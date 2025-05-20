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Московское «Динамо» интересуется защитником «Ростова» Ваханией

вчера, 19:59

«Динамо» ведёт переговоры по трансферу защитника «Ростова» Ильи Вахании.

24-летний футболист находится шорт-листе московского клуба на усиление линии защиты грядущим летом.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:16
То, что Динамо интересуется-уже хорошо!))))
баск
баск
вчера в 22:04
Не интересуется Динамо Ваханией, так же, как и Голенковым.
Реальный интерес есть к Осипенко, так как уходит Бальбуэна и команде жизненно необходим опытный ЦЗ, в идеале адаптированный к РПЛ.
Осипенко под эти требования вполне подходит.

Насчёт остальных интерес Динамо- миф.
Если говорить о других игроках Ростова- ну раз уж на дворе намечается ростовская распродажа- то может возникнуть предварительный интерес
к Мохебби, но это только при определённых условиях, пока об этом очень рано.
Capral
Capral ответ Датак (раскрыть)
вчера в 21:26
Вы совершенно правы- именно под Карпина! Многие, просто не понимают, нацеливаясь на отдельных, неплохих защитников Ростова, что дело не в конкретных точечных покупках ростовчан, а в сбалансированной системе игры карпинского Ростова. Именно, системный баланс Ростова при Карпине, отсутствие игрового перекоса- явного или не очень, стратегически правильная тактика Карпина, позволяла ростовчанам бороться с лидерами российского футбола. Сейчас, Ростов доигрывает не на багаже Карпина, а по системе Карпина- на его игровой моделе. Поэтому, совсем еще неизвестно, как, отдельные защитники ростовчан сыграют в разных клубах, после ухода из Ростова...
Датак
Датак
вчера в 20:31
если да,то однозначно под Карпина.
а вообще,неплохо было бы и ЦСКА урвать ваханию и щетинина
Аксинья
Аксинья
вчера в 20:28
Берите сразу Ваханию, Осипенко и Голенкова - за покупку оптом будет скидка 30% и Байрамян в довесок))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 20:25
Благо сейчас хоть за игроков деньги получат, а не шиш с маслом, Ростов перезагружался не раз, смотря кто у руля будет и Врио Губернатора рискует потерять кресло такими действиями, фанаты будут недовольные и к ним примкнут обычные, как их кличут Кузьмичи, а оно нужно не дожить до выборов пиля сук на котором сидишь и ведь не нагого не спихнёшь всех пешек подбирал
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:19
После Кубка весь "Ростов" пойдет с молотка.
Очень печально.
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 20:18, ред.
Илья Вахания родился 14 января 2001 года в Санкт-Петербурге. Имеет грузинские корни по линии отца Сосо Вахании. Воспитанник Академии ФК «Зенит» Санкт-Петербург. Зенитовец в Динамо -это путь Широкова
Capral
Capral
вчера в 20:10, ред.
А чё так дёшево стоит?
Ну, Глебова уже взяли, а голы в ворота ростовщиков, прилетают, как раз из зоны ответственности Глебова, что, особенно было заметно в кубковой игре со Спартаком...
Не поможет он ростовщикам, как не помогут и все остальные...
А вот Ростов жаль. Симпатичная была команда, боевая. Похоже, растащат команду на ласкуты.
Гость
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