Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСкандалы, интриги...Англия. Премьер-Лига 2023/2024

Салах в необычной форме прокомментировал конфликт с Клоппом

вчера, 18:18

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах высказался о конфликте с главным тренером команды Юргеном Клоппом.

Если я заговорю сегодня… начнется пожар.

Данный эпизод произошел во время матча «красных» с «Вест Хэмом» (2:2).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Если заговорю – начнётся пожар». Клопп устроил прощальный конфликт с Салахом
Сегодня, 13:17Вадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии1
Клопп высказался о конфликте с Салахом
Вчера, 20:48
Салах поругался с Клоппом во время матча с «Вест Хэмом»
Вчера, 17:47
СлухиРоналду ставил свои ультиматумы Рангнику в «Манчестер Юнайтед»
26 апреля
В ЦСКА ответили на обвинение в подкупе судей в Кубке УЕФА 2005
25 апреля
Глушаков рассказал о заговоре российских клубов против него
23 апреля
Сортировать
Все комментарии
1580556558
1580556558
сегодня в 10:24
3 оставшихся матча на скамейке пойдут египтянину на пользу
Capral
Capral
вчера в 22:37
Похоже, что он его просто послал... Вопрос только- на каком языке. Клопп может "достать" человека- он это умеет.
Trogl Troglovic
Trogl Troglovic
вчера в 20:52
Сбитый летчик, тень себя прежнего, пора в Аравию доигрывать
adekvat
adekvat ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:43
Что сгорит то не сгниет.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 20:19
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 19:32, ред.
Данные слова Салаха дают понять, что внутри Ливера действительно всё плохо, а иначе были бы другие слова.
Думаю если бы Клопп оставлся у руля на следующий сезон, то Салах бы говорил другими словами.
Подобное поведение уж точно не красит Салаха, мог бы просто промолчать или отшутиться, перевести тему, но последние неудачи видать сказываются на психическом состоянии игрока. А в подобных моментах как раз проявляется сущность человека.
Салах ты не прав!!!
112910415
112910415
вчера в 19:22
всё рушится, однако
47t6ahm9jwd6
47t6ahm9jwd6
вчера в 19:05
В данном случае лучше ему промолчать, сезон уже спокойно доиграть
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:05
Мог бы сказать, что всё улажено, даже если это не так, но только масла в огонь подлил.
salleeh
salleeh
вчера в 19:03
По ходу футболисты Ливерпуля хранят много «информации» про тренера… )))
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 19:00
Сейчас Клоппа переубедят как Хави или сам он останется, тогда звиздец Салаху, он ему и так светит, нужно вовремя уходить
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 