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Агент Кейта Бальде ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»

вчера, 19:27

Густаво Гони, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о будущем возвращении футболиста из «Эспаньола», за который он выступает в рамках аренды.

Мы еще не знаем, вернется ли Бальде в «Спартак» этим летом. Как и то, повлияет ли на его будущее смена тренера в «Спартаке».

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Все комментарии
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:44
Я уже и забыл за него даже. В Спартаке-2 нападающие сейчас уровнем не хуже чем Бальде Кейта, хотя бы потому что молоды и из них есть кого растить. Наврядли он полезен команде.
Grundik
Grundik
вчера в 21:39
У меня противоречивое мнение о Бальде. Когда-то очень неслабо выдавал в Италии, классно играл, всегда на слуху был. Потом что-то тихо стало. Имя и игру помню, а сейчас вообще не слышу. Игрок был сильный, скорее всего сейчас не в форме, хотя при желании это можно исправить. Вот есть ли это самое желание? Если не ошибаюсь у него были какие то проблемы с законом или с трансферами, не помню, но в СпаМе ему не дали нормально показать себя. При неопределённости с тренерами в Спартаке, скорее всего, не будут особенно на него расчитывать, но игрок был (и надеюсь остался) сильный, мастерство не пропьёшь, по себе знаю, и может как-раз сейчас у него "попрёт", было бы желание.
Сп62
Сп62
вчера в 21:31
Надо продавать за любую цену.
22hxy4d59r3j
22hxy4d59r3j
вчера в 20:50
А зачем он нужен? Толку от него никакого.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:00
К сожалению в Спартаке еще очень много Балде... , которые получают зарплату и просто гоняют балду...
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:57
Пускай Кейта - балдеет в Эспаньоле...)
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 19:57, ред.
Кейта Бальде осел в глубоком запасе в команде из второй лиги Испании, а порой даже не попадает в заявку на матч.
Это многое говорит об уровне игрока и его физической формы.
Думаю в Спартаке допустили большую ошибку купив Кейта и подобная новость греет душу и молятся лишь бы он не вернулся.
Интерес
Интерес
вчера в 19:44
А ему это нужно???
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 19:41
Самое то для народной команды
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:26
На какой он нужен КБ... Хотя пилорама наверное работает
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:23
что творится в Спартаке
Гость
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