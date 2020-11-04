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Барселона - Динамо
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РБ Лейпциг - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Лацио

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 1:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим) Лацио
Зенит
Лацио
1 : 1
завершен
вчера, 20:55
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Лига чемпионов 2020/2021, 3 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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    Голы
    Ерохин Александр
    ассистент Дзюба Артём     		1:0 32’
    82’ 1:1 Кайседо Фелипе
    ассистент Ачерби Франческо
    Наказания
    5’ Акпа Акпро Жан-Даниэль
    Кузяев Далер 7’
    55’ Тренеру Индзаги Симоне
    59’ Милинкович-Савич Сергей
    78’ Кайседо Фелипе
    Барриос Вильмар 78’
    Ловрен Деян 85’
    85’ Рейна Пепе
    Круговой Данил 86’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    52’ Катальди Данило Пароло Марко
    59’ Кайседо Фелипе Мурики Ведат
    59’ Перейра Андреас Фарес Мохаммед
    Мостовой Андрей Ерохин Александр 61’
    Круговой Данил Жирков Юрий 78’
    85’ Фелипе Луис Корреа Хоакин
    Сутормин Алексей Оздоев Магомед 90+1’
    Вендел Кузяев Далер 90+1’
    Статистика
    		 7 Удары по воротам 15
    		2 Удары в створ 3
    		16 Фолы 9
    		3 Угловые 3
    		4 Офсайды 0
    		46% Владение мячом 54%
    		2 Cэйвы 1
    		4 Предупреждения 4
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    Все комментарии
    Shulma Alexander
    Shulma Alexander
    сегодня в 14:16, ред.
    Это подобие игры,и когда я слышу от Черданцева на 65 мин.,что Дзюба выдохся,ходя пешком почти весь матч,то стоит видимо г-ну Семаку задуматься об его пребывании в основе.Для всех наших команд оказались группы не смерти,а позора,никакого подобия европейского футбола.Еще до первых матчей ЛЧ и ЛЕ давал прогноз,что наши команды не выйдут из своих групп и наберут по 2-3 очка так оно и делается.Еще удивляет,когда наши комментаторы говорят,что поражение или ничья это нормально,так вроде первыми всегда были те,кто побеждает.А господам комментаторам надо вести футбольный репортаж,а не разводить бодягу на 15 минут об автобиографии Индзаги,учитесь у итальянцев...
    Dirty_Harry
    Dirty_Harry
    сегодня в 12:50
    Локомотив играл в футбол, а Зенит в балет, весь матч только и красиво падали, вот и допадались. Насколько Лацио хотел проиграть, настолько Зенит хотел выиграть, результат закономерен. Это была по сути последняя возможность Зенита заработать очки
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 12:22
    Да уж..Зенит такое чувство купил барахло Вендела лишь бы всем показать как круто он усилился в ЛЧ. Дзюба уже не быстрее дедушки который в булочную ковыляет-неужели никто не понимает в Питере что он уже тупо ослабляет команду. Физуха в конце ноль. Ну и Рак с Ловреном так себе приобретения к ЛЧ. Иванович на 2 головы сильнее был. В Риме насыпят вам уже по взрослому. Готовится надо к Лиге чемпионов капитально и физуху поднимать а не скупать первого попавшегося 8 за 20 миллионов и ролики с голубыми парусами выпускать. Нахлобучите Лацио в Риме-все простим.
    viv
    viv
    сегодня в 12:05
    Когда Зенит устанет позориться?
    iri13
    iri13
    сегодня в 11:02
    .ну не проиграли, и ладно..у меня на ЛЧ изначально надежд не было, учитывая игры без предсезонки, тотальные разъезды по сборным, предсказуемые травмы, и моральное опустошение..вот за игру с быками тревожно, хотя и у них все совсем не айс..
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 10:57
    Очередной успех Газпрома!)))
    Ruslan7797
    Ruslan7797
    сегодня в 10:34
    Что вы тут удивляетесь, вы верили что Зеня сегодня выиграет? Давайте на чистоту,все мы знали и боялись игры Зенитав ЛЧ,почему спокойно реагируем в комментах Локо или Краснодара и тем более коней? Потому что они играют ,стараются а Зенит таким опытом и деньгами для ЛЧ нефига позитива не лает,еще там Радимовы и Боярские надеются,на что спрашивается надеетесь? Даже старый Луческу ставит игру а Семак есть Семак,может он хороший человек но как тренер для ЛЧ слабоват
    PiterGrad
    PiterGrad
    сегодня в 10:11
    Вот ГазПром все сделал для Семака,даже тесты липовые подсунул топигрокам Лацио,чтоб они ни приехали...но Семак даже так не смог обыграть резерв...За что вы так его держите??? На кой он нам нужен.... уберите уже эту трусливую игру ,бесит. я на стадик больше не нагой...
