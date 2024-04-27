«Манчестер Юнайтед» и «Бернли» сыграли вничью

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вчера, 19:00

«Манчестер Юнайтед» и «Бернли» не выявили победителя в 35-м туре АПЛ (1:1).

Антони вывел манкунианцев вперед на 79-й минуте, а на 87-й счет сравнял Зеки Амдуни, реализовавший пенальти.

После этой игры «дьяволы» идут на 6-м месте (54 балла), «кларетовые» находятся на 19-й строчке (24 пункта).