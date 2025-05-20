«Химки» могут получить финансовые гарантии от государственной компании

Футбольный клуб «Химки» может получить финансовые гарантии от компании «Автодор» на следующий сезон.
Одним из ключевых условий предоставления поддержки является погашение текущих долгов, необходимых для получения лицензии на участие в чемпионате.
Шансы на выполнение этого условия заметно выросли в последние дни.
Команда неуступчивая, играющая.
Иногда.
В последнее время у них были очень хорошие вратари: Лантратов уже перешёл в Динамо, надеюсь, что и Кокарев, просто блестяще проведший этот сезон, кому-то из российских "грандов" приглянётся.
Хотелось бы, чтобы остались в РПЛ.
Только, вот, Садыгова срочно нужно задвинуть и отодвинуть от клуба.
Команда неуступчивая, играющая.
Иногда.
В последнее время у них были очень хорошие вратари: Лантратов уже перешёл в Динамо, надеюсь, что и Кокарев, просто блестяще проведший этот сезон, кому-то из российских "грандов" приглянётся.
Хотелось бы, чтобы остались в РПЛ.
Только, вот, Садыгова срочно нужно задвинуть и отодвинуть от клуба.