицированной карты болельщика.

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Все комментарии
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 21:20
Обычно таких билетов бывают очень мало. Это делается для того, чтобы заинтересовать людей, типа от 600 до 12 тысяч, хотел купить за 600? Ой опоздал, их уже раскупили) По факту 99% билетов будут стоят 5-6 тысяч. Маркетинг.
drug01
drug01
вчера в 19:08
А я нашел только дешевый 4 тысячи за ворота???
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