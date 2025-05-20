«Химки» могут получить финансовые гарантии от государственной компании

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вчера, 20:46

Футбольный клуб «Химки» может получить финансовые гарантии от компании «Автодор» на следующий сезон.

Одним из ключевых условий предоставления поддержки является погашение текущих долгов, необходимых для получения лицензии на участие в чемпионате.

Шансы на выполнение этого условия заметно выросли в последние дни.