Игрок «Пэлас» объяснил, почему Холанд не бил пенальти в финале Кубка Англии

Защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос рассказал о разговоре с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, который состоялся во время финала Кубка Англии.
Лондонская команда открыла счёт на 16-й минуте усилиями Эберечи Эзе. На 36-й «горожане» получили возможность отыграться, заработав пенальти. Вопреки ожиданиям, к «точке» подошёл не норвежский форвард, а нападающий Омар Мармуш, который в итоге забить не смог. До конца игры счёт не изменился, и «орлы» стали победителями турнира.
Во время прямой трансляции в соцсети Муньос поделился своим диалогом с Холандом:
Я спросил его, почему он не бьёт пенальти, ведь он был лучшим бомбардиром команды. И он сказал мне, что его товарищ по команде тоже хорошо бьёт. Поэтому я сказал ему: «Если ты не пробьёшь, он промахнётся». И он промахнулся.