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«Манчестер Юнайтед» и «Бернли» сыграли вничью

вчера, 19:00
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб БернлиБернлиМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» и «Бернли» не выявили победителя в 35-м туре АПЛ (1:1).

Антони вывел манкунианцев вперед на 79-й минуте, а на 87-й счет сравнял Зеки Амдуни, реализовавший пенальти.

После этой игры «дьяволы» идут на 6-м месте (54 балла), «кларетовые» находятся на 19-й строчке (24 пункта).

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Все комментарии
balalay
balalay ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 23:42
в футболе так не бывает чтобы все и сразу
но в МЮ где приглашают тренеров из какого то 51ика - вопрос имеет место быть, зачем Фергюсон делал клуб успешным, если его последователи этим не хотят заниматься? почему челси увольняет одного тренера за другим, кто не добился результата, а лысого в МЮ терпят?
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 22:29
Да, да...)) Доброй ночи.
Imrebellion
Imrebellion ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
вчера в 22:16
При чем тут Пеп в новости МЮ?
Его признает весь футбольный мир, буквально ученики и ассистенты его уже рвут разные чемпионаты. Смешно фантазировать, но назначьте тренером Реала прямо сейчас Гвардиолу - будет вам и треблы, и победы с 100 очками, тотальный футбол, рисунок игры, стратосферные цифры в анализах, ЛаЛига уже в феврале, прогресс академии, структуры, все трансферы мечты, звезды состава установят пару десятка рекордов и т.д.
Опыт, сила, тактика, характер, харизма - всё при нём. 2 требла, супер доминация в лигах - это вам шутки?
Анчелотти тоже крутой, но ряд комплиментов это не правда и двойные стандарты уже. Если его большие победы с чудо камбеками и героическими перформенсами вратарей с защитниками - это "всё так было и задумано", то понятно.
Вообще, это тупые сравнения не о чем. Просто контр рассуждения тем, кто зачем-то принижает одного в пользу своего любимца. Есть факты, достижения, успехи и точка. Нет мерилы тренерских сил как в компьютерных играх.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:34
феерия сегодня только в запоротых моментах
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:06
Карло Анчелотти для меня сильнее, но разница между ними не велика. И не только для меня, многие считают, что он сильнее. Даже в успехах Зидана есть его вклад. Вот какой он тренер.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
вчера в 21:02
Эта тема тоже больших споров, но уважаю Гвардиолу за стабильность. За ровный состав без отдельной звезды. За без перебойную и безболезненную смену поколений в МС. За красивый и динамичный футбол. С отголосками на тики таку. За то что раскрывает талант у футболистов. Может и я ошибаюсь, но не слышал чтобы кто-то угробил себя из-за Гвардиолы будучи звездой. Назовите хоть одного тренера на его уровне??
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:52
В Премьер-лиге сейчас нет сильных тренеров, которые могли бы проверить "гениальность" Пепа на прочность. Когда он пришел в Премьер-лигу, Алекс Фергюсон и Арсен Венгер завершали карьеру в «Манчестер Юнайтед» и «Арсенале». Даже хорошие времена Моуриньо в «Челси» остались в прошлом (2004—2007). Только Клопп смог составить конкуренцию, да и то не полностью. За три сезона и ничего больше – в двух из них проиграл, один раз выиграл. А где были остальные тренеры - Алекс, Венгер, Моуриньо? Скажу - в прошлом. У Гвардиолы не было достойных конкурентов, кроме Клоппа, а этого недостаточно, чтобы классифицировать Премьер-лигу как сильную лигу с сильными тренерами. АПЛ прямо сейчас похожа на мини-Бундеслигу.

Чтобы понять уровень Гвардиолы, нужно посчитать его победы в Лиге чемпионов. За 16 лет только три победы. Что бы он делал без Месси, Хави и Иньесты? Думаю понятно.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
вчера в 20:51
Если взглянуть на таблица других лиг, там все ясно с половины сезона. В АПЛ за 3-4 тура до конца, ничего не ясно. Даже сегодняшний Ливерпуль в полне может стать чемпионом. Насчёт Челси, МЮ и ТТХ отдельный долгий разговор. Там у первого кризис после смены руководство, у второго после ухода великого тренера, а третий да где-то вокруг да около без лидер без чемпионских амбиций.

Тем неменее АПЛ среди других лиг настолько конкурентная, что предсказать чемпионство кого либо даже до 4 тура до окончания сложно, темболее сложно заблаговременно.

Кстати в бундестаге тоже изменения)) может и не продолжительное но чем черт не шутит. Про Ювентус тоже так думал, что через год два вернёт себе пьедестал и будет дальше доминировать. А уже который год не может проснутся.
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 20:37
Вы очень хорошо скрутили ситуацию...)) Понятно что середняки в состоянии отбирать очки у лидеров... А какие там лидеры? МЮ? Челси? Тоттенхэм? Ливерпуль? В каком состоянии находятся эти клубы? Скажу - в плачевном. Так что - нет. Конкуренция не сильная. Если бы конкуренция была сильной, эти четыре команды лидировали бы с почти равным количеством очков. Взгляните на таблицу, и скажите искренно - где Челси, где МЮ, где Тоттехнхэм?
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Olympic Nemesis (раскрыть)
вчера в 20:22
Ну конкурентность лиги думаю заключается именно в том что середняки отбирают очки у лидеров. А сильный МС и гений Гвардиола не позволяют сделать ссобой также.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:20
На последних минутах подарили мне ничью !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:11, ред.
Прямо таки Конкурс бесхребетности...какой то...
7 последних игр - 1 победа...

МЮ завсегда в тройке самых дорогих клубов Мира....(по версии Forbes)....
Неужели в такой Корпорации стоимостью $6 млрд нету не просто богатых людей...а богатых и умных людей ???
Nyyrikki
Nyyrikki
вчера в 20:08
Бернли не смогли победить....)))
Olympic Nemesis
Olympic Nemesis
вчера в 20:05
Вот как выглядит "сильная конкуренция" "гению" Гвардиолы – «Манчестер Юнайтед» не смог удержать счёт с «Бернли», а «Ливерпуль» сыграл вничью с командой, которую обычно обыгрывал. Пожалуйста, не говорите больше, что АПЛ это сильная лига. Раньше она была такой, но вот уже несколько лет она превратилась в мини-Бундеслигу.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:04
А в целом позорище.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:40
МЮ с барского плеча подарил балл андердогу.
STVA 1
STVA 1 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:24
Действительно. Результат об этом говорит
112910415
112910415
вчера в 19:15
и смех, и грех !
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:05
По другому в клатче и не могло быть .. Хе.. 🤭
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:03
Равные команды примерно...
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