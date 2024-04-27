«Манчестер Юнайтед» и «Бернли» сыграли вничью

«Манчестер Юнайтед» и «Бернли» не выявили победителя в 35-м туре АПЛ (1:1).
Антони вывел манкунианцев вперед на 79-й минуте, а на 87-й счет сравнял Зеки Амдуни, реализовавший пенальти.
После этой игры «дьяволы» идут на 6-м месте (54 балла), «кларетовые» находятся на 19-й строчке (24 пункта).
7 последних игр - 1 победа...
МЮ завсегда в тройке самых дорогих клубов Мира....(по версии Forbes)....
Неужели в такой Корпорации стоимостью $6 млрд нету не просто богатых людей...а богатых и умных людей ???
7 последних игр - 1 победа...
МЮ завсегда в тройке самых дорогих клубов Мира....(по версии Forbes)....
Неужели в такой Корпорации стоимостью $6 млрд нету не просто богатых людей...а богатых и умных людей ???