    viv
    viv
    сегодня в 09:41
    Похоже, что именно сегодня Зенит простился с плей-офф ЛЧ.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 09:17
    Этот матч Зенит должен был выигрывать и вообще доводить до победы! Но, проблема в том, что этого мы хотим. А они нам ничего, по большому счету, не должны...Не обыграть полуосновной состав Лацио, который наверняка был мысленно уже в матче против Ювентуса, это если не позор, то очень неприятно! Зенит вообще пока разочаровывает в этой ЛЧ....
    Red blu
    Red blu
    сегодня в 09:12
    Упустил Семак шанс обыграть хотя бы ослабленный Лацио.
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех
    сегодня в 09:08
    зенит в аккурат к полуфиналу на пик выйдет ахаха
    sir_Alex
    sir_Alex
    сегодня в 09:05
    Хороший результат для хозяев.
    зигзаг
    зигзаг ответ barca200885 (раскрыть)
    сегодня в 08:37, ред.
    Игроки Боруссии и Брюгге и того не получают, но играют то лучше и техничнее! А так, да, лишь потолок зарплат деревянным из рфпл добавит стимула и подстегнет
    barca200885
    barca200885 ответ зигзаг (раскрыть)
    сегодня в 07:56
    Т.е., за 2 млн. евро в год, футболисты типа не рубятся, а за 300 т.р. в месяц начнут!? С чего это вдруг?
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    сегодня в 07:42
    Можно сказать, что Лацио осекся на Зените, не добрал 2 очка.
    fczpkossidspb
    fczpkossidspb
    сегодня в 07:35
    Обиднее обо76ся только Краснодар! А все скажут,что героически играл!!
    CАRLOS
    CАRLOS
    сегодня в 07:16
    В конце дерево думало что и тут можно из офсайда забивать.
    abrek123
    abrek123
    сегодня в 06:55
    Позор дубль не смогли победить без 5 основных игроков атаки Лиона на своем поле,11 матчей в евро кубках наших клубов и 0 побед...Вот это Газпром постарался за последние пару лет, со своим админ ресурсом и зарплатами по 3,4 лямма евро где можно ходить пешком и ничего не делать..Вон Миранчук самый дорогой почти игрок в клубе получает 1.5 лямма всего в Аталанте...
    Ismet FCSM
    Ismet FCSM
    сегодня в 05:41
    дсюба ты👎
    marse
    marse
    сегодня в 04:20
    Ладно хоть есть кому указать Зениту на пердив
    Дрючик 76
    Дрючик 76 ответ star1970 (раскрыть)
    сегодня в 03:48
    Ты сам то веришь в то,что написал?)))
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    сегодня в 03:44, ред.
    Да это и ежу понятно было что упустил!!!
    Oplot
    Oplot ответ зигзаг (раскрыть)
    сегодня в 03:02
    Ды там они и по миллиону в день зарабатывают это вообще какие то сумасшедшие деньги,и главное за что?играть то не умеют
    амурец
    амурец
    сегодня в 02:40
    а ведь могли и выиграть, но..., ну во всяком случае Зенит смотрелся получше чем в прошлых матчах, в дальнейшем удачи
    gentlewolf
    gentlewolf ответ star1970 (раскрыть)
    сегодня в 02:28, ред.
    Ты кого сравнил то? Азмушку с Иммобиле, обладателем Золотой Бутсы?
    Малколма нулевейшего с крутейшим Луисом Альберто?
    Да бомжам свезло нереально с раскладами.
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 02:04
    Потолок зарплат вводить необходимо!!!
    300 к в месяц зп. За каждый гол- бонус 100к. За хорошие результаты и показатели премии и ид. Вот тогда рубится будут!

    А так, им пофиг, выиграли или проиграли одна и таже зп по 3, 4 млн в месяц. Зажрались. Поэтому против этого антифутбола рфпл все болеют и радуются их поражениям
    Эмиль Абдуллаев
    Эмиль Абдуллаев ответ NYJ (раскрыть)
    сегодня в 01:12
    Тренер плохой... с таким подбором игроков ничью налегке должны добывать, тем более в такой группе
    Красно Синий воин
    Красно Синий воин
    сегодня в 01:03, ред.
      Спагетти
      Спагетти ответ Hypnoz (раскрыть)
      сегодня в 00:53
      Думал что это РПЛ;)))
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