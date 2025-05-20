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В «Барселоне» высказались о возможном трансфере Холанда

вчера, 12:31

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил возможность подписания нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

В жизни нет ничего невозможного. Хотя сейчас мы об этом не думаем, он только что продлил контракт с «Сити».

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Все комментарии
Amiralla
Amiralla
вчера в 21:32
Я рад. Он нам не нужен.
Сенатов Юрий 1
Сенатов Юрий 1
вчера в 20:48, ред.
О чём может быть разговор, если он только что продлил контракт с "МС" ? Это всё равно что обсуждать, есть ли жизнь на Марсе или её там нет.
Agamaga005
Agamaga005 ответ амурец (раскрыть)
вчера в 18:33
Очень даже заслужил ЗМ. Мы видим как МС не может нормально играть без такого игрока.
амурец
амурец
вчера в 17:14
А Холланду это надо? Пусть бнрут Родрю им не привыкать к липовым золотомячистаи
Karkaz
Karkaz ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 16:24, ред.
А еще лучше живчик и с умением играть на втором этаже. Как пример Исак. А есть еще качественный вариант Сёрлот из Атлетико, который в Испании себя давно уже зарекомендовал. Даже может будет лучше того же Холланда и намного дешевле.
lk_483777
lk_483777
вчера в 14:58
Зачем им такое бревно? В этом сезоне он показал свои "навыки" - их нет.
Пусть останется в мс.

П.С. Когда контракт закончится, ему уже будет за 30...
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 13:39, ред.
Барсе нужен Родри, а не Холанд. Испанец бы связал атаку с защитой. Заодно и молодёжь перед воротами себя поувереннее чувствовала бы. Барселоне не хватает именно такого игрока.

А норвежец зачем? Чтобы стоял перед воротами соперников и крутил головой в разные стороны, смотря как его партнёры по команде разыгрывают комбинации? Каталонцам нужен такой как Вилья или Суарес на острие. Живчик. Чтобы сам участвовал в комбинациях, когда нужно опускался пониже, когда нужно уходил на фланг. А Холанд, это "-1" к стартововому составу.
shlomo
shlomo
вчера в 13:32
Думаю что Холланд очень подошел бы Барсе в качестве центрнапа и однозначно был бы намного эффективнее чем Левандовски (при всем уважении к нему) ,но почти на 100% уверен что , МС по любому его никуда не отпустит ("почти"-потому что ,как говорят иногда и невозможное становится возможным)...да и контракт до 2034 года переподписали не просто так, значит повысили отступные. Это скорее как заградительная мера, мол хотите выкупить - будьте добры 300-500 лямов на стол и забирайте.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:23
Самим ещё пригодится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:32
В 34 году возьмут может как свободного агента))
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