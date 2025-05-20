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Назван лучший вратарь Кубка России сезона 2024/25

вчера, 16:19

Пресс-служба Кубка России объявила, что лучшим вратарём турнира стал Рустам Ятимов из «Ростова».

Он набрал 68% голосов болельщиков. В нынешнем сезоне Кубка России голкипер провёл 7 матчей, в которых пропустил 8 голов, а в двух играх отстоял на ноль.

Назван лучший вратарь Кубка России сезона 2024/25

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 09:51
Курочка еще в гнезде-а кой кто уже яйца подсчитывает)))))...ВСЕ-ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЧЕМПИОНАТА!...в данном случаи после финала КУБКА!
Vilar
Vilar
вчера в 23:07
Он лучший, потому что Ростов вышел в Суперфинал? А если в Суперфинале он пропустит 3 гола и 2 в "домик", всё-равно лучший? Может быть, надо дождаться окончания розыгрыша Кубка? Какая-то пресс-служба у Кубка чудаковатая.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:57
В нынешнем сезоне Кубка России голкипер провёл 7 матчей, в которых пропустил 8 голов, а в двух играх отстоял на ноль
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1407415/yatimov-rustam-rostov 20.05.2025
Странная статистика. Тороп провел тоже 8 игр из них 6 отстоял на ноль. И пропустил только 2 гола. Или 8 пропустить за те же 7 матчей как таджик - это лучше чем 2? Непонятно мне.
Аксинья
Аксинья
вчера в 17:17
У Ятимова нет эффектных и красивых сейвов и выходов, но все мячи летящие в створ летят именно в него. А это значит что вратарь умеет занимать правильную позицию в воротах, что тоже немаловажно. Считаю что вполне достоин неброской но надежной игрой.))
lotsman
lotsman
вчера в 16:30
Ему ещё предстоит отстоять на ноль в противостоянии с Армейцами. Вот тогда он будет действительно лучший.)
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