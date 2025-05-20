Постекоглу ответил журналисту, который обозвал его клоуном

Наставник «Тоттенхэма» отреагировал на вопрос журналиста London Evening Standard Дэн Килпатрика, который заявил в , что тренер «балансирует между героем и клоуном» перед финалом Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед»:

Это зависит от вашего взгляда на вещи, но я скажу вам одно: независимо от завтрашнего [результата] я не клоун и никогда им не буду. Вы меня действительно разочаровали, когда использовали такую ​​терминологию, чтобы описать человека, который на протяжении 26 лет без каких-либо услуг и одолжений от кого-либо проложил себе путь к тому, чтобы вывести клуб в финал европейского турнира.