Игрок «Пэлас» объяснил, почему Холанд не бил пенальти в финале Кубка Англии

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вчера, 18:42

Защитник «Кристал Пэлас» рассказал о разговоре с нападающим «Манчестер Сити» , который состоялся во время финала Кубка Англии.

Лондонская команда открыла счёт на 16-й минуте усилиями Эберечи Эзе. На 36-й «горожане» получили возможность отыграться, заработав пенальти. Вопреки ожиданиям, к «точке» подошёл не норвежский форвард, а нападающий Омар Мармуш, который в итоге забить не смог. До конца игры счёт не изменился, и «орлы» стали победителями турнира.

Во время прямой трансляции в соцсети Муньос поделился своим диалогом с Холандом: