|Ференцварош
|0:3
|Барселона
|
0 : 3
завершен
02 декабря 2020, 23:00
среда
|14’
|0:1
|
Гризманн Антуан
ассистент Альба Жорди
|20’
|0:2
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Брейтуэйт Мартин
ассистент Дембеле Усман
|28’
|0:3(П)
|Дембеле Усман
|Шигер Давид
|27’
|30’
|Бускетс Серхио
|53’
|Гризманн Антуан
|70’
|Тринкан Франсишку
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Фирпо Эктор
|Альба Жорди
|46’
|Де Йонг Френки
|Бускетс Серхио
|Ловренчич Герго
|Хейстер Марсель
|64’
|Лаидуни Айса
|Шигер Давид
|64’
|65’
|Аленья Карлес
|Ленгле Клеман
|65’
|Пуч Рикард
|Гризманн Антуан
|Батурина Роко
|Узуни Мирто
|71’
|Мак Роберт
|Нгуен Токмак Чол
|71’
|80’
|Конрад
|Брейтуэйт Мартин
|Харатин Игорь
|Сомалия
|81’
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|10
|Удары по воротам
|19
|
|
|2
|Удары в створ
|5
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|10
|Фолы
|14
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|5
|Угловые
|0
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|4
|Офсайды
|3
|
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|37%
|Владение мячом
|63%
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|2
|Cэйвы
|2
|
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|1
|Предупреждения
|3
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Ну и техника у него имеется. Причем раньше при Сетьене он чаще шёл в обводку и вполне успешно)
Ну и техника у него имеется. Причем раньше при Сетьене он чаще шёл в обводку и вполне успешно)
Я вот не понимаю, зачем держать его, если без него даже Бредвейты раскрываются в команде, Гризманн забивает, вся молодежка и резерв разрывают соперников.
Ну посмотрите на результаты без Месси, одни разгромные победы и 0 поражений!
Сейчас самое время спихнуть этого пенальтиста в Сити, разгрузить бюджет и строить новую команду, которая уже без Месси показывает результат.
Я вот не понимаю, зачем держать его, если без него даже Бредвейты раскрываются в команде, Гризманн забивает, вся молодежка и резерв разрывают соперников.
Ну посмотрите на результаты без Месси, одни разгромные победы и 0 поражений!
Сейчас самое время спихнуть этого пенальтиста в Сити, разгрузить бюджет и строить новую команду, которая уже без Месси показывает результат.
В лч все в порядке.
Теперь осталось наладить дела в чемпионате)
Болельщиков Барсы с победой!
Брейт монстр)) так держать!
В лч все в порядке.
Теперь осталось наладить дела в чемпионате)
Болельщиков Барсы с победой!
Брейт монстр)) так держать!
Зачем тратить много сил? И так график перегружен, а состав небольшой. Много травм..
В первую очередь нужно поправить дела в чемпионате)
Зачем тратить много сил? И так график перегружен, а состав небольшой. Много травм..
В первую очередь нужно поправить дела в чемпионате)
Молодцы. Продолжайте в том же духе
Молодцы. Продолжайте в том же духе