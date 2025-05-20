«Реал» устроит прощание с Анчелотти после матча с «Реалом Сосьедад»

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вчера, 17:57

«Реал» готовится провести торжественную церемонию в честь главного тренера , который покинет клуб по окончании сезона, чтобы возглавить сборную Бразилии.

Прощание с итальянским наставником запланировано после игры 38-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад», которая состоится 24 мая. Клуб намерен показать болельщикам все 15 трофеев, завоёванных при Анчелотти.

Фанатское объединение Grada Fans также готовит «душевное и эмоциональное прощание» с тренером, который оставил значимый след в истории «Реала».