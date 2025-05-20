В «Барселоне» высказались о возможном трансфере Холанда

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил возможность подписания нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
В жизни нет ничего невозможного. Хотя сейчас мы об этом не думаем, он только что продлил контракт с «Сити».
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта оценил возможность подписания нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
В жизни нет ничего невозможного. Хотя сейчас мы об этом не думаем, он только что продлил контракт с «Сити».
А норвежец зачем? Чтобы стоял перед воротами соперников и крутил головой в разные стороны, смотря как его партнёры по команде разыгрывают комбинации? Каталонцам нужен такой как Вилья или Суарес на острие. Живчик. Чтобы сам участвовал в комбинациях, когда нужно опускался пониже, когда нужно уходил на фланг. А Холанд, это "-1" к стартововому составу.
А норвежец зачем? Чтобы стоял перед воротами соперников и крутил головой в разные стороны, смотря как его партнёры по команде разыгрывают комбинации? Каталонцам нужен такой как Вилья или Суарес на острие. Живчик. Чтобы сам участвовал в комбинациях, когда нужно опускался пониже, когда нужно уходил на фланг. А Холанд, это "-1" к стартововому составу.