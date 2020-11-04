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1 : 1
завершен
вчера, 20:55
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: «Матч ТВ»
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Ерохин Александр
ассистент Дзюба Артём
|1:0
|32’
|82’
|1:1
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Кайседо Фелипе
ассистент Ачерби Франческо
|5’
|Акпа Акпро Жан-Даниэль
|Кузяев Далер
|7’
|55’
|Тренеру Индзаги Симоне
|59’
|Милинкович-Савич Сергей
|78’
|Кайседо Фелипе
|Барриос Вильмар
|78’
|Ловрен Деян
|85’
|85’
|Рейна Пепе
|Круговой Данил
|86’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|52’
|Катальди Данило
|Пароло Марко
|59’
|Кайседо Фелипе
|Мурики Ведат
|59’
|Перейра Андреас
|Фарес Мохаммед
|Мостовой Андрей
|Ерохин Александр
|61’
|Круговой Данил
|Жирков Юрий
|78’
|85’
|Фелипе Луис
|Корреа Хоакин
|Сутормин Алексей
|Оздоев Магомед
|90+1’
|Вендел
|Кузяев Далер
|90+1’
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|7
|Удары по воротам
|15
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|2
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|9
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|3
|Угловые
|3
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|4
|Офсайды
|0
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|2
|Cэйвы
|1
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|4
|Предупреждения
|4
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Малколма нулевейшего с крутейшим Луисом Альберто?
Да бомжам свезло нереально с раскладами.
Малколма нулевейшего с крутейшим Луисом Альберто?
Да бомжам свезло нереально с раскладами.
300 к в месяц зп. За каждый гол- бонус 100к. За хорошие результаты и показатели премии и ид. Вот тогда рубится будут!
А так, им пофиг, выиграли или проиграли одна и таже зп по 3, 4 млн в месяц. Зажрались. Поэтому против этого антифутбола рфпл все болеют и радуются их поражениям
300 к в месяц зп. За каждый гол- бонус 100к. За хорошие результаты и показатели премии и ид. Вот тогда рубится будут!
А так, им пофиг, выиграли или проиграли одна и таже зп по 3, 4 млн в месяц. Зажрались. Поэтому против этого антифутбола рфпл все болеют и радуются их поражениям