Назван лучший вратарь Кубка России сезона 2024/25

1747747156

вчера, 16:19

Пресс-служба Кубка России объявила, что лучшим вратарём турнира стал из «Ростова».

Он набрал 68% голосов болельщиков. В нынешнем сезоне Кубка России голкипер провёл 7 матчей, в которых пропустил 8 голов, а в двух играх отстоял на ноль.