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«Химки» могут получить финансовые гарантии от государственной компании

вчера, 20:46

Футбольный клуб «Химки» может получить финансовые гарантии от компании «Автодор» на следующий сезон.

Одним из ключевых условий предоставления поддержки является погашение текущих долгов, необходимых для получения лицензии на участие в чемпионате.

Шансы на выполнение этого условия заметно выросли в последние дни.

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альсато
альсато
сегодня в 09:18
Нууу..значит, кто то в стране и в следующем сезоне будет передвигаться по ямам и ухабам....
derrik2000
derrik2000 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 22:59, ред.
И не только для Химок.
Команда неуступчивая, играющая.
Иногда.
В последнее время у них были очень хорошие вратари: Лантратов уже перешёл в Динамо, надеюсь, что и Кокарев, просто блестяще проведший этот сезон, кому-то из российских "грандов" приглянётся.
Хотелось бы, чтобы остались в РПЛ.
Только, вот, Садыгова срочно нужно задвинуть и отодвинуть от клуба.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 21:49, ред.
Вопрос в другом: как погасить имеющиеся на сегодняшний день долги. Сколько там набежало, по - моему, несколько сот миллионов. Кто захочет вкладывать такую сумму в неликвид, каковым являются "Химки" ? Да ещё в наше непростое время. Сегодня утром сюжет по ТВ: директор магазина ходит по пустым торговым залам, в которых НИ ОДНОГО покупателя, и говорит, что придётся закрываться по финансовым причинам. И так везде. А тут какой - то никому не нужный клуб.
drug01
drug01
вчера в 20:53
Для Химок это будет очень хорошо!
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