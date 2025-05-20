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Постекоглу ответил журналисту, который обозвал его клоуном

вчера, 20:15
ТоттенхэмЛоготип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед22:00 Не начался

Наставник «Тоттенхэма» Анге Постекоглу отреагировал на вопрос журналиста London Evening Standard Дэн Килпатрика, который заявил в , что тренер «балансирует между героем и клоуном» перед финалом Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»:

Это зависит от вашего взгляда на вещи, но я скажу вам одно: независимо от завтрашнего [результата] я не клоун и никогда им не буду. Вы меня действительно разочаровали, когда использовали такую ​​терминологию, чтобы описать человека, который на протяжении 26 лет без каких-либо услуг и одолжений от кого-либо проложил себе путь к тому, чтобы вывести клуб в финал европейского турнира.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 21:26
Такие журналюги только позорят это ремесло и реально хороших журналистов , которые любят свое дело! А хамить и задавать дурные вопросы много ума не надо! На самом деле клоун это журналист((
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:01
на самом деле то, что Тоттенхэм в финале - уже классно.
когда такое было последний раз? по моему, при Почеттино финал ЛЧ.
а если ТТХ выиграет финал ЛЕ , будет круто)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:54
"Я не клоун и никогда им не буду." - Значит Анге - герой ! )))
112910415
112910415
вчера в 20:30
Редкостно корректен!
Гость
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