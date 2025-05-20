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«Реал» устроит прощание с Анчелотти после матча с «Реалом Сосьедад»

вчера, 17:57
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)Реал Сосьедад24.05.2025 в 17:15 Не начался

«Реал» готовится провести торжественную церемонию в честь главного тренера Карло Анчелотти, который покинет клуб по окончании сезона, чтобы возглавить сборную Бразилии.

Прощание с итальянским наставником запланировано после игры 38-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад», которая состоится 24 мая. Клуб намерен показать болельщикам все 15 трофеев, завоёванных при Анчелотти.

Фанатское объединение Grada Fans также готовит «душевное и эмоциональное прощание» с тренером, который оставил значимый след в истории «Реала».

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Все комментарии
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 20:24
Достойно!!!
Incredulous
Incredulous
вчера в 18:43
При всех неудачах и провалах в этом сезоне, папа Карло как никто другой заслуживает прежде всего огромного уважения. А проводить легендарного тренера Реала нужно более чем достойно. Более десяти лет длилась эпоха Анчелотти в Реале, включая период тренерства Зидана, так как француз - это воспитанник Анчелотти, и исповедовал именно его философию, его тактики и схемы. И это эпоха побед, титулов, трофеев и рекордов, эпоха величия Реала!

И в сердцах болельщиков Реала имя Карло Анчелотти будет всегда ассоциироваться только с положительными эмоциями, и вызывать только уважение и благодарность!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:38
И это будет красиво. Так и должно быть. Анчелотти принес много трофей. И не всегда все побеждают.
Capral
Capral
вчера в 18:08
Заслужил, однозначно!!!!!!!
Думаю, ещё неоднократно будут вспоминать Карло Великого в Реале...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 18:02
Перес: - Дорогой Карло, жаль, конечно, что ты от нас улетаешь в Бразилию.

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