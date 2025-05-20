Назван лучший вратарь Кубка России сезона 2024/25

Пресс-служба Кубка России объявила, что лучшим вратарём турнира стал Рустам Ятимов из «Ростова».
Он набрал 68% голосов болельщиков. В нынешнем сезоне Кубка России голкипер провёл 7 матчей, в которых пропустил 8 голов, а в двух играх отстоял на ноль.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1407415/yatimov-rustam-rostov 20.05.2025
Странная статистика. Тороп провел тоже 8 игр из них 6 отстоял на ноль. И пропустил только 2 гола. Или 8 пропустить за те же 7 матчей как таджик - это лучше чем 2? Непонятно мне.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1407415/yatimov-rustam-rostov 20.05.2025
Странная статистика. Тороп провел тоже 8 игр из них 6 отстоял на ноль. И пропустил только 2 гола. Или 8 пропустить за те же 7 матчей как таджик - это лучше чем 2? Непонятно мне.