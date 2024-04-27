Агент Кейта Бальде ответил на вопрос о возвращении игрока в «Спартак»

Густаво Гони, агент нападающего «Спартака» Кейта Бальде, высказался о будущем возвращении футболиста из «Эспаньола», за который он выступает в рамках аренды.
Мы еще не знаем, вернется ли Бальде в «Спартак» этим летом. Как и то, повлияет ли на его будущее смена тренера в «Спартаке».
Это многое говорит об уровне игрока и его физической формы.
Думаю в Спартаке допустили большую ошибку купив Кейта и подобная новость греет душу и молятся лишь бы он не вернулся.
Это многое говорит об уровне игрока и его физической формы.
Думаю в Спартаке допустили большую ошибку купив Кейта и подобная новость греет душу и молятся лишь бы он не вернулся.