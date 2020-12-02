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Ференцварош - Барселона
Краснодар - Ренн
Истанбул Башакшехир - РБ Лейпциг
Севилья - Челси
Боруссия - Лацио
Брюгге - Зенит
Ювентус - Динамо
Манчестер Юнайтед - Пари Сен-Жермен

Текстовая онлайн трансляция матча Ференцварош против Барселона

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Лига ставок 9.40 5.80 1.35
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    27' Шигер Давид (18)
     
    2
    64' Хейстер Марсель (26) уходит с поля, Ловренчич Герго (8) вышел на поле
    64' Шигер Давид (18) уходит с поля, Лаидуни Айса (93) вышел на поле
     
    2
    71' Узуни Мирто (77) уходит с поля, Батурина Роко (22) вышел на поле
    71' Нгуен Токмак Чол (10) уходит с поля, Мак Роберт (20) вышел на поле
     
    81' Сомалия (7) уходит с поля, Харатин Игорь (14) вышел на поле
     
    14' (0:1) Гризманн Антуан (7) (Альба Жорди (18))
     
    20' (0:2) Брейтуэйт Мартин (9) (Дембеле Усман (11))
     
    28' (0:3) Дембеле Усман (11)
     
    30' Бускетс Серхио (5)
     
    2
    46' Бускетс Серхио (5) уходит с поля, Де Йонг Френки (21) вышел на поле
    46' Альба Жорди (18) уходит с поля, Фирпо Эктор (24) вышел на поле
     
    53' Гризманн Антуан (7)
     
    2
    65' Ленгле Клеман (15) уходит с поля, Аленья Карлес (6) вышел на поле
    65' Гризманн Антуан (7) уходит с поля, Пуч Рикард (12) вышел на поле
     
    70' Тринкан Франсишку (17)
     
    80' Брейтуэйт Мартин (9) уходит с поля, Конрад (29) вышел на поле
    Голы
    14’ 0:1 Гризманн Антуан
    ассистент Альба Жорди
    20’ 0:2 Брейтуэйт Мартин
    ассистент Дембеле Усман
    28’ 0:3(П) Дембеле Усман
    Наказания
    Шигер Давид 27’
    30’ Бускетс Серхио
    53’ Гризманн Антуан
    70’ Тринкан Франсишку
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Фирпо Эктор Альба Жорди
    46’ Де Йонг Френки Бускетс Серхио
    Ловренчич Герго Хейстер Марсель 64’
    Лаидуни Айса Шигер Давид 64’
    65’ Аленья Карлес Ленгле Клеман
    65’ Пуч Рикард Гризманн Антуан
    Батурина Роко Узуни Мирто 71’
    Мак Роберт Нгуен Токмак Чол 71’
    80’ Конрад Брейтуэйт Мартин
    Харатин Игорь Сомалия 81’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 19
    		2 Удары в створ 5
    		10 Фолы 14
    		5 Угловые 0
    		4 Офсайды 3
    		37% Владение мячом 63%
    		2 Cэйвы 2
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    амурец
    амурец ответ Funny_Smailik (раскрыть)
    03 декабря в 09:36
    может и надо было его отпустить и кстати Барса бы и бабла не хило бы заработала, да и без него Барселона ка то пораскрепащённей играет
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответ амурец (раскрыть)
    03 декабря в 07:52
    А он и не хотел оставаться. Его Бартомеу заставил остаться. Лео легко уступит место молодым если ему дадут понять. Как ни крути он живая легенда клуба, с ним связана целая эпоха. Примерно как Рауль для Реала. Оба уважаемые. Барса думаю достойно с ним попрощается. ☺️
    Legend 6
    Legend 6 ответ Cympak-05 (раскрыть)
    03 декабря в 07:52
    После его трансфера, было интервью, не помню с кем, по-моему с Пике. Так вот задали вопрос, кто самый быстрый игрок Барсы, ответ был Брейтуэйт)
    Ну и техника у него имеется. Причем раньше при Сетьене он чаще шёл в обводку и вполне успешно)
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    03 декабря в 07:47
    Всех кулес с победой! Игра выглядит многообещающей. Могли больше забить. Visca el Barca! ☺️
    Cympak-05
    Cympak-05 ответ Legend 6 (раскрыть)
    03 декабря в 07:47
    Разыграется, что на самом деле станет Легендой. А все смеялись вначале 😅
    League1
    League1
    03 декабря в 07:24
    Давно уже все знают, что без гномяры барса всегда играет лучше. И гномоглоры всегда говорят в его оправдание что-то несуразное.
    Agamaga
    Agamaga ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
    03 декабря в 06:39
    Только на победу играть! Нарцисс должен быть унижен на поле.
    112910415
    112910415
    03 декабря в 06:13
    и это хорошо !
    амурец
    амурец ответ salax_88 (комментарий удален) (раскрыть)
    03 декабря в 06:12
    без твоих советов как нибудь, тем более они никчемные
    амурец
    амурец
    03 декабря в 02:26
    и Гризманн и Дембеле начали забивать, и команда играет весело и без тряски, вопрос нужен ли Месси Барселоне? наверное этим вопросом задался и Куманн
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    03 декабря в 01:50
    На классе. Ждём столько же голов в воротах Шесны на Камп Ноу
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    03 декабря в 01:23
    Уважаемый админ, какие правила данного сайта нарушает мой коммент?
    Сантус
    Сантус
    03 декабря в 01:23, ред.
    Сынуля Марадоны советует Барселоне изъять из обращения в клубе номер 10.И тут мне интересно становится....)
    Sandvikens AIK
    Sandvikens AIK
    03 декабря в 01:19
      NGYRZ
      NGYRZ
      03 декабря в 01:11
      Очередная разгромная победа без арентинского балласта!

      Я вот не понимаю, зачем держать его, если без него даже Бредвейты раскрываются в команде, Гризманн забивает, вся молодежка и резерв разрывают соперников.

      Ну посмотрите на результаты без Месси, одни разгромные победы и 0 поражений!

      Сейчас самое время спихнуть этого пенальтиста в Сити, разгрузить бюджет и строить новую команду, которая уже без Месси показывает результат.
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец.
      03 декабря в 01:09
      Молодцы)
      В лч все в порядке.
      Теперь осталось наладить дела в чемпионате)
      Болельщиков Барсы с победой!
      Брейт монстр)) так держать!
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK ответ juvenale (раскрыть)
      03 декабря в 01:08
      Как и вылеты Ювентуса из ЛЧ.
      juvenale
      juvenale ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
      03 декабря в 01:04
      не 8ка только в другую сторону работает)
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      03 декабря в 01:01
      Месси пусть играет за Барселону Б.без него основа лучше играет Брайтуэт и Гризман опять заташили команду.теперь надо юве выносить
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK
      03 декабря в 00:06
      Да выпусти ты Пуча. Нафига де Йонга в таком матче гонять?
      da da da
      da da da
      03 декабря в 00:06
      эффект Суареса в действии
      Летучий-Голландец.
      Летучий-Голландец. ответ Agamaga (раскрыть)
      02 декабря в 23:58
      Годится и ничейка)
      Зачем тратить много сил? И так график перегружен, а состав небольшой. Много травм..
      В первую очередь нужно поправить дела в чемпионате)
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK ответ Джон Иванов (раскрыть)
      02 декабря в 23:50
      Первый пошёл.
      Джон Иванов
      Джон Иванов
      02 декабря в 23:49
      Без Месси они раскрепощенней играют, не первую игру уже так
      Sandvikens AIK
      Sandvikens AIK
      02 декабря в 23:41
        Agamaga
        Agamaga ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
        02 декабря в 23:37
        Ещё в 6-м туре так туринцев нужно им прихлопнуть.
        Agamaga
        Agamaga
        02 декабря в 23:35
        Су..., решили в записи только показать игру. По всем каналам мусорные игры показывают.
        Летучий-Голландец.
        Летучий-Голландец.
        02 декабря в 23:30
        Как то все очень легко получается в этом матче)
        Молодцы. Продолжайте в том же духе
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22
        02 декабря в 23:29
        Тут да же Дембеле забил ференцварош может получить восмерочку
        Навзир
        Навзир ответ Максим Золотухин (раскрыть)
        02 декабря в 23:27
        Дык он же шишанутый, ему можно! 😂
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