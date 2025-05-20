Московское «Динамо» интересуется защитником «Ростова» Ваханией

«Динамо» ведёт переговоры по трансферу защитника «Ростова» Ильи Вахании.
24-летний футболист находится шорт-листе московского клуба на усиление линии защиты грядущим летом.
«Динамо» ведёт переговоры по трансферу защитника «Ростова» Ильи Вахании.
24-летний футболист находится шорт-листе московского клуба на усиление линии защиты грядущим летом.
Ну, Глебова уже взяли, а голы в ворота ростовщиков, прилетают, как раз из зоны ответственности Глебова, что, особенно было заметно в кубковой игре со Спартаком...
Не поможет он ростовщикам, как не помогут и все остальные...
А вот Ростов жаль. Симпатичная была команда, боевая. Похоже, растащат команду на ласкуты.
Ну, Глебова уже взяли, а голы в ворота ростовщиков, прилетают, как раз из зоны ответственности Глебова, что, особенно было заметно в кубковой игре со Спартаком...
Не поможет он ростовщикам, как не помогут и все остальные...
А вот Ростов жаль. Симпатичная была команда, боевая. Похоже, растащат команду на ласкуты.