Салах в необычной форме прокомментировал конфликт с Клоппом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о конфликте с главным тренером команды Юргеном Клоппом.
Если я заговорю сегодня… начнется пожар.
Данный эпизод произошел во время матча «красных» с «Вест Хэмом» (2:2).
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о конфликте с главным тренером команды Юргеном Клоппом.
Если я заговорю сегодня… начнется пожар.
Данный эпизод произошел во время матча «красных» с «Вест Хэмом» (2:2).
Думаю если бы Клопп оставлся у руля на следующий сезон, то Салах бы говорил другими словами.
Подобное поведение уж точно не красит Салаха, мог бы просто промолчать или отшутиться, перевести тему, но последние неудачи видать сказываются на психическом состоянии игрока. А в подобных моментах как раз проявляется сущность человека.
Салах ты не прав!!!
Думаю если бы Клопп оставлся у руля на следующий сезон, то Салах бы говорил другими словами.
Подобное поведение уж точно не красит Салаха, мог бы просто промолчать или отшутиться, перевести тему, но последние неудачи видать сказываются на психическом состоянии игрока. А в подобных моментах как раз проявляется сущность человека.
Салах ты не прав!!!