Стала известна стоимость самого дешёвого билета на Суперфинал Кубка России

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вчера, 18:59

Стартовала продажа билетов на Суперфинал Кубка России.

В главном поединке турнира сыграют «Ростов» и ЦСКА . Матч пройдёт 1 июня в Москве на стадионе «Лужники». Начало поединка — в 18:00. Перед игрой пройдёт шоу-программа от РФС с концертными номерами, конкурсами и другими активностями для всех возрастов. Начнётся матчевая программа в 16:30.

Самый дешёвый билет стоит 600 рублей. За самый дорогой придётся заплатить 12 тысяч.

Для покупки и оформления билета необходимо наличие персонифицированной карты болельщика.