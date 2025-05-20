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Игрок «Пэлас» объяснил, почему Холанд не бил пенальти в финале Кубка Англии

вчера, 18:42
Кристал ПэласЛоготип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)1 : 0Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Защитник «Кристал Пэлас» Даниэль Муньос рассказал о разговоре с нападающим «Манчестер Сити» Эрлингом Холандом, который состоялся во время финала Кубка Англии.

Лондонская команда открыла счёт на 16-й минуте усилиями Эберечи Эзе. На 36-й «горожане» получили возможность отыграться, заработав пенальти. Вопреки ожиданиям, к «точке» подошёл не норвежский форвард, а нападающий Омар Мармуш, который в итоге забить не смог. До конца игры счёт не изменился, и «орлы» стали победителями турнира.

Во время прямой трансляции в соцсети Муньос поделился своим диалогом с Холандом:

Я спросил его, почему он не бьёт пенальти, ведь он был лучшим бомбардиром команды. И он сказал мне, что его товарищ по команде тоже хорошо бьёт. Поэтому я сказал ему: «Если ты не пробьёшь, он промахнётся». И он промахнулся.

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4bt8pytr9c63
вчера в 18:46
Вообщем то сглазил,вот и промахнулся
Гость
